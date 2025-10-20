Colombia

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian

El atacante entre Envigado FC y la selección Colombia, en sus diversas categorías, ha marcado once goles en 44 partidos y seguramente disputará la Copa Mundial de la Fifa en Catar

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Santiago Londoño marcó triplete en
Santiago Londoño marcó triplete en la semifinal ante Venezuela, en donde Colombia ganó 5-1 - crédito Conmebol

La atención internacional se ha centrado recientemente en Santiago Londoño, delantero de Envigado F.C., tras su inclusión en el listado anual “Next Generation 2025: 60 promesas del fútbol mundial” del medio británico The Guardian.

Con solo 17 años, Londoño integra la exclusiva selección de jóvenes nacidos en 2008 que, según la publicación inglesa, están destinados a convertirse en figuras del balompié global. Su presencia en este ranking lo posiciona como una de las mayores proyecciones del fútbol colombiano y uno de los pocos nacionales reconocidos por The Guardian en este tipo de listados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Santiago Londoño es el goleador
Santiago Londoño es el goleador de la selección Colombia sub-17 con cinco goles en el Sudamericano - crédito FCF

Originario de Medellín y criado en la Comuna 13, Londoño se integró a las divisiones menores de Envigado a los 8 años.

Desde entonces, su progresión ha sido constante: goleador del Nacional Sub-15, protagonista en torneos juveniles con la Selección Antioquia, y pieza clave con la Selección Colombia Sub-17. En el reciente Campeonato Sudamericano Sub-17, Londoño marcó cinco goles, incluyendo un triplete ante Venezuela en semifinales, lo que fue definitivo para que Colombia asegurara su lugar en la Copa Mundial Sub-17.

En el ámbito local, el delantero debutó como profesional en 2023 en la Liga Betplay con Envigado, club que mantiene una reconocida tradición en la formación de talentos.

Entre los nombres que han surgido de su cantera, se encuentran James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jhon Durán. Los paralelismos con estos jugadores no pasan desapercibidos: The Guardian destaca que Envigado “tiene fama de producir las estrellas del mañana. Y, con Londoño, la Cantera de Héroes puede haber vuelto a dar en el clavo”.

El técnico Hildebrando Castro, responsable de gran parte del desarrollo de Londoño, relató al medio británico: “Lo adelanté un año, pero seguía siendo uno de nuestros mejores jugadores cuando ganamos el campeonato regional de Antioquia sub-14. En el área era letal”, en declaraciones recogidas por Gol Caracol. Su capacidad para jugar adelantado en categorías mayores y su instinto goleador llamaron la atención de expertos y cazatalentos internacionales desde sus primeras actuaciones.

El avance de Londoño en el fútbol profesional también despertó interés fuera de Colombia. The Guardian informó que, tras anotar su primer gol en la liga profesional en agosto, Real Oviedo presentó una oferta de 1,85 millones de euros (aproximadamente USD 2 millones) para ficharlo, operación que se concretaría cuando el delantero cumpla los 18 años en 2025.

El seguimiento y perfil de Londoño en The Guardian fueron realizados por el periodista Carl Worswick, quien habitualmente asiste a partidos de la liga local y ha hecho seguimiento detallado al jugador.

La publicación resalta las cualidades del atacante: potencia, madurez y olfato de gol, atributos que lo proyectan como una de las futuras estrellas del país.

Estos son los otros jugadores colombianos destacados por The Guardian

Jhon Jader Durán abandona la
Jhon Jader Durán abandona la concentración de la selección Colombia
  • 2014: Alveiro Sánchez
  • 2015: Jesús Marimón
  • 2016: Juan Camilo “Cucho” Hernández
  • 2017: Jaminton Campaz
  • 2018: Andrés Amaya
  • 2019: Camilo Mena
  • 2020: Tomás Ángel y Jhon Jader Durán
  • 2021: Miguel Monsalve
  • 2022: Óscar Perea
  • 2023: Brayan Caicedo
  • 2024: Andrés Felipe Dávila

Este será el grupo de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17

Pese al subcampeonato, la selección
Pese al subcampeonato, la selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 - crédito Colprensa
  • Grupo A: Catar, Italia, Sudáfrica, Bolivia
  • Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal
  • Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos
  • Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez, Fiyi
  • Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití, Egipto
  • Grupo F: México, República de Corea, Costa de Marfil, Suiza
  • Grupo G: Alemania, Colombia, RPD de Corea, El Salvador
  • Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia
  • Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán, República Checa
  • Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá, República de Irlanda
  • Grupo K: Francia, Chile, Canadá, Uganda
  • Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria, Arabia Saudí

Temas Relacionados

Selección ColombiaSantiago LondoñoEnvigado FCThe GuardianColombia-Deportes

Más Noticias

Este es el sushi boyacense, un curioso platillo derivado de la gallina que genera amores y odios

Este particular plato nació tras la necesidad de no desperdiciar ninguna parte de la gallina, por lo que se combina con otros ingredientes para convertirse en una comida completa

Este es el sushi boyacense,

Fiscalía trasladó a Bogotá la investigación por la desaparición de Tatiana Hernández por presuntas irregularidades en la seccional de Cartagena

Las autoridades nacionales asumen la pesquisa luego de que la familia denunciara manejo deficiente de pruebas y falta de resultados: se reaviva la esperanza de esclarecer la desaparición ocurrida en abril de 2025

Fiscalía trasladó a Bogotá la

Legalizar la exportación de marihuana, la polémica propuesta de Gustavo a Donald Trump: “Como cualquier bien”

El jefe de Estado de Colombia propuso liberar el comercio de marihuana y abrir nuevos contratos agrícolas con Estados Unidos, para favorecer así la producción lícita y la reforma agraria

Legalizar la exportación de marihuana,

Falla global de AWS afectó servicios bancarios en Colombia: esto se sabe

Usuarios y compañías experimentaron dificultades para realizar transacciones y trámites digitales tras una caída de la plataforma, afectando entidades como Bancolombia, Nequi, Davivienda y Daviplata

Falla global de AWS afectó

Gerente de campaña de Daniel Quintero anunció fracaso en la consultra del Pacto Histórico tras resultados de los Consejos de Juventud: “La cúpula de la izquierda es la gran perdedora”

Esteban Restrepo considera que la coalición enfrentará serias dificultades en la próxima consulta, luego del bajo desempeño de sus partidos en la votación de los Consejos Municipales de Juventud

Gerente de campaña de Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El audio con el que

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

ENTRETENIMIENTO

Del amor, a enfrentarse legalmente

Del amor, a enfrentarse legalmente por dinero: el reclamo millonario de Karina García a Andrés Altafulla enciende las redes

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′: “Gracias por confiar en mí”

Yina Calderón explicó por qué se retiró de la pelea con Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 4’: “Me querían en ambulancia”

‘La Barbie colombiana’ rompió con Marcela Reyes y le ofreció disculpas a Karina García: “Soy leal y con los ovarios bien puestos”

Deportes

Colombianos en redes sociales se

Colombianos en redes sociales se burlaron de la selección de Argentina que perdió con Marruecos en el Mundial Sub-20: “El fútbol no olvida”

Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional: técnico insinuó favorecimientos para el ‘Verdolaga’

Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”

Así quedó Colombia en el grupo del Mundial Femenino Sub-17: esto necesita para avanzar de ronda

Hinchas del Once Caldas que viajaron hasta Villavicencio insultaron y pidieron la salida del entrenador: “Ladrón”