Colombia

“Concierto del País de la Belleza” enciende polémica por millonario gasto público: congresista denuncia “derroche” del Gobierno

El evento musical en Santa Marta, financiado con recursos estatales, genera controversia por su elevado presupuesto y cuestionamientos sobre el verdadero propósito detrás de su realización

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Rtvc planea un nuevo concierto
Rtvc planea un nuevo concierto en Santa Marta - crédito Colprensa

Durante el Gobierno Petro, los eventos en plaza pública se convirtieron en la forma en la que el Ejecutivo demuestra el respaldo que todavía mantiene entre la población civil. Uno de estos son los llamados “Conciertos de la Esperanza” que se han dado en el país en momentos de coyuntura nacional o mundial.

El 8 de junio de 2025 se llevó a cabo en Bogotá el último de estos eventos que le costó al país más de $3.000 millones y que estuvo envuelto de controversia por el verdadero objetivo con el que Gobierno incluyó a destacados artistas como Mägo de Oz, Inti-Illimani y Los Van Van.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El 8 de noviembre, cuatro meses después de su última versión, la Casa de Nariño, a través del Sistema de Medios Públicos (Rtvc), planea realizar la séptima edición del Concierto de la Esperanza, cuyo valor superaría en más del 100% al evento realizado un día después del magnicidio que le quitó la vida al exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con la denuncia hecha a través de sus redes sociales por el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, el concierto tendrá lugar en la ciudad de Santa Marta y le costará al país cerca de $8.000 millones que serían destinados a la “preproducción, producción y postproducción logística y técnica” del evento.

Según los documentos presentados por Forero, el jugoso contrato fue adjudicado a la empresa Ave Fénix Entretenimiento S.A.S para preste los servicios asociados a la organización del denominado “Concierto del País de la Belleza” en un plazo de 20 días.

El contrato adjudicado tiene un
El contrato adjudicado tiene un plazo de ejecución de 20 días - crédito @AForeroM/x

Dicha empresa del sector del entretenimiento ya ha estado bajo la lupa de los entes de control por conductas que van en contra del ordenamiento jurídico. En 2024, la empresa fue demandada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por Juan Velásquez Entretenimiento, que la acusó de infringir derechos de propiedad industrial al utilizar el nombre “Viva la Salsa” en un evento sin la respectiva autorización.

En su mensaje, el congresista uribista señaló que el nuevo concierto de Rtvc es una forma del Gobierno nacional de hacer “proselitismo” a costillas de los recursos públicos, por lo que se atrevió a asegurar que la organización de este tipo de eventos es el verdadero objetivo de la reforma tributaria que el Ejecutivo pretende tramitar.

“Siguen haciendo proselitismo descarado con recursos públicos. Para eso es que quieren aprobar una nueva reforma tributaria que siga estrangulando a los colombianos“, indicó el representante bogotano.

El representante del Centro Democrático
El representante del Centro Democrático hizo la denuncia a través de sus redes sociales -crédito @AForeroM/x

El rechazo del legislador, además de la abultada cifra que cuesta el desarrollo del concierto, se centró en que considera que el evento es un “derroche” que profundiza la crisis fiscal que vive el país y que ha hecho que los recursos disponibles sean insuficientes para atender todos los proyectos que se considerarían prioridad en la agenda nacional.

No obstante, el contrato presentado por el congresista estipula que el espectáculo se desarrollará entre las 6:00 p. m. del 8 de noviembre y la 1:45 a. m. del 9 de noviembre, y contará con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales como Kany García, Jerry Rivera (Puerto Rico), La Mosca (Argentina), Sergio Vargas (República Dominicana), Peter Manjarrés, Herencia de Timbiquí, Karen Lizarazo (Colombia) y la Billo’s Caracas Boys (Venezuela).

Forero cuestionó el uso de
Forero cuestionó el uso de los recursos públicos por parte de Rtvc - crédito @AForeroM/X y Probogota

Al igual que sus versiones anteriores, el ahora Concierto del País de la Belleza, que se desarrollará en la misma ciudad y paralelo al encuentro internacional organizado por la Cancillería entre el 7 y el 10 de noviembre, se presenta como un evento de acceso libre para el público. Sin embargo, su financiación y organización reavivaron el debate sobre el uso de fondos estatales y el rol de los medios públicos en el país.

Temas Relacionados

RtvcAndrés ForeroConcierto del País de la BellezaSanta MartaRecursos públicosConcierto de la esperanzaColombia-Noticias

Más Noticias

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

El lateral colombiano no continuará en Boca Juniors de cara a la temporada 2026 y apunta a continuar su carrera en uno de los clubes más importantes del rentado nacional

Frank Fabra abrió la puerta

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

El formato grabado en República Dominicana dio inicio a su segunda temporada y la cantante y expareja de Westcol no tardó en captar la atención de los seguidores del programa

Valka se sumó a la

Esta es la relación que tiene Colombia con el millonario robo de joyas ocurrido en el Museo del Louvre: hay gremios preocupados

Los especialistas identificaron que las 32 esmeraldas de alta calidad que componen la pieza provienen de las minas de Muzo, ubicadas en el departamento de Boyacá

Esta es la relación que

EN VIVO Millonarios vs. Atlético Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: los azules se juegan todo ante el Leopardo

Con la necesidad de una victoria para seguir cerca de los cuadrangulares, el equipo Embajador recibe a los santandereanos, que desean el liderato nuevamente

EN VIVO Millonarios vs. Atlético

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

La joven colombiana compartió en redes sociales su lucha diaria desde hace tres meses

Actriz de ‘Lady, la vendedora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Valka se sumó a la

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

Karely Ruiz le respondió a Yaya Muñoz tras retarla a subirse al ‘ring’: “Yo voy a pelear con gente viral”

A Mariam Obregón le preguntaron si su futuro esposo la deja ir a ‘La casa de los famosos’: “No tengo por qué pedir permiso”

Revelan hallazgos en el cuerpo de la creadora de contenido ‘Baby Demoni’: nuevos datos para la investigación

Deportes

Frank Fabra abrió la puerta

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

EN VIVO Millonarios vs. Atlético Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: los azules se juegan todo ante el Leopardo

Imagen de la Liga BetPlay en el mundo quedó en el piso: lidera polémico listado a nivel mundial

Figura de Santa Fe tendría hasta seis ofertas para salir del club: fue esencial para la décima estrella

Sebastián Villa se pronunció en redes sociales luego del fallo de absolución: “Gracias”