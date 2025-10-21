Andrea Valdiri se refirió finalmente a su frustrada pelea con Yina Calderón y reveló tenso momento con Juliana Calderón: “También la casco”

Juliana aseguró que si se lo permitían, se subía al ring a pelear con La Valdiri por los insultos que estaba recibiendo su hermana - crédito @soimillerr/ TikTok

La controversia generada tras el enfrentamiento de boxeo entre Andrea Valdiri y Yina Calderón sigue dando de qué hablar y ha sumado un nuevo capítulo, luego de que la bailarina barranquillera compartiera detalles inéditos sobre el altercado que involucró a su madre y a Juliana Calderón, hermana de la empresaria de fajas.

En una entrevista exclusiva concedida a Canal RCN, Valdiri abordó los momentos de tensión que se vivieron tras la abrupta salida de Yina Calderón del evento, lo que desencadenó una serie de discusiones familiares en pleno recinto.

La bailarina relató que, tras la renuncia de Yina Calderón al combate, su madre se vio envuelta en una acalorada discusión con Juliana Calderón.

Según explicó Andrea Valdiri al medio citado inicialmente, la situación escaló cuando la hermana menor de la empresaria de fajas profirió gritos e insultos en presencia de su familia y allegados, lo que consideró una falta de respeto.

“Me hubiesen puesto a Juliana y también la casco. Ella cogió y es una falta de respeto porque está mi familia, están todos mis allegados y de repente ella le grita a mi mamá... Ella le dijo un montón de palabras y ahí sí me ofendí”, manifestó la bailarina, subrayando el malestar que le generó el comportamiento de la también llamada por ella como “la abogada de Temu”.

En ese contexto, Valdiri confesó que confrontó a Juliana Calderón por su actitud, cuestionando si su única virtud era “tener la lengua larga” al igual que su hermana y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ya que, según sus palabras, ni siquiera los puños de Yina Calderón ni la intervención de la “abogada de Temu” resultaron relevantes en el enfrentamiento.

Esta declaración refuerza la distancia que la bailarina ha decidido tomar respecto a las hermanas Calderón, respaldada por gran parte de sus seguidores, que han salido en su defensa, esperando que el combate dejara a la empresaria de fajas como ella misma lo dijo “en ambulancia”.

Durante la entrevista, Andrea Valdiri también fue enfática al afirmar que Yina Calderón ha quedado completamente fuera de su vida.

“Yina Calderón está borrada de mi historia, no quiero saber nada de ella y también espero que la polémica influencer no vuelva a mencionarme para nada”, concluyó la barranquillera en la entrevista al Canal RCN, marcando así un cierre definitivo a cualquier vínculo o referencia futura entre ambas.

A pesar de la polémica, Valdiri expresó que se sintió respaldada por el público durante el evento, lo que le confirmó que su desempeño fue bien recibido.

“Fue aprendizaje para mí porque yo llegué a un momento en el que ni siquiera el cuerpo podía... Dije será que voy a llegar débil, será que la voy a dar”, reveló la bailarina, destacando el desafío físico y emocional que implicó su preparación para el combate.

La exigencia del entrenamiento fue otro de los puntos que Andrea Valdiri compartió en la entrevista. Detalló que se preparó durante cuatro meses y que uno de los mayores retos fue la deshidratación, ya que debió perder ocho kilos en siete días.

“Fueron tantos los esfuerzos que yo tengo pena con Colombia porque la verdad también invité al evento... Me siento frustrada por toda la preparación que hubo detrás”, concluyó la bailarina en su diálogo con Canal RCN.

Las reacciones en redes sociales de los seguidores de Andrea Valdiri dejaron mensajes destacados como: “Machi te amamos”; “Andrea la dio toda cumplió es lo que importa👏👏👏🔥❤️“; ”a gente defiende a alguien que no cumple, que es de lo peor en el país, y atacan a quien hace las cosas con calidad y profesionalismo", entre otros.