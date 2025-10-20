Colombia

Día sin carro y sin moto en Tunja: más de 30.000 vehículos dejarán de circular el 22 de octubre, conozca las excepciones

El decreto municipal establece multas y la inmovilización de automotores durante la jornada, mientras se habilitan corredores viales estratégicos y se exceptúan servicios esenciales para garantizar la movilidad mínima

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Tunja celebra el Día sin
Tunja celebra el Día sin carro y sin moto para promover la movilidad sostenible y reducir la contaminación - crédito Alcaldía de Tunja

El miércoles 22 de octubre de 2025, Tunja celebrará su segunda jornada anual del Día sin carro y sin moto, una iniciativa concebida para fomentar la movilidad sostenible y brindar un respiro ambiental a la ciudad.

La alcaldía convocó a los ciudadanos a dejar en casa vehículos particulares y motocicletas, incentivando alternativas sostenibles como caminar, el uso de la bicicleta o el sistema de transporte público, que funcionará entre las 5:30 a. m. y las 10:00 p. m. Por su parte, el servicio de taxis estará disponible durante las 24 horas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El transporte público funcionará de
El transporte público funcionará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., mientras que los taxis operarán las 24 horas - crédito Google Maps

Se prevé que cerca de 30.000 vehículos dejen de circular por las calles de Tunja durante la jornada. La medida, apoyada en el Plan de Movilidad Sostenible y Segura y de Espacio Público (Pmss-EP), tiene como objetivo principal sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto positivo que hay al disminuir la dependencia del transporte motorizado, promoviendo una movilidad eficiente y saludable tanto para las personas como para el entorno urbano.

Para facilitar la movilidad de los viajeros en tránsito hacia otros municipios, la administración ha dispuesto la habilitación de corredores viales estratégicos. Entre estas rutas destacan la avenida Norte, avenida Oriental, glorieta Norte, avenida Paseo de la Gobernación, avenida Olímpica y avenida Colón (salida hacia Villa de Leyva). El conductor que utilice estos corredores deberá acreditar el trayecto mostrando los tiquetes de peaje correspondientes en caso de ser requerido por un agente de tránsito.

Las restricciones, señaladas en el Decreto Municipal 0173 de 2025, contemplan sanciones económicas de hasta $604.000 para quienes incumplan la normativa, además de la inmovilización del vehículo durante la totalidad de la jornada.

La medida incluye sanciones económicas
La medida incluye sanciones económicas de hasta $604.000 y la inmovilización del vehículo para quienes incumplan la normativa - crédito Alcaldía de Tunja

El secretario de Movilidad y Vida, Juan Carlos Leguizamón, subrayó en recientes declaraciones que esta política “nos motiva a cambiar la forma en que nos movemos y a optar por medios de transporte sostenibles, como la bicicleta, el sistema de transporte público de la ciudad o caminar. Es un compromiso con el medio ambiente, con la salud y con la calidad de vida de todos los tunjanos. Demostremos que Tunja puede moverse de manera responsable y consciente”.

Además de vehículos particulares, la restricción incluye motocicletas, pero incorpora un extenso catálogo de excepciones para garantizar la prestación de los servicios esenciales y la atención de situaciones especiales con la movilidad mínima indispensable. Entre los vehículos eximidos están:

  • Vehículos de servicio público en todas sus modalidades (pasajeros, carga, mixto).
  • Vehículos eléctricos e impulsados por motores alternativos.
  • Vehículos de uso oficial y diplomático, así como los que acompañen caravanas de autoridades civiles, militares o religiosas.
  • Vehículos militares, de policía, organismos de seguridad del Estado y la Fiscalía General de la Nación.
  • Vehículos adscritos a la Unidad Nacional de Protección para protección de personas y vehículos de vigilancia y seguridad privada.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios en servicio, incluyendo motocicletas.
  • Vehículos particulares para emergencias, asistencia a salud y movilidad de personas en situación vulnerable.
  • Vehículos particulares para control oficial de tránsito, emisiones y servicios para autoridades ambientales.
  • Motocicletas identificadas para transporte de personas con discapacidad.
  • Carrozas fúnebres y vehículos para traslado de féretros.
  • Vehículos particulares vinculados con vigilancia y seguridad privada para establecimientos económicos, empresas y residencias.
  • Vehículos y motocicletas para abastecimiento de comercio, alimentos, medicamentos, insumos médicos y combustibles, con previa identificación y autorización por las autoridades respectivas.
  • Vehículos de transporte de valores, incluidas motocicletas de escoltas.
Se habilitarán corredores viales estratégicos
Se habilitarán corredores viales estratégicos para viajeros en tránsito, con control de tiquetes de peaje - crédito Google Maps

Las rutas exceptuadas para garantizar la conectividad y operación logística incluyen:

  • El Corredor Longitudinal 1 (Norte-Sur: ingreso por avenida Norte–glorieta Norte)
  • Corredor Longitudinal 2 (Sur-Norte: ingreso por avenida Sur–avenida Oriental–glorieta Norte)
  • Corredor Transversal 1 (Oriente-Occidente: barrio San Luis–avenida Paseo de la Gobernación–glorieta Casa del Gobernador–calle 32–glorieta Norte)
  • Corredor Transversal 2 (Occidente-Oriente: Vía Moniquirá–diagonal 38–glorieta Norte)
  • Corredor Complementario (transversal 15–calle 22–avenida Colón–avenida Maldonado–glorieta Norte).

La jornada se concibe también como una oportunidad pedagógica. Las autoridades esperan que la ciudadanía experimente los beneficios de la reducción del tráfico motorizado y tome mayor conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos de movilidad responsables.

Temas Relacionados

Día sin carro Tunja Alcaldía de Tunja Secretaría de Movilidad y Vida Movilidad sostenible Medio ambiente Decreto Municipal 0173Colombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de la gente

Las series más vistas en

Petro hizo polémica defensa de la dictadura de Maduro y lanzó pullas a María Corina Machado: “Es una persona despreciable...”

En entrevista desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado negó que el jefe del régimen de Venezuela se haya “robado” las elecciones; y, en cambio, aunque sin nombrarla, señaló lo que habrían sido algunas de las acciones de la Nobel de Paz

Petro hizo polémica defensa de

Voraz incendio consumió la bodega de un centro educativo en Bogotá

Una fuerte emergencia se registró en la jornada del lunes 20 de octubre, lo que generó preocupación entre la comunidad

Voraz incendio consumió la bodega

Petro negó pedir a militares norteamericanos desobedecer las órdenes de Donald Trump: “Nunca llamé a la insubordinación”

Frente a la ONU, el jefe de Estado pidió a la Fuerza Militar de Estados Unidos no cumplir las instrucciones sobre Palestina, pero en conversación con Daniel Coronell aclaró que se refería a rechazar actos contra la humanidad

Petro negó pedir a militares

Crisis de los mataderos clandestinos en Bogotá: una amenaza sistémica para la salud pública, el bienestar animal y el medio ambiente

Recientes inspecciones revelaron carne en descomposición, contaminación ambiental y animales en condiciones precarias, evidenciando la magnitud del problema y la falta de control efectivo en la capital

Crisis de los mataderos clandestinos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Judicializan a un hombre que

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Karol G deslumbró con un ‘look’ muy diferente en la portada de Vogue México y Latinoamérica

Vicky Hernández se despachó contra la industria televisiva en Colombia por “abandonar” a Gustavo Angarita en su funeral

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Karen Sevillano reveló qué fue lo más duro de estar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Sufrí”

Deportes

Jhon Jader Durán volvió a

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian

Colombianos en redes sociales se burlaron de la selección de Argentina que perdió con Marruecos en el Mundial Sub-20: “El fútbol no olvida”