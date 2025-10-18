Colombia

Embajada de EE. UU. agradece a fuerza pública de Bogotá tras disturbios entre comunidades indígenas y miembros de la Undmo

La sede diplomática estadounidense reconoció la labor de los agentes colombianos que resguardaron sus instalaciones durante los enfrentamientos con manifestantes indígenas, enviando un mensaje de apoyo a los heridos y sus familias

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

La embajada norteamericana destacó el
La embajada norteamericana destacó el compromiso de los uniformados que protegieron su personal durante los incidentes violentos, reiterando su respaldo y deseando pronta recuperación a los afectados - crédito Pasa en Bogotá / X

La Embajada de Estados Unidos en Colombia manifestó un mensaje tras los violentos hechos ocurridos en las cercanías de sus instalaciones en Bogotá, donde indígenas y miembros de la fuerza pública se enfrentaron.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la embajada publicó:

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los valientes miembros de la fuerza pública colombiana que protegieron nuestras instalaciones y personal ante los actos violentos registrados en las protestas de ayer frente a nuestra Embajada. Nuestros pensamientos están con los policías heridos y sus familias, les deseamos una pronta recuperación. Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando juntos por la seguridad de nuestros pueblos”.

La representación diplomática enfatizó el respaldo a la fuerza pública colombiana y envió un mensaje de solidaridad a los uniformados afectados y a sus seres queridos.

Declaraciones de la Embajada de
Declaraciones de la Embajada de Estados Unidos sobre violencia contra policías y manifestantes - crédito captura de pantalla / X

