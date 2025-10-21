Colombia

Influenciador bogotano reveló la historia de joven que tiene muñecos como hijos y comparte su “maternidad” en redes sociales: “Son mis niños”

La joven bogotana y su esposo, Ian Terrero, han mostrado su vida cotidiana junto a muñecos hiperrealistas: hay debate en redes sobre maternidad, aceptación y el valor de la empatía

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Geraldine y sus bebés reborn
Geraldine y sus bebés reborn conquistan las redes con una historia que desafía la empatía digital - crédito @geral.reborn/IG

El asombro del fotógrafo e influencer bogotano Sebastián Moreno, que realiza contenido sobre personas comunes con estilos llamativos que se cruza en las calles, y a las que fotografía, se disparó al encontrarse con una joven que tiene un bebé-muñeco hiperrealista por las calles de la ciudad.

Moreno convirtió ese encuentro en una historia viral que ha captado la atención de miles de personas en redes sociales.

Se trata de Geraldine, de 28 años, que comparte en sus plataformas digitales su vida cotidiana como “madre” de bebés reborn, muñecos que imitan con gran realismo a recién nacidos y que ella cuida y presenta como si fueran sus propios hijos.

La singularidad de su experiencia, sumada a la reacción de quienes la rodean, ha abierto un debate sobre maternidad en redes sociales y la empatía en la era digital.

El influenciador bogotano queda boquiabierto al descubrir la rutina de Geraldine como madre de bebés reborn - crédito @sebasmorenooo/tiktok

Moreno le pidió el favor a Geraldine de dejarla fotografiarla junto a sus “hijos”, pareja y hogar, mientras la entrevistaba, y ella accedió, lo que permitió conocer detalles de su realidad e historia.

"Acabo de ver una chica con un bebé falso. Escuchó bien. Nos conseguimos una historia bien bacana, ¿oyó? Básicamente, ella es Geral. Ya la contactamos previamente. Ella tiene bebés que son muñecos. Estos muñecos que son muy reales y los trata como bebés. Quiero saber más. Estoy preguntando con mucho respeto. Estoy diciendo esto con mucho respeto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede", empezó diciendo Moreno en el video, mientras llegaba al hogar de la joven creadora de contenido.

En el encuentro, Geraldine estuvo acompañada de su esposo, Ian Terrero, quien apoya plenamente su afición, según confirmó en la entrevista.

La pareja, que lleva cerca de nueve años junta, ha integrado a los bebés reborn en su vida diaria y durante la visita del influenciador, Geraldine presentó a Adam, el más reciente de sus muñecos, y a Grecia, quien llegó a su hogar tres meses antes.

La vida de Geraldine con
La vida de Geraldine con Adam y Grecia, los bebés reborn que revolucionan la conversación sobre maternidad en redes sociales - crédito @geral.reborn/IG
  • Sebastián Moreno: Geral, ¿a quién tiene ahí? (cargado en sus brazos).
  • Geraldine: A mi bebé. Él se llama Adam.
  • Sebastián Moreno: ¿A su bebé? ¡Virgen Santísima! Es muy de verdad. O sea, sí es muy real. Qué impresión. Con mucho respeto, ¿no?, es que sí es como muy de verdad.

De acuerdo con las imágenes, ambos muñecos cuentan con su propia habitación, cunas y una variedad de accesorios, desde ropa hasta productos de aseo, replicando el entorno de una familia con hijos pequeños.

Los bebés reborn son creaciones de artistas especializados y no se encuentran en tiendas convencionales, cada uno incluye un certificado de autenticidad y su precio oscila entre dos y tres millones de pesos colombianos, segpún confirmó Geraldine.

Además, es posible encargar modelos que se asemejen a un hijo real, e incluso existen versiones denominadas “toddlers”, que representan niños de hasta tres años. Geraldine aclaró que no existen versiones adultas de estos muñecos.

  • Geraldine: Son bebés reborns.
  • Sebastián Moreno: Reborns. ¿Uno dónde consigue un bebé así?
  • Geraldine: Esto solamente lo puedes conseguir con artistas. Se especializan en crear estos bebés.
  • Sebastián Moreno: ¿Su merced es consciente que, que no es un bebé real?
  • Geraldine: Sí, claro. Pero sí me gusta, digamos, pues tratarlo como si fuera mi bebé.
  • Sebastián Moreno: O sea, su merced le tiene todos los cuidados que se le tienen a un bebé.
  • Geraldine: Sí.
Bebés reborn, más que muñecos: la historia de Geraldine - crédito @geral.reborn/IG

La rutina diaria de Geraldine con sus bebés reborn refleja un compromiso similar al de una madre con hijos reales, ya que les dedica tiempo para vestirlos, bañarlos, limpiar sus pertenencias y cambiarles los pañales, aunque reconoce que el gasto en estos últimos es mínimo.

Todo se hace como un bebé real”, explicó, mientras mostraba cómo realiza cada cuidado.

Para ella, Adam y Grecia no son simples objetos de colección: “Para mí, o sea, ellos son mis niños” y esta dedicación se extiende a la organización de su espacio en casa, donde cada muñeco tiene su propia cuna y un lugar especial.

La exposición de su vida con los bebés reborn en redes sociales ha generado una amplia gama de reacciones y Geraldine ha recibido tanto muestras de asombro y curiosidad como comentarios negativos y críticas, razón por la que el influenciador, al abordar el tema, preguntó por la enseñanza que ella desearía transmitir a quienes la observan.

Geraldine respondió que muchas personas emiten juicios sin conocer el contexto, lo que puede derivar en actitudes crueles. Reconoció que ha enfrentado “mucho hate” y comentarios duros, pero insistió en la importancia de la empatía y la comprensión hacia quienes eligen caminos diferentes.

Redes sociales y empatía, el desafío de los bebés reborn - crédito @geral.reborn/IG

Cuando las opiniones carecen de empatía, se vuelven crueldad. Las personas decimos muchas cosas sin saber el contexto de las cosas. Tenemos que aprender a ser mucho más empáticos”, expresó la joven.

De acuerdo con Geraldine, el origen de los bebés reborn está vinculado a fines terapéuticos, aunque en su experiencia también representan una forma de expresión personal y afectiva.

