Día sin carro y sin moto en Tunja: más de 30.000 vehículos dejarán de circular el 22 de octubre, conozca las excepciones

Tunja celebra el Día sin carro y sin moto para promover la movilidad sostenible y reducir la contaminación - crédito Alcaldía de Tunja

El miércoles 22 de octubre de 2025, Tunja celebrará su segunda jornada anual del Día sin carro y sin moto, una iniciativa concebida para fomentar la movilidad sostenible y brindar un respiro ambiental a la ciudad.

La alcaldía convocó a los ciudadanos a dejar en casa vehículos particulares y motocicletas, incentivando alternativas sostenibles como caminar, el uso de la bicicleta o el sistema de transporte público, que funcionará entre las 5:30 a. m. y las 10:00 p. m. Por su parte, el servicio de taxis estará disponible durante las 24 horas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El transporte público funcionará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., mientras que los taxis operarán las 24 horas - crédito Google Maps

Se prevé que cerca de 30.000 vehículos dejen de circular por las calles de Tunja durante la jornada. La medida, apoyada en el Plan de Movilidad Sostenible y Segura y de Espacio Público (Pmss-EP), tiene como objetivo principal sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto positivo que hay al disminuir la dependencia del transporte motorizado, promoviendo una movilidad eficiente y saludable tanto para las personas como para el entorno urbano.

Para facilitar la movilidad de los viajeros en tránsito hacia otros municipios, la administración ha dispuesto la habilitación de corredores viales estratégicos. Entre estas rutas destacan la avenida Norte, avenida Oriental, glorieta Norte, avenida Paseo de la Gobernación, avenida Olímpica y avenida Colón (salida hacia Villa de Leyva). El conductor que utilice estos corredores deberá acreditar el trayecto mostrando los tiquetes de peaje correspondientes en caso de ser requerido por un agente de tránsito.

Las restricciones, señaladas en el Decreto Municipal 0173 de 2025, contemplan sanciones económicas de hasta $604.000 para quienes incumplan la normativa, además de la inmovilización del vehículo durante la totalidad de la jornada.

La medida incluye sanciones económicas de hasta $604.000 y la inmovilización del vehículo para quienes incumplan la normativa - crédito Alcaldía de Tunja

El secretario de Movilidad y Vida, Juan Carlos Leguizamón, subrayó en recientes declaraciones que esta política “nos motiva a cambiar la forma en que nos movemos y a optar por medios de transporte sostenibles, como la bicicleta, el sistema de transporte público de la ciudad o caminar. Es un compromiso con el medio ambiente, con la salud y con la calidad de vida de todos los tunjanos. Demostremos que Tunja puede moverse de manera responsable y consciente”.

Además de vehículos particulares, la restricción incluye motocicletas, pero incorpora un extenso catálogo de excepciones para garantizar la prestación de los servicios esenciales y la atención de situaciones especiales con la movilidad mínima indispensable. Entre los vehículos eximidos están:

Vehículos de servicio público en todas sus modalidades (pasajeros, carga, mixto).

Vehículos eléctricos e impulsados por motores alternativos.

Vehículos de uso oficial y diplomático, así como los que acompañen caravanas de autoridades civiles, militares o religiosas.

Vehículos militares, de policía, organismos de seguridad del Estado y la Fiscalía General de la Nación.

Vehículos adscritos a la Unidad Nacional de Protección para protección de personas y vehículos de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios en servicio, incluyendo motocicletas.

Vehículos particulares para emergencias, asistencia a salud y movilidad de personas en situación vulnerable.

Vehículos particulares para control oficial de tránsito, emisiones y servicios para autoridades ambientales.

Motocicletas identificadas para transporte de personas con discapacidad.

Carrozas fúnebres y vehículos para traslado de féretros.

Vehículos particulares vinculados con vigilancia y seguridad privada para establecimientos económicos, empresas y residencias.

Vehículos y motocicletas para abastecimiento de comercio, alimentos, medicamentos, insumos médicos y combustibles, con previa identificación y autorización por las autoridades respectivas.

Vehículos de transporte de valores, incluidas motocicletas de escoltas.

Se habilitarán corredores viales estratégicos para viajeros en tránsito, con control de tiquetes de peaje - crédito Google Maps

Las rutas exceptuadas para garantizar la conectividad y operación logística incluyen:

El Corredor Longitudinal 1 (Norte-Sur: ingreso por avenida Norte–glorieta Norte)

Corredor Longitudinal 2 (Sur-Norte: ingreso por avenida Sur–avenida Oriental–glorieta Norte)

Corredor Transversal 1 (Oriente-Occidente: barrio San Luis–avenida Paseo de la Gobernación–glorieta Casa del Gobernador–calle 32–glorieta Norte)

Corredor Transversal 2 (Occidente-Oriente: Vía Moniquirá–diagonal 38–glorieta Norte)

Corredor Complementario (transversal 15–calle 22–avenida Colón–avenida Maldonado–glorieta Norte).

La jornada se concibe también como una oportunidad pedagógica. Las autoridades esperan que la ciudadanía experimente los beneficios de la reducción del tráfico motorizado y tome mayor conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos de movilidad responsables.