Empresario colombiano fue asesinado en México, redes sociales son pieza clave en la investigación

Andrés Gómez Mejía estaba radicado en Jalisco, en donde comercializaba una marca de tequila

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

El colombiano fue asesinado en
El colombiano fue asesinado en México el 17 de octubre - crédito iStock/RedesSociales

En la última semana de septiembre de 2025, las autoridades en México confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los artistas B King y Regio Clown, que se habían presentado jornadas antes en la capital del país norteamericano.

Desde ese momento ha aumentado el control sobre la estabilidad de los colombianos radicados o que visitan México, puesto que en 2024 se registraron más de 70 casos de connacionales que murieron en hechos violentos en esa nación.

Precisamente, en un caso de esta índole, las autoridades norteamericanas confirmaron el asesinato del empresario antioqueño Andrés Gómez Mejía.

Medios mexicanos informaron que el crimen del oriundo de Medellín se registró el 17 de octubre, pero no fue confirmado por la policía, sino jornadas más tarde, mientras que la investigación por este hecho está siendo adelantada por la fiscalía.

Comentarios dejados en las publicaciones
Comentarios dejados en las publicaciones del colombiano hacen parte de la investigación - crédito Redes Sociales

Sobre el perfil del colombiano, se informó que era conocido como “Bocadillo” y estaba ligado a varios proyectos como la comercialización y distribución de una marca de tequila en Jalisco.

De la misma forma, han destacado que en redes sociales exponía su presencia en eventos importantes en Jalisco y durante sus visitas a Medellín, incluyendo fotografías junto a artistas como Nicky Jam o Luis Alfonso.

Medios locales en Antioquia indicaron que Gómez era oriundo del barrio Villa Hermosa, en donde era conocido por las obras benéficas que solía hacer durante el año.

Comentarios en redes sociales hacen parte del seguimiento de la investigación

Este es uno de los
Este es uno de los comentarios que recibió el colombiano en sus publicaciones - crédito Redes Sociales

Debido a que familiares y allegados del colombiano han indicado que no había recibido amenazas en su contra, en México se ha expuesto que la investigación que adelanta la fiscalía incluye comentarios dejados por una mujer en las recientes publicaciones del empresario.

En estos, la usuaria reclama por un presunto pago que no había sido realizado por el cafetero, incluyendo insultos y palabras que podrían tomarse como intimidadores en contra del colombiano.

Deme la cara Andrés no hagas que esta energía más perra crees que puedes escapar de esto no ya te dije que fabrica ya sabe que me debes te estoy dando una oportunidad de que reacciones como un ser de amor no como un poco hombre de cerebro reptil págame cabrón o iré a la embajada para que no pises más México”, es parte de uno de los comentarios.

En estos mismos, la mujer pedía que el colombiano se reuniera con ella para resolver sus problemas y demostrar que era un “hombre”, pero el empresario no respondió a ninguno de los señalamientos públicamente.

“Siéntate a hablar (sic) conmigo y arreglar cuentas si eres tan hombre, este dice que es dueño para sacarle dinero a las mujeres“, se lee en el comentario registrado en febrero del 2025.

El colombiano estaba radicado en
El colombiano estaba radicado en México desde hace más de 10 años - crédito Redes Sociales

Otro aspecto que ha llamado la atención de las autoridades en México es que luego de que se confirmó la muerte violenta del sudamericano, la misma mujer publicó un mensaje que la fiscalía está confirmando si estaría ligado con el asesinato de Gómez.

“Nunca actúes mal o dañar a otra persona porque no sabes quién lo protege en el mundo espiritual, todo se regresa, el universo no se queda con nada”, escribió la usuaria en sus redes sociales 24 horas después de que se registró el crimen.

Mientras el caso sigue abierto en México, la Embajada de Colombia en este país no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, El Tiempo confirmó que el cuerpo del empresario fue trasladado recientemente al país y sus familiares adelantan las honras fúnebres, que se llevarán a cabo en la Fundación Pía Autónoma Cementerios Campos de Paz en Medellín.

