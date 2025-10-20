Colombia

Senadora norteamericana estalló contra Donald Trump por sus amenazas a Colombia, que calificó como “miopes y contraproducentes”

En medio de las tensiones diplomáticas, Jeanne Shaheen rechazó los ataques personales del presidente norteamericano contra su homólogo Gustavo Petro, al destacar que estos solo contribuyen a agravar la crisis bilateral

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
La senadora estadounidense Jeanne Shaheen
La senadora estadounidense Jeanne Shaheen criticó fuertemente las amenazas de Trump contra Colombia - crédito @SFRCdems/X - Presidencia - EFE

La senadora estadounidense demócrata Jeanne Shaheen, reconocida por su papel destacado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, emitió una crítica contundente hacia las amenazas formuladas por el expresidente Donald Trump contra el Gobierno de Colombia.

En un comunicado publicado a través de la cuenta oficial de X, Shaheen señaló que la mayor parte de la asistencia que Estados Unidos proporciona a Colombia está destinada a combatir las redes de narcotráfico y la delincuencia transnacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para Shaheen, estas amenazas carecen de visión estratégica y resultan dañinas tanto para la cooperación bilateral como para la lucha contra el narcotráfico en la región; indicó que el apoyo de su país incluye acciones clave como el fortalecimiento de extradiciones, el intercambio de inteligencia, la cooperación con el sistema de justicia penal colombiano y la capacitación y equipamiento necesarios para enfrentar a estos actores ilícitos.

Jeanne Shaheen rechazó los ataques
Jeanne Shaheen rechazó los ataques personales de Trump contra el presidente colombiano Gustavo Petro - crédito @SFRCdems/X

Shaheen expresó con claridad: “Las amenazas del presidente Trump este fin de semana de terminar la asistencia a Colombia son miopes y contraproducentes”.

“Recortar esta ayuda para la aplicación de la ley solo debilitaría la capacidad de Estados Unidos para proteger nuestras fronteras de las drogas letales y la delincuencia. Si bien comparto las preocupaciones sobre las dificultades del gobierno de Petro para frenar la producción de cocaína, detener la ayuda para contrarrestar el narcotráfico es contraproducente”, señaló la congresista norteamericana.

Trump pone en riesgo la ayuda a Colombia

Las declaraciones de Shaheen llegan en un momento de alta tensión entre su país y Colombia, en donde las amenazas de Trump cobraron mayor fuerza, pues el presidente de Estados Unidos anunció la posibilidad de suspender completamente la ayuda económica y militar estadounidense dirigida a Colombia.

eanne Shaheen alertó que la
eanne Shaheen alertó que la reducción de la ayuda económica y militar de Estados Unidos a Colombia, como sugiere Trump, afectaría directamente la lucha contra el narcotráfico - crédito Ronald Wittek/EFE

Adicionalmente, Trump insinuó que podría considerar acciones militares directas si el Gobierno colombiano no actúa contra los cultivos ilícitos. Este tipo de declaraciones provocó preocupación, ya que muchos actores políticos de ambas naciones interpretan estas posturas como una amenaza directa a la soberanía colombiana.

En paralelo a estas tensiones, Trump lanzó ataques personales contra el presidente Gustavo Petro, a cuestionar su liderazgo y capacidad para gobernar. Estas expresiones agravan la crisis diplomática y evidencian las diferencias profundas entre ambos gobiernos en materia de política antidrogas.

Además de las amenazas de intervención, el jefe de Estado estadounidense también advirtió con imponer aranceles comerciales severos a los productos colombianos, lo que tendría un impacto económico significativo. Los productos colombianos, como el café y las flores, podrían ver gravemente afectadas sus exportaciones a Estados Unidos, un mercado crucial para la economía del país sudamericano.

Donald Trump sugirió la posibilidad
Donald Trump sugirió la posibilidad de una intervención militar si Colombia no detiene la producción de drogas - crédito Allison Robbert/Reuters

La tensión no se limitó a las medidas económicas y militares. Trump lanzó ataques personales contra el presidente Petro, calificándolo de “líder del narcotráfico”, un “lunático” y el “peor presidente que han tenido” en Colombia. Estas declaraciones llegaron como respuesta a las críticas de Petro sobre las violaciones de la soberanía de Colombia en el Caribe, especialmente en relación con las operaciones militares estadounidenses en la región.

El presidente Trump mantiene una política firme contra el narcotráfico, buscando evitar que las drogas lleguen a Estados Unidos. Como parte de esa estrategia, intensificó los ataques contra sumergibles que él y las Fuerzas Armadas como vehículos utilizados por los exportadores de drogas.

En uno de estos incidentes, un colombiano fue capturado, y aunque Petro insistió en que era un pescador, las autoridades estadounidenses rechazaron esa versión, sosteniendo que se trataba de un implicado en el tráfico de drogas.

Donald Trump no solo amenazó
Donald Trump no solo amenazó con cortar la ayuda militar, sino con imponer aranceles comerciales severos a productos colombianos - crédito Reuters/Colprensa

Shaheen adviertió que la reducción o eliminación de la ayuda estadounidense a Colombia no solo afectaría la seguridad regional, sino que debilitaría la cooperación para frenar el narcotráfico, un problema que representa una amenaza significativa para ambos países. Según la senadora, mantener y fortalecer esta colaboración resulta fundamental para proteger a Estados Unidos de la entrada de drogas peligrosas y para apoyar al sistema judicial colombiano.

Temas Relacionados

Jeanne ShaheenSenadora estadounidenseDonald TrumpGustavo PetroAmenazas a ColombiaComercio Estados Unidossenadora estadounidense demócrataNarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa reveló que redes criminales estarían reclutando colombianos para convertirlos en mercenarios

Pedro Sánchez afirmó que la participación de connacionales en guerras extranjeras afecta la reputación de las Fuerzas Militares y llamó a la población a informarse y rechazar ofertas de dinero fácil

Ministro de Defensa reveló que

“Vividores”: Gustavo Petro atacó a la Federación de Cafeteros y la acusó de vender un “café horrible” en Estados Unidos

El mandatario se quejó de que en Wall Street hay que tomarse la bebida de pie

“Vividores”: Gustavo Petro atacó a

“Yo no soy bruta”, revelan frase que dijo Yina Calderón a su entrenador tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Un video viral muestra el momento en que Calderón comunicó al entrenador su decisión de dejar el combate

“Yo no soy bruta”, revelan

Las llamativas publicaciones de Sofía Petro, hija del presidente, luego de que Trump lo acusara de ser “líder del narcotráfico”

El reciente choque entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos escaló las tensiones a su punto más crítico

Las llamativas publicaciones de Sofía

María José Pizarro reiteró que el CNE no tiene definido el carácter de la consulta del Pacto Histórico: “Nos vamos, nuevamente a la espera”

Tras un encuentro con la Procuraduría, la senadora mostró preocupación por la falta de decisión del Consejo Nacional Electoral sobre si la consulta de la coalición —del 26 de octubre— tendrá carácter partidista o interpartidista

María José Pizarro reiteró que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Judicializan a un hombre que

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

ENTRETENIMIENTO

“Yo no soy bruta”, revelan

“Yo no soy bruta”, revelan frase que dijo Yina Calderón a su entrenador tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Top 10 Netflix Colombia: “Nadie nos vio partir” encabeza el listado de las series más vistas del momento

Karol G deslumbró con un ‘look’ muy diferente en la portada de Vogue México y Latinoamérica

Vicky Hernández se despachó contra la industria televisiva en Colombia por “abandonar” a Gustavo Angarita en su funeral

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Deportes

Dayro Moreno salió al paso

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian