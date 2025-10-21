La reciente entrevista de Gustavo Petro provocó duras reacciones en políticos del país: “Ya es un hazmerreír entre los colombianos y lo será cada vez más”

Diversos líderes nacionales manifestaron preocupación por el impacto de las afirmaciones del mandatario, señalando que su postura podría agravar el aislamiento internacional y dañar la reputación del país - crédito Presidencia

Durante una entrevista que duró dos horas y seis minutos, donde en ocasiones predominó un discurso unidireccional para esquivar interrogantes difíciles formulados por el periodista Daniel Coronell, el presidente Gustavo Petro trató diversos asuntos.

Entre los principales temas estuvieron la frágil situación diplomática con Estados Unidos y su postura favorable hacia el régimen de Nicolás Maduro.

Las declaraciones de Gustavo Petro en la entrevista suscitaron fuertes críticas por parte de varias figuras políticas del país. Varios de ellos cuestionaron abiertamente sus posturas y afirmaciones, señalando discrepancias y preocupaciones respecto al rumbo que marca su liderazgo.

Un ejemplo de las críticas que recibió Gustavo Petro tras la entrevista provino de Jorge Robledo, que cuestionó duramente el comportamiento y las declaraciones del presidente.

Robledo calificó la intervención como un espectáculo vergonzoso y señaló que, a su juicio, Petro está afectando la imagen del país e incrementando el descrédito internacional.

Además, sugirió que alguien de su entorno debería disuadirlo de hablar con tanta frecuencia para evitar más errores.

“Bochornoso el espectáculo de ayer de @petrogustavo en su entrevista con @DCoronell.¡Qué ridículo el que hizo! Algún amigo caritativo de Petro lo debería convencer de que hablara menos para que no se equivocara tanto. Ya es un hazmerreír entre los colombianos y lo será cada vez más en el mundo, por donde viaja tanto a hacer el oso, al tiempo que él cree que queda como un genio. Qué descrédito para Colombia”, escribió el excongresista en su cuenta de la red social X.

Andrés Forero, integrante del mismo partido que Cabal, el Centro Democrático, también se pronunció tras la publicación de la entrevista. Forero expresó su deseo de que termine el actual gobierno, afirmando: “Qué ganas de que sea 7 de agosto del 26 para poder ignorar por completo los disparates de @petrogustavo o poder reírse de ellos sin temer sus desastrosas consecuencias!”.