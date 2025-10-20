Hombre fue asesinado a golpes por unas cinco personas cuando regresaba a su casa en Bogotá: uno de los agresores fue capturado

Un grupo de al menos cinco personas atacó a la víctima, que murió por la gravedad de las heridas - crédito Raúl Arboleda/AFP

Hay consternación en el sector de Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá, después de que las autoridades reportaran un altercado que terminó con la muerte de uno de los involucrados.

Según información conocida por Blu Radio, en horas de la noche un grupo de al menos cinco personas se acercó hacia un joven que regresaba en bicicleta hacia su vivienda, después de terminar su jornada laboral en una empresa de fabricación y venta de colchones.

Los desconocidos lo lanzaron de su vehículo y, sin mediar palabra, lo atacaron a golpes que lo dejaron rápidamente inconsciente, según logró verse en videos de cámaras de seguridad que ya se encuentran en poder de las autoridades.

Pero el estado de indefensión de la víctima no fue suficiente para los agresores, por lo que siguieron golpeándolo hasta confirmarse su muerte debido a la gravedad de sus heridas, de acuerdo a lo confirmado por las autoridades.

Uno de los implicados en la golpiza fue capturado - crédito Policía Nacional

Uno de los presuntos implicados fue retenido por la Policía Metropolitana de Bogotá minutos después de los hechos, mientras el resto de los agresores logró huir antes de la llegada de los patrulleros. Entre ellos se distingue la participación de una mujer, cuya identidad permanece bajo verificación y cuyo paradero aún desconocen los investigadores.

La Policía informó que continúa la recolección de pruebas y la identificación plena del grupo agresor, con el objetivo de determinar las causas que desencadenaron el ataque y llevar a los responsables ante la justicia.

“Se está avanzando en la investigación y en los procedimientos para esclarecer completamente los hechos”, indicaron fuentes policiales al mencionado medio.

Tragedia en Usaquén, ciclista fallece en choque con tren

Un accidente entre un ciclista y un tren en las vías férreas deL barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, provocó la muerte inmediata del ciclista y generó congestión vehicular durante varias horas en la tarde del domingo 19 de octubre de 2025.

Los curiosos se acercaron a la escena y tomaron fotos y videos de lo ocurrido - crédito @PasaenBogota / X

El hecho ocurrió en la intersección de la carrera Novena con Calle 151, en la localidad de Usaquén. La magnitud del impacto obligó a la intervención de los equipos de tránsito y criminalística, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias en el lugar, mientras los transeúntes observaban consternados.

Las autoridades de Tránsito de Bogotá confirmaron el siniestro a través de su cuenta oficial de X: “Se presenta siniestro vial con fatalidad en la carrera 9 con calle 151, entre tren y ciclista. Policía de Tránsito de Bogotá en el punto y criminalística se dirige a realizar labores de investigación, lo que puede generar congestión en la zona”.

Según los reportes preliminares, la víctima sería un hombre que trabajaba como domiciliario para la aplicación Didi, aunque su identidad no ha sido confirmada oficialmente.

Las circunstancias exactas del accidente permanecen bajo investigación para determinar si se trató de una imprudencia vial o de una caída accidental. El despliegue de las autoridades en el sector afectó la movilidad en la zona, mientras la comunidad espera el reporte oficial sobre la identidad del fallecido y las causas del siniestro.

Horas antes, otro accidente fatal se registró en la vía al Llano, en la localidad de Usme, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con una grúa que transportaba una camioneta tipo van.

El choque ocurrió a las 6:10 a. m. del sábado 18 de octubre de 2025, en sentido sur-norte, y provocó el cierre temporal del corredor vial. El grupo de criminalística concluyó las investigaciones a las 8:04 a. m., permitiendo la reapertura de la vía tras casi dos horas de cierre. La Secretaría de Movilidad de Bogotá expresó su solidaridad con los familiares de la víctima.