Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian

Santiago Londoño marcó triplete en la semifinal ante Venezuela, en donde Colombia ganó 5-1 - crédito Conmebol

La atención internacional se ha centrado recientemente en Santiago Londoño, delantero de Envigado F.C., tras su inclusión en el listado anual “Next Generation 2025: 60 promesas del fútbol mundial” del medio británico The Guardian.

Con solo 17 años, Londoño integra la exclusiva selección de jóvenes nacidos en 2008 que, según la publicación inglesa, están destinados a convertirse en figuras del balompié global. Su presencia en este ranking lo posiciona como una de las mayores proyecciones del fútbol colombiano y uno de los pocos nacionales reconocidos por The Guardian en este tipo de listados.

Santiago Londoño es el goleador de la selección Colombia sub-17 con cinco goles en el Sudamericano - crédito FCF

Originario de Medellín y criado en la Comuna 13, Londoño se integró a las divisiones menores de Envigado a los 8 años.

Desde entonces, su progresión ha sido constante: goleador del Nacional Sub-15, protagonista en torneos juveniles con la Selección Antioquia, y pieza clave con la Selección Colombia Sub-17. En el reciente Campeonato Sudamericano Sub-17, Londoño marcó cinco goles, incluyendo un triplete ante Venezuela en semifinales, lo que fue definitivo para que Colombia asegurara su lugar en la Copa Mundial Sub-17.

En el ámbito local, el delantero debutó como profesional en 2023 en la Liga Betplay con Envigado, club que mantiene una reconocida tradición en la formación de talentos.

Entre los nombres que han surgido de su cantera, se encuentran James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jhon Durán. Los paralelismos con estos jugadores no pasan desapercibidos: The Guardian destaca que Envigado “tiene fama de producir las estrellas del mañana. Y, con Londoño, la Cantera de Héroes puede haber vuelto a dar en el clavo”.

El técnico Hildebrando Castro, responsable de gran parte del desarrollo de Londoño, relató al medio británico: “Lo adelanté un año, pero seguía siendo uno de nuestros mejores jugadores cuando ganamos el campeonato regional de Antioquia sub-14. En el área era letal”, en declaraciones recogidas por Gol Caracol. Su capacidad para jugar adelantado en categorías mayores y su instinto goleador llamaron la atención de expertos y cazatalentos internacionales desde sus primeras actuaciones.

El avance de Londoño en el fútbol profesional también despertó interés fuera de Colombia. The Guardian informó que, tras anotar su primer gol en la liga profesional en agosto, Real Oviedo presentó una oferta de 1,85 millones de euros (aproximadamente USD 2 millones) para ficharlo, operación que se concretaría cuando el delantero cumpla los 18 años en 2025.

El seguimiento y perfil de Londoño en The Guardian fueron realizados por el periodista Carl Worswick, quien habitualmente asiste a partidos de la liga local y ha hecho seguimiento detallado al jugador.

La publicación resalta las cualidades del atacante: potencia, madurez y olfato de gol, atributos que lo proyectan como una de las futuras estrellas del país.

Estos son los otros jugadores colombianos destacados por The Guardian

2014: Alveiro Sánchez

2015: Jesús Marimón

2016: Juan Camilo “Cucho” Hernández

2017: Jaminton Campaz

2018: Andrés Amaya

2019: Camilo Mena

2020: Tomás Ángel y Jhon Jader Durán

2021: Miguel Monsalve

2022: Óscar Perea

2023: Brayan Caicedo

2024: Andrés Felipe Dávila

Este será el grupo de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17

Pese al subcampeonato, la selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 - crédito Colprensa

Grupo A: Catar, Italia, Sudáfrica, Bolivia

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez, Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití, Egipto

Grupo F: México, República de Corea, Costa de Marfil, Suiza

Grupo G: Alemania, Colombia, RPD de Corea, El Salvador

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán, República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá, República de Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá, Uganda

Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria, Arabia Saudí