Maduro declaró a Colombia y Venezuela como ‘una sola patria’ y encendió las alarmas por presunta alianza con el régimen: “Somos uno solo”

En un acto televisado, Nicolás Maduro señaló la unidad histórica entre Colombia y Venezuela, asegurando que cualquier acción contra uno de los países afecta directamente al otro - crédito redes sociales

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela, ofreció un contundente respaldo a Gustavo Petro, presidente de Colombia; en una intervención televisada que rápidamente se hizo viral, el dictador expresó de manera enfática la hermandad y unidad histórica entre ambos países.

A través de sus palabras, dejó claro que cualquier asunto que involucre a Colombia también afecta directamente a Venezuela, y viceversa, destacando una relación que va más allá de las diferencias ideológicas o políticas.

En la declaración en vivo, Maduro aseveró: “Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia, es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela, es con Colombia”. Las palabras, que fueron acompañadas por aplausos de los presentes, reflejan no solo un apoyo político, sino una visión profundamente entrelazada de los destinos de ambos países.

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, ofreció un respaldo rotundo al mandatario colombiano, Gustavo Petro - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

“Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia. Somos una sola patria, del corazón”, dijo Maduro, refiriéndose a una unidad simbólica entre las dos naciones. El mandatario agregó que esta idea de hermandad no es solo una expresión retórica, sino una convicción profunda que comparte con muchos de los sectores venezolanos y colombianos que apuestan por una integración más allá de los problemas políticos actuales.

“Me escribió un oficial militar de las Fuerzas Militares de Colombia hace dos semanas. Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia”. Estas palabras, aparentemente enviadas como parte de una conversación privada, fueron reveladas por Maduro para destacar el sentido de solidaridad que, según él, existe entre los dos países, incluso en las estructuras militares.

El mandatario ya había salido en defensa de Maduro, y el dictador solo le devolvió el favor

Cabe destacar que las palabras del dictador surgieron luego de la emisión de una entrevista que el presidente Petro concedió al periodista Daniel Coronell en donde habló sobre la crisis que tiene con Estados Unidos, luego de unas declaraciones cruzadas con el presidente Donald Trump; en ese espacio, el mandatario colombiano salió en defensa del régimen de Nicolás Maduro.

En las instalaciones de Palacio, el presidente Gustavo Petro habló con el periodista Daniel Coronell, sobre su percepción del régimen de Nicolás Maduro - crédito Presidencia

Petro, que es una figura clave en las relaciones diplomáticas de Colombia, también aprovechó para lanzar críticas sutiles contra María Corina Machado, a pesar de que esta fue recientemente nombrada como candidata al Premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia.

Petro salió en defensa del líder del régimen

Durante la entrevista, el jefe de Estado no dudó en abordar al abordar la situación política de Venezuela sobre las elecciones desarrolladas el 28 de julio de 2024, por lo que hizo unas declaraciones que aumentaron la polémica: “Maduro no se robó ninguna elección, de hecho, apenas ganó por poco”. Lo que marcó su postura frente a las críticas internacionales.

De esta manera, el presidente ratificó su decisión de no condenar el régimen de Maduro, a diferencia de otros líderes de izquierda como el presidente de Chile, Gabriel Boric, que se distanciaron de la dictadura.

El presidente Petro salió en defensa de Nicolás Maduro y este le devolvió el favor - crédito Presidencia

Para los opositores del Gobierno Petro, ese respaldo de Maduro también se puede interpretar como un intento de consolidar una alianza regional más amplia, que se oponga al dominio de Estados Unidos y que apunte a una integración latinoamericana.

Cabe destacar que, después de que Donald Trump implementara políticas agresivas contra el narcotráfico, comenzando con ataques a embarcaciones que él y su Gobierno acusaron de estar destinadas a exportar drogas hacia Estados Unidos, varios de estos barcos fueron bombardeados en el Caribe.

Estas acciones impactaron directamente a las costas de Venezuela, un país cuyas aguas están siendo afectadas por estas operaciones. Además, dado que Nicolás Maduro es uno de los líderes más buscados por las autoridades estadounidenses, este conflicto se intensificó. A esta tensión se sumó el hecho de que Gustavo Petro también condenó los ataques en aguas internacionales; todo esto llevó a la especulación de que este contexto podría ser la base de la alianza.