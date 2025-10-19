15 policías terminaron hospitalizados en una a clínica en Neiva por síntomas de intoxicación: esta es la causa

Según el comunicado oficial, los afectados fueron remitidos a un centro de salud en el que fueron atendidos y se mantuvieron bajo el cuidado de los médicos - crédito @PoliciaColombia/X

El regreso de los quince auxiliares bachilleres a sus funciones habituales en el Comando de la Policía Metropolitana de Neiva marcó el desenlace de un episodio que generó inquietud entre las autoridades y la comunidad. La noche del viernes 17 de octubre de 2025, los uniformados, que prestan servicio en la institución, presentaron síntomas de intoxicación alimentaria tras consumir alimentos durante la cena, lo que motivó una rápida respuesta institucional.

La Policía Metropolitana de Neiva informó que los afectados fueron trasladados de inmediato a la Clínica de la Policía, donde recibieron atención médica y permanecieron en observación clínica para monitorear su evolución.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según el comunicado oficial, los afectados fueron remitidos a un centro de salud en el que fueron atendidos y se mantuvieron bajo el cuidado de los médicos, luego de varias horas en observación los bachilleres se recuperaron de forma satisfactoria, por lo que fueron enviados a sus hogares.

“De manera inmediata, los jóvenes fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial, donde recibieron atención médica y fueron dejados en observación clínica para monitorear su estado de salud. Afortunadamente, todos evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta al día siguiente, sin presentar complicaciones de gravedad”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los uniformados comenzaron a experimentar fuertes dolores estomacales, náuseas y vómitos pocas horas después de ingerir los alimentos servidos en el rancho de la institución. La reacción oportuna del personal permitió que todos los afectados recibieran atención sin demoras, lo que evitó complicaciones mayores en su estado de salud.

Comida en mal estado seria la causa de la intoxicación - crédito X

El parte médico confirmó que los quince jóvenes respondieron positivamente al tratamiento y no presentaron síntomas graves. Algunos de ellos requirieron hidratación y medicación para controlar el cuadro gastrointestinal, mientras que otros se recuperaron rápidamente sin mayores complicaciones. En las últimas horas, todos regresaron a sus actividades habituales dentro del Comando, aunque permanecerán bajo observación preventiva hasta que se conozcan los resultados definitivos de los análisis.

Los bachilleres fueron dados de alto - crédito Colprensa

Las autoridades de salud y la Policía Nacional iniciaron una investigación interna para determinar si la intoxicación estuvo relacionada con el consumo de pollo u otro alimento en mal estado. La institución señaló que se están revisando los procesos de almacenamiento y manipulación de los productos que se distribuyen en el rancho, donde a diario comen más de 200 uniformados, con el objetivo de garantizar que este tipo de incidentes no se repitan.

El comunicado de la Policía Nacional también señaló que se solicitó la intervención de personal técnico de la Secretaría de Salud de Neiva para evaluar las condiciones de salubridad del área de cocina y comedor.

“La Policía Nacional ha dispuesto la apertura de una investigación para esclarecer los hechos, designando un equipo multidisciplinario que se encargará de determinar las causas que originaron el malestar presentado por los auxiliares de policía”, puntualizó el documento.

La Policía Nacional adelanta una investigación interna para determinar si la urgencia estuvo relacionada con el consumo de pollo u otro alimento en mal estado - crédito Cancillería

A pesar de la preocupación inicial, el balance final fue favorable. Los quince jóvenes policías se encuentran en buen estado de salud, continúan bajo seguimiento médico y, según el reporte oficial, ninguno presenta complicaciones ni requiere hospitalización adicional. La Policía Metropolitana de Neiva reiteró su compromiso con la seguridad y bienestar del personal, al tiempo que hizo un llamado a mantener la calma mientras avanzan las investigaciones.

Mientras tanto, los uniformados afectados retomarán sus labores con normalidad y en buenas condiciones, a la espera de los resultados de laboratorio que confirmen el origen del evento. La Policía Nacional transmitió un mensaje de tranquilidad a la comunidad y a las familias de los auxiliares, asegurando que todos los jóvenes están bien, recuperados y fuera de peligro.