Colombia

Si es elegido presidente extradita a Gustavo Petro a Estados Unidos, aseguró Abelardo de la Espriella: “Te empaco en DEA Airlines”

El precandidato presidencial afirmó en redes sociales que enviaría al actual mandatario colombiano a Estados Unidos, tras las recientes tensiones diplomáticas y las acusaciones del presidente Donald Trump sobre presuntos vínculos con el narcotráfico

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El aspirante presidencial aseguró que,
El aspirante presidencial aseguró que, de ganar las elecciones, enviaría al presidente colombiano a territorio estadounidense, en medio de críticas y declaraciones de Trump sobre la lucha antidrogas - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El 19 de octubre aumentaron las fricciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó la suspensión del apoyo económico a la nación sudamericana por considerar insuficientes sus acciones contra las drogas. Trump también calificó a Gustavo Petro como “un líder del narcotráfico”.

Esta situación provocó una oleada de comentarios y críticas desde la oposición al gobierno de Gustavo Petro. En ese sentido, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella comentó en su cuenta de X que, si llega a la Presidencia, extraditaría a Gustavo Petro a Estados Unidos. Además, utilizó la frase: “Te empaco en DEA Airlines” para enfatizar su postura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un comunicado, el movimiento Defensores de la Patria, liderado por De La Espriella, respaldó las recientes declaraciones del presidente Donald Trump y destacó la relevancia de las gestiones impulsadas por su líder.

“El precandidato presidencial Abelardo De La Espriella celebró que las denuncias que él mismo presentó ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hoy sean confirmadas por el presidente Donald Trump, quien señaló a Gustavo Petro como líder del narcotráfico”, se lee en el texto.

Defensores de la Patria compartió
Defensores de la Patria compartió las declaraciones de Abelardo De La Espriella luego de la controversia con Donald Trump - crédito Defensores de la Patria página Web

El movimiento también hizo referencia a una gestión previa de De La Espriella: “De La Espriella recordó que, en marzo de este año, radicó ante la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, una solicitud formal para que se adelantara el procesamiento del presidente Gustavo Petro Urrego y del exministro Iván Velásquez, por sus presuntos vínculos con el Cartel de los Soles y con organizaciones criminales transnacionales asociadas al régimen de Nicolás Maduro”

Según el comunicado, el candidato también afirmó: “Petro ha entregado las zonas cocaleras del Catatumbo y del suroccidente del país a la narco guerrilla, creando una zona binacional con el dictador venezolano para expandir la producción y el tráfico de cocaína”.

El aspirante aseguró que no se trataba de simples desaciertos gubernamentales, sino de una estrategia delictiva diseñada para expandir el tráfico de drogas a nivel global y debilitar las instituciones democráticas en Occidente. Además, declaró: “El socialismo del Siglo XXI es la fachada de un cartel transnacional que usa la ideología para esconder sus negocios ilícitos”.

El aspirante aseguró que no
El aspirante aseguró que no se trataba de simples desaciertos gubernamentales, sino de una estrategia delictiva diseñada para expandir el tráfico de drogas a nivel global y debilitar las instituciones democráticas en Occidente - crédito Colprensa

El precandidato presidencial Abelardo De La Espriella intensificó sus críticas hacia el presidente Gustavo Petro y su relación con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, señalando que ambos colaboran para perjudicar a los Estados Unidos mediante el tráfico de cocaína y fentanilo.

De La Espriella aseguró que esta alianza forma parte de una estrategia orientada a socavar los valores de la sociedad estadounidense, especialmente el capitalismo y la libertad de empresa.

El aspirante reiteró que extraditaría a Gustavo Petro a los Estados Unidos en caso de que requieran a Gustavo Petro, según las palabras del abogado.

“Petro y Maduro juegan a la guerra de la cocaína y del fentanilo en contra de los Estados Unidos, es parte de una estrategia para dinamitar a una sociedad que odian: la meca del capitalismo y la libertad de empresa. Te lo dije Petro: tan pronto sea presidente y la justicia norteamericana te pida en extradición, te empaco en ‘DEA Airlines’ para que pagues todo el mal que has causado al mundo. En mi gobierno NO HABRÁ más impunidad y volveremos a ser los aliados históricos del gobierno de los Estados Unidos”, comentó el abogado.

Abelardo De La Espriella arremetió
Abelardo De La Espriella arremetió en contra de Gustavo Petro por su polémica con el presidente Donald Trump - crédito @DELAESPRIELLAE

El dirigente principal del movimiento Defensores de la Patria afirmó que, bajo su administración, las relaciones exteriores tendrán como ejes centrales la protección nacional, el respeto a la independencia y una colaboración estrecha con Estados Unidos.

Y es que, el presidente norteamericano, Donald Trump había dicho sobre Gustavo Petro lo siguiente: “El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAbelardo De La EspriellaEstados Unidos y ColombiaDonald TrumpPrecandidatos presidencialesExtradición a Estados UnidosCrisis diplomáticaColombia-Noticias

Más Noticias

Sindicato petrolero advirtió movilizaciones si el Gobierno considera vender participación de Ecopetrol en el Permian

La Unión Sindical Obrera (USO) sostuvo que esta transacción traería una baja en la producción y una reducción en los ingresos fiscales, además de afectar las reservas estratégicas de la compañía

Sindicato petrolero advirtió movilizaciones si

Colombia realizó primer traslado carcelario por reconocimiento de identidad de género: recluso trans consiguió ir a prisión para hombres

El caso de Jhon Alexander Rodríguez Cano, reubicado en una cárcel masculina, desencadenó cambios institucionales y la creación de un protocolo nacional para proteger a la población trans privada de la libertad

Colombia realizó primer traslado carcelario

Quién es Westcol, el streamer colombiano que rompió récord de audiencia global con Stream Fighters 4

El creador de contenido también cuenta con un sello discográfico y otras empresas de entretenimiento

Quién es Westcol, el streamer

Álvaro Uribe habló de la producción de drogas en el país luego de la controversia con Estados Unidos: “Nuestra patria tiene un profundo problema interno”

El expresidente alertó sobre el impacto negativo del auge de la economía ilícita, porque ”afecta gravemente a la sociedad" y complica la relación con Estados Unidos

Álvaro Uribe habló de

Usuarios reportan fallas en la aplicación móvil de Bancolombia: Nequi también está afectado

La falla en la aplicación Mi Bancolombia empezó sobre las 8:00 a. m. y se ha registrado también en los servicios web y algunas sucursales

Usuarios reportan fallas en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El audio con el que

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez reveló la verdad

Daniela Álvarez reveló la verdad sobre su ruptura con Lenard Vanderaa, quein la apoyó en su crisis de salud: “Cometí errores”

Estos son los primeros aspirantes a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: ya se puede votar por su favorito

Luisa Fernanda W opinó de la polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “El verdadero triunfo está en asumir”

Sigue la polémica tras la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4’: Marko dio nuevos detalles de la controversia

Yina Calderón dejó a los seguidores de ‘Stream Fighters 4’ un sin sabor: estas son las especulaciones de porqué esperó para renunciar en el ring

Deportes

Por qué el Cruz Azul

Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”

Así quedó Colombia en el grupo del Mundial Femenino Sub-17: esto necesita para avanzar de ronda

Hinchas del Once Caldas que viajaron hasta Villavicencio insultaron y pidieron la salida del entrenador: “Ladrón”

Santa Fe confirmó la baja de una de sus figuras de cara al duelo con Medellín: también se perdería clásico con Millonarios

El malentendido entre César Torres y Alexéi Rojas, que no jugó ante Francia: el técnico cuestionó su rol en el Arsenal, pero el arquero lo controvirtió