Encadenado de pies y manos: así rescataron a un hondureño secuestrado en Cauca y por el que pedían una millonada para liberarlo

El ciudadano extranjero estaba en el país como parte de un tránsito migratorio hacia los Estados Unidos

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Así fue la operación donde rescataron a Abner Zapata, hondureño que estaba secuestrado en El Tambo

El ciudadano hondureño Abner Enrique Zapata Rosales, que permanecía secuestrado en el departamento de Cauca, Colombia, fue liberado tras una operación coordinada que permitió detener a dos de sus captores, vinculados a una red criminal transnacional asociada a las disidencias de las FARC.

El secuestro de Zapata Rosales, oriundo del municipio de Comayagua, ocurrió el 13 de octubre de 2025, cuando se encontraba en Colombia como parte de su tránsito migratorio hacia los Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, miembros de una organización criminal no identificada lo interceptaron mediante engaños cerca del hotel donde se hospedaba, utilizando un vehículo de una plataforma de transporte.

En el lugar del secuestro, las autoridades capturaron a dos hombres que custodiaban a la víctima y portaban armamento de corto y largo alcance - crédito captura de video @mindefensa/X/Imagen Ilustrativa Infobae

Posteriormente, los captores de Zapata Rosales lo trasladaron primero a Popayán, y luego a una zona rural de El Tambo, donde permaneció encadenado de pies y manos, con los ojos vendados y sometido a amenazas psicológicas.

La familia de la víctima recibió exigencias de 50.000 dólares (cerca de $200.000.000) a cambio de su liberación. Los secuestradores emplearon distintos métodos para tal propósito, como videollamadas por WhatsApp, para demostrar que Zapata Rosales seguía con vida, en un intento de presionar a sus parientes para recibir el pago de la extorsión por el rescate.

La investigación, que fue desarrollada en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, permitió a las unidades del Gaula de la Policía Nacional, el Gaula Militar del Cauca, los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y la Fiscalía General de la Nación identificar el lugar exacto donde se encontraba la víctima.

Operativo sin disparos y con incautación de armamento

Rescate de Abner Zapata, ciudadano hondureño secuestrado en Cauca - crédito @mindefensa/X

Según información del Ministerio de Defensa, la operación de rescate se ejecutó tras un exhaustivo trabajo de inteligencia, seguimiento técnico y verificación de campo, lo que posibilitó ubicar con precisión el sitio de cautiverio y realizar la maniobra de rescate sin que se produjeran disparos.

Durante el operativo, las tropas irrumpieron de manera simultánea en dos inmuebles utilizados por los secuestradores. En el lugar, las autoridades capturaron a dos hombres que custodiaban a la víctima y portaban armamento de corto y largo alcance. Entre los elementos incautados se encuentran:

  • Dos fusiles.
  • Tres pistolas.
  • Radios de comunicación.
  • Esposas metálicas.
  • Proveedores.
  • Munición.
  • Celulares.
Los secuestradores emplearon distintos métodos para que su familia pagara la extorsión, como videollamadas por WhatsApp, para demostrar que Zapata Rosales seguía con vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ciudadano hondureño fue atendido de inmediato por personal médico militar, que confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

“Nadie debe vivir el horror de ser privado de la libertad. En el municipio de El Tambo, Cauca, rescatamos con vida a un ciudadano hondureño que había sido secuestrado el pasado 13 de octubre por una red criminal que le exigía a su familia 50.000 dólares para su liberación. Un exhaustivo trabajo de inteligencia, seguimiento técnico y verificación de campo por parte del Gaula de la Policía, Gaula Militar y la Fiscalía, permitió ubicar con precisión el lugar de cautiverio y ejecutar la maniobra de rescate con éxito”, subrayó el Ministerio de Defensa, que destacó la importancia de la acción conjunta que permitió el rescate del extranjero.

Tras su liberación, el ciudadano Zapata Rosales logró comunicarse con su familia en Honduras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades establecieron que los detenidos forman parte de una estructura criminal dedicada al secuestro, la extorsión y el tráfico de migrantes, con presencia en el suroccidente de Colombia y conexiones con redes delictivas internacionales.

“La rápida acción de inteligencia técnica y de campo permitió ubicar el punto de cautiverio y rescatar al ciudadano hondureño sano y salvo”, explicó el coronel Edgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía Nacional, según declaraciones recogidas por la propia institución.

Tras su liberación, el ciudadano Zapata Rosales logró comunicarse con su familia en Honduras, que expresó su agradecimiento a las autoridades colombianas por la pronta respuesta.

