Colombia

Hombre fue asesinado a golpes por unas cinco personas cuando regresaba a su casa en Bogotá: uno de los agresores fue capturado

La Policía Metropolitana de la capital busca esclarecer el crimen de un trabajador atacado por al menos cinco personas, una de ellas mujer, mientras regresaba a su hogar en el sector de Patio Bonito

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Un grupo de al menos
Un grupo de al menos cinco personas atacó a la víctima, que murió por la gravedad de las heridas - crédito Raúl Arboleda/AFP

Hay consternación en el sector de Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá, después de que las autoridades reportaran un altercado que terminó con la muerte de uno de los involucrados.

Según información conocida por Blu Radio, en horas de la noche un grupo de al menos cinco personas se acercó hacia un joven que regresaba en bicicleta hacia su vivienda, después de terminar su jornada laboral en una empresa de fabricación y venta de colchones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los desconocidos lo lanzaron de su vehículo y, sin mediar palabra, lo atacaron a golpes que lo dejaron rápidamente inconsciente, según logró verse en videos de cámaras de seguridad que ya se encuentran en poder de las autoridades.

Pero el estado de indefensión de la víctima no fue suficiente para los agresores, por lo que siguieron golpeándolo hasta confirmarse su muerte debido a la gravedad de sus heridas, de acuerdo a lo confirmado por las autoridades.

Uno de los implicados en
Uno de los implicados en la golpiza fue capturado - crédito Policía Nacional

Uno de los presuntos implicados fue retenido por la Policía Metropolitana de Bogotá minutos después de los hechos, mientras el resto de los agresores logró huir antes de la llegada de los patrulleros. Entre ellos se distingue la participación de una mujer, cuya identidad permanece bajo verificación y cuyo paradero aún desconocen los investigadores.

La Policía informó que continúa la recolección de pruebas y la identificación plena del grupo agresor, con el objetivo de determinar las causas que desencadenaron el ataque y llevar a los responsables ante la justicia.

“Se está avanzando en la investigación y en los procedimientos para esclarecer completamente los hechos”, indicaron fuentes policiales al mencionado medio.

Tragedia en Usaquén, ciclista fallece en choque con tren

Un accidente entre un ciclista y un tren en las vías férreas deL barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, provocó la muerte inmediata del ciclista y generó congestión vehicular durante varias horas en la tarde del domingo 19 de octubre de 2025.

Los curiosos se acercaron a la escena y tomaron fotos y videos de lo ocurrido - crédito @PasaenBogota / X

El hecho ocurrió en la intersección de la carrera Novena con Calle 151, en la localidad de Usaquén. La magnitud del impacto obligó a la intervención de los equipos de tránsito y criminalística, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias en el lugar, mientras los transeúntes observaban consternados.

Las autoridades de Tránsito de Bogotá confirmaron el siniestro a través de su cuenta oficial de X: “Se presenta siniestro vial con fatalidad en la carrera 9 con calle 151, entre tren y ciclista. Policía de Tránsito de Bogotá en el punto y criminalística se dirige a realizar labores de investigación, lo que puede generar congestión en la zona”.

Según los reportes preliminares, la víctima sería un hombre que trabajaba como domiciliario para la aplicación Didi, aunque su identidad no ha sido confirmada oficialmente.

Las circunstancias exactas del accidente permanecen bajo investigación para determinar si se trató de una imprudencia vial o de una caída accidental. El despliegue de las autoridades en el sector afectó la movilidad en la zona, mientras la comunidad espera el reporte oficial sobre la identidad del fallecido y las causas del siniestro.

Horas antes, otro accidente fatal se registró en la vía al Llano, en la localidad de Usme, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con una grúa que transportaba una camioneta tipo van.

El choque ocurrió a las 6:10 a. m. del sábado 18 de octubre de 2025, en sentido sur-norte, y provocó el cierre temporal del corredor vial. El grupo de criminalística concluyó las investigaciones a las 8:04 a. m., permitiendo la reapertura de la vía tras casi dos horas de cierre. La Secretaría de Movilidad de Bogotá expresó su solidaridad con los familiares de la víctima.

Temas Relacionados

Policía BogotáPolicía NacionalAsesinan jovenPatio BonitoBogotáRiña BogotáMuerto hoy BogotáColombia-noticias

Más Noticias

Un participante de la carrera Allianz 15K murió a tres kilómetros para la meta

De acuerdo con los organizadores del evento, se siguieron los respectivos protocolos para atender la emergencia

Un participante de la carrera

Chocó, registró un sismo de magnitud 3.5 este 20 de octubre

El terremoto del Eje Cafetero de 1999 es considerado el más fuerte en la historia reciente del país

Chocó, registró un sismo de

Dólar: cotización de apertura hoy 20 de octubre en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Jurados denuncian por TikTok la baja asistencia a votaciones de los Consejos de Juventud

En varios videos compartidos en redes sociales se puede evidenciar que predominó el abstencionismo durante la jornada de votación

Jurados denuncian por TikTok la

Evo Morales respaldó a Gustavo Petro tras fuertes críticas de Donald Trump: “Es una de las voces dignas que busca la paz”

Las tensiones entre Estados Unidos y Colombia aumentan tras las declaraciones de Donald Trump, mientras Evo Morales destaca el papel de Gustavo Petro como defensor de la paz latinoamericana

Evo Morales respaldó a Gustavo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El audio con el que

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

ENTRETENIMIENTO

Sigue la polémica tras la

Sigue la polémica tras la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4’: Marko dio nuevos detalles de la controversia

Yina Calderón dejó a los seguidores de ‘Stream Fighters 4’ un sin sabor: estas son las especulaciones de porqué esperó para renunciar en el ring

Ranking Netflix en Colombia: estas son las películas preferidas del momento

Tatiana Rentería reveló detalles de la infidelidad que ocasionó su ruptura con Diego Trujillo

K-pop iTunes Colombia: “Golden” de HUNTR/X domina el ranking de las 10 canciones más populares hoy

Deportes

Hinchas del Once Caldas que

Hinchas del Once Caldas que viajaron hasta Villavicencio insultaron y pidieron la salida del entrenador: “Ladrón”

Santa Fe confirmó la baja de una de sus figuras de cara al duelo con Medellín: también se perdería clásico con Millonarios

El malentendido entre César Torres y Alexéi Rojas, que no jugó ante Francia: el técnico cuestionó su rol en el Arsenal, pero el arquero lo controvirtió

Futbolista colombiano se vio inmerso en batalla campal en el fútbol boliviano: hasta la policía tuvo que intervenir

Se registraron fuertes riñas y peleas en medio del clásico entre Cali y América: fue necesaria la presencia de la policía