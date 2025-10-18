Embajada de EE. UU. agradece a fuerza pública de Bogotá tras disturbios entre comunidades indígenas y miembros de la Undmo

La embajada norteamericana destacó el compromiso de los uniformados que protegieron su personal durante los incidentes violentos, reiterando su respaldo y deseando pronta recuperación a los afectados - crédito Pasa en Bogotá / X

La Embajada de Estados Unidos en Colombia manifestó un mensaje tras los violentos hechos ocurridos en las cercanías de sus instalaciones en Bogotá, donde indígenas y miembros de la fuerza pública se enfrentaron.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la embajada publicó:

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los valientes miembros de la fuerza pública colombiana que protegieron nuestras instalaciones y personal ante los actos violentos registrados en las protestas de ayer frente a nuestra Embajada. Nuestros pensamientos están con los policías heridos y sus familias, les deseamos una pronta recuperación. Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando juntos por la seguridad de nuestros pueblos”.

La representación diplomática enfatizó el respaldo a la fuerza pública colombiana y envió un mensaje de solidaridad a los uniformados afectados y a sus seres queridos.

Declaraciones de la Embajada de Estados Unidos sobre violencia contra policías y manifestantes - crédito captura de pantalla / X