Ministerio de Justicia rechaza acusaciones de Donald Trump a Petro

La administración estadounidense de Donald Trump recalcó que la erradicación forzada es clave para frenar la producción de cocaína en Colombia, Gobierno de Petro - crédito Reuters - Presidencia

Las recientes declaraciones de la ministra de Justicia y del Derecho (e) Olga Lucia Clara Osorio han definido la postura oficial del gobierno colombiano frente a las acusaciones de Donald Trump que vinculan al presidente Gustavo Petro con el narcotráfico.

En un escenario de creciente escrutinio internacional, la funcionaria reafirmó el compromiso constante del Estado en la lucha contra este fenómeno, resaltando los avances logrados y la solidez de las políticas implementadas para enfrentar las estructuras criminales que afectan la seguridad y la economía del país.

Los cultivos ilícitos en Putumayo pululan, así como el control de varios grupos armados ilegales en la frontera colombo-ecuatoriana - crédito Colprensa

En su pronunciamiento, Osorio destacó que el Ministerio de Justicia y del Derecho mantiene una estrategia integral y sostenida contra el narcotráfico, la cual se ha traducido en resultados concretos en los últimos años.

Al mismo tiempo, la encargada de la cartera de Justicia señaló que las acciones nacionales han priorizado la desarticulación de las redes centrales del narcotráfico, la reducción de los cultivos ilícitos y la persecución de los activos provenientes de actividades delictivas.

Según la funcionaria, estos esfuerzos han sido determinantes para debilitar a los grupos delincuenciales y consolidar avances sostenibles en la materia.

El Gobierno colombiano ha puesto en marcha políticas que han permitido disminuir de manera significativa la expansión de áreas dedicadas a cultivos ilícitos, así como la producción de hoja de coca.

El Gobierno colombiano, disidencias de las Farc y comunidades campesinas acuerdan plan piloto para sustituir 7.500 hectáreas de coca en Nariño - crédito Colprensa

“Estas acciones han permitido identificar los vínculos con el lavado de activos, ubicando los flujos ilegales que sustentan actividades delictivas en el país.”, reza el comunicado de la entidad.

Además, se han logrado incautaciones históricas de toneladas métricas de sustancias prohibidas y una reducción relevante de las rutas internacionales empleadas por organizaciones criminales.

Estas medidas han facilitado la identificación de vínculos con el lavado de activos y la localización de flujos ilegales que financian actividades ilícitas en el país.

En línea con la visión del presidente Gustavo Petro, la política antidrogas nacional se fundamenta en el respeto a los derechos humanos y en la generación de oportunidades para las comunidades más afectadas por el narcotráfico.

Petro ha insistido en la importancia de fortalecer las instituciones bajo un marco de legalidad y bienestar público, orientando la estrategia estatal hacia la protección de la vida y la convivencia ciudadana.

El enfoque adoptado por el Ministerio de Justicia también contempla el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional como pilares fundamentales para erradicar el narcotráfico.

Ministerio de Justicia reaccionó a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el presidente Gustavo Petro como líder del narcotráfico en Colombia - crédito @MinJusticiaCo/X

Finalmente, la ministra encargada hizo un llamado a la comunidad internacional para sumar esfuerzos y articular respuestas que permitan enfrentar de manera integral los riesgos y consecuencias asociados a este fenómeno, reiterando que la protección de la ciudadanía requiere una visión global y coordinada.

Es así como la cartera de Justicia sostiene que la erradicación del narcotráfico solo será posible mediante la combinación de respuestas sociales, el robustecimiento de las instituciones y la colaboración internacional, con el objetivo de salvaguardar los derechos y el bienestar de todos los colombianos.

Qué dijo Donald Trumpo sobre Gustavo Petro

Donald Trump aseguró que cortará los recursos a Colombia para la lucha antidrogas - crédito Truth Social

Trump aseguró a través de Truth Social que Gustavo Petro estaría estafando al país norteamericano, pues pese a los millonarios recursos que gira, no se estaría garantizando la lucha contra las drogas, encendiendo el debate entre los diferentes sectores de la política nacional.

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”, comentó Trump.