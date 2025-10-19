Colombia

Asocapitales vuelve hacer un llamado para mejorar el hacinamiento carcelario en Colombia

El director de la entidad, Andrés Santamaría, propuso nuevos detalles para ajustar el modelo de financiación penitenciaria para reflejar la realidad fiscal y las necesidades de cada municipio

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Alerta entre las autoridades en
Alerta entre las autoridades en Colombia por cifras de hacinamiento - crédito @Lavozdelpueblo1

La preocupación por el hacinamiento carcelario se mantiene entre entidades nacionales y locales, debido al incremento de la sobrepoblación en centros penitenciarios a lo largo del país.

En un encuentro realizado en Medellín para abordar el futuro del sistema carcelario, Andrés Santamaría, director de Asocapitales, expuso la urgencia de adoptar reformas integrales que permitan afrontar la crisis no solo desde el ámbito judicial también humanitario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Actualmente, Colombia cuenta con unos 80.000 condenados y cerca de 20.000 sindicados, quienes deben hacer frente a un hacinamiento promedio estimado en un 40% en instalaciones penitenciarias.

Ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Pasto figuran entre las más afectadas por esta situación, como destaca el informe recogido por Blu Radio.

Entre las propuestas figura fortalecer
Entre las propuestas figura fortalecer la inversión en infraestructura y evaluar alianzas público-privadas, como la experiencia de Medellín con la Cárcel Metropolitana de Sindicados - crédito Colprensa

Durante su intervención, Santamaría señaló la necesidad de modificar el esquema de financiamiento existente.

Explicó que “se requiere con urgencia replantear el modelo de financiamiento que obliga por igual a todos los municipios y entes territoriales a asumir los costos de un privado de la libertad, que pueden rondar hasta los 5 millones de pesos cada mes”.

Advirtió que no todas las entidades territoriales enfrentan la misma situación fiscal, por lo que urge desarrollar un mecanismo diferencial que tenga en cuenta la capacidad financiera, la tipología de los delitos y el perfil de los procesados que cada localidad atiende.

Entre las opciones que se están evaluando, Asocapitales ha propuesto fortalecer el sistema actual mediante mayor inversión, transferir la totalidad de la responsabilidad a la Nación o acudir a alternativas como alianzas público-privadas para priorizar obras de infraestructura.

“Hoy todas las ciudades terminan siendo responsables en condiciones iguales. Y yo creo que en esto hay unos temas diferenciales”, afirmó Santamaría.

Asocapitales advierte que el hacinamiento
Asocapitales advierte que el hacinamiento promedio en cárceles del país alcanza el 40% - crédito Redes sociales

Una experiencia referenciada por Santamaría es el proyecto de la Cárcel Metropolitana de Sindicados en Medellín, financiada a través de una alianza público-privada, con una inversión cercana a los 675.000 millones de pesos.

Esta iniciativa busca ampliar la capacidad penitenciaria y servir como modelo para futuras soluciones en otros municipios.

Santamaria ya había advertido de la problemática que se viven en las cárceles del país

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentó en Bogotá un documento técnico que busca impulsar cambios urgentes en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

El anuncio se realizó el 17 de octubre de 2025 durante un foro que contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes de gobiernos locales, organismos de control y miembros del sector académico, quienes debatieron propuestas y alternativas de reforma.

De acuerdo con el comunicado emitido por la asociación, solo el 2% de las personas privadas de la libertad permanece en centros de reclusión municipales, distritales o departamentales, lo que evidencia la necesidad de repensar el modelo de gestión actual y atender la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios nacionales.

El hacinamiento en cárceles es
El hacinamiento en cárceles es una situación alarmante según cifras del Inpec - crédito Defensoría del Pueblo

Radiografía del hacinamiento en cárceles en 2025

El sistema penitenciario colombiano enfrenta una crisis creciente de hacinamiento, evidenciando condiciones infrahumanas para quienes se encuentran privados de la libertad.

Según datos del Inpec al 23 de septiembre de 2025, la sobrepoblación carcelaria alcanzó el 28,6%, lo que representa un aumento de 2,1 puntos porcentuales frente al año anterior. Esta realidad afecta tanto a cárceles formales como a centros de detención transitoria.

Samuel Escobar, director del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal, explicó que los centros de detención transitoria presentan los mayores niveles de congestión, albergando a más del doble de la población prevista en su diseño.

Escobar señaló la importancia de trabajar por la dignificación de las condiciones de vida de la población reclusa y recordó que la crisis carcelaria continúa siendo un asunto urgente para el país.

De acuerdo con el Inpec, existen 104.395 personas privadas de la libertad para una capacidad instalada de solo 81.139 cupos. El hacinamiento también golpea a las cárceles femeninas, con cifras como 40,85% en Bogotá y hasta 140% en el departamento del Cesar.

El Ministerio de Justicia reportó que, al 15 de septiembre de 2025, las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata presentan un nivel de hacinamiento del 142,56%, con 20.889 personas en espacios previstos para 9.687. Expertos advierten que estos lugares no están diseñados para estancias prolongadas, lo que agrava la problemática actual.

Temas Relacionados

AsocapitalesHacinamiento carcelario en ColombiaCárceles en ColombiaAndrés SantamaríaReformas para hacinamientos carcelariosColombia-Noticias

Más Noticias

Crisis diplomática de EE.UU. y Colombia: así reaccionaron los medios internacionales tras las acusaciones de Donald Trump contra Gustavo Petro

La decisión del presidente de Estados Unidos de cortar la ayuda financiera a Colombia, tras acusaciones cruzadas con su homólogo colombiano

Crisis diplomática de EE.UU. y

Colombia vs. España - EN VIVO: así formará la Tricolor para la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor femenina, subcampeona en la edición 2022 del certamen, enfrenta un duro grupo junto a Costa de Marfil y Corea del Sur

Colombia vs. España - EN

Congresistas de Estados Unidos también se fueron contra Gustavo Petro tras declaración de Donald Trump: “Es un guerrillero ladrón”

Los parlamentarios culparon al mandatario colombiano de afectar gravemente las relaciones diplomáticas entre ambos países, según ellos, por dar prioridad a los criminales antes que al presidente de los Estados Unidos

Congresistas de Estados Unidos también

Estuvo mejor la pelea entre la mamá de Andrea Valdiri y Juliana Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: los gestos de las dos son tendencia en redes sociales

El gesto de disgusto de Carmen Valdiri tras la rápida decisión de Yina Calderón fue el momento más comentado de la noche, convirtiéndola en protagonista involuntaria del evento en el Coliseo MedPlus de Bogotá

Estuvo mejor la pelea entre

Creador de contenido destaca cuatro diferencias entre españoles y colombianos: La más rara no es el saludo

Esta vez no se habla de las diferencias gastronómicas sino de las cosas que suceden en el día a día y que, a veces, pasan desapercibidas

Creador de contenido destaca cuatro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Estuvo mejor la pelea entre

Estuvo mejor la pelea entre la mamá de Andrea Valdiri y Juliana Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: los gestos de las dos son tendencia en redes sociales

Las palabras de Andrea Valdiri tras ganar en ‘Stream Fighters 4′: “Tengo pena”

Controversia en ‘Stream Fighters 4’: Westcol veta a Yina Calderón tras su rápida derrota contra Andrea Valdiri

Colombia sigue reaccionando con memes a ‘Stream Fighters 4’: Yina Calderón la burla de la noche

20 segundos en ‘Stream Fighters 4’: Así fueron los puños de Andrea Valdiri que dejaron contra las cuerdas a Yina Calderón

Deportes

Así podrá comprar en reventa

Así podrá comprar en reventa las boletas del Mundial 2026 para ver a la selección Colombia

Colombia vs. España - EN VIVO: así formará la Tricolor para la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Kevin Mier y Willer Ditta incumplieron la fecha de regreso a México y tuvieron problemas en Cruz Azul tras partidos de la selección Colombia

La rabieta de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en la victoria de River Plate: insulto y golpe al banco de suplentes

David Alonso consiguió su tercer podio en la temporada de Moto2: así fue la carrera del colombiano en el GP de Australia