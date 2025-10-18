Colombia

Concejal de Bogotá crítico decreto de horario de rumba del alcalde Galán: “6 de cada 10 empresarios del sector nocturno han tenido que reducir sus plantas de trabajo”

La cabildante Heidy Sánchez (Unión Patriótica) se fue en contra del mandatario distrital, Carlos Fernando Galán, por cuenta del Decreto 293 de 2025, y que de acuerdo a la denuncia de la dirigente política, tiene su génesis por cuenta de la resolución firmada por Carlos Fernando Galán

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Además de los bares, otros
Además de los bares, otros negocios como lo billares también están viendo afectadas su ventas, y esto hace que deban prescindir de algunos de sus empleados - crédito @heidy_up/IG | Alcaldía Mayor de Bogotá

La polémica medida del Decreto 293 de 2025, que entró en vigor el pasado 1 de julio en Bogotá, sigue generando fuertes críticas y reacciones en distintos sectores económicos y políticos de la ciudad.

Durante una sesión del Concejo de Bogotá la cabildante Heidy Sánchez, del partido Unión Patriótica, centró gran parte de su intervención en alertar sobre las consecuencias negativas que, de acuerdo con su análisis, la restricción de horarios nocturnos ya está dejando sobre cientos de empresarios y trabajadores del sector del entretenimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sánchez compartió en sus redes sociales apartes de su intervención en el cabildo, y se refirió al alcalde Carlos Fernando Galán y su gestión, que calificó de inconveniente por la decisión de recortar los horarios de operación de bares y discotecas.

Para la cabildante la medida no solo afecta gravemente la economía nocturna, sino que evidencia una falta de diálogo real con los actores involucrados.

Seis de cada diez empresarios del sector nocturno han tenido que reducir sus plantas de trabajo (...) Hay medios de comunicación como El País que hacen lo que los medios nacionales no hacen con respecto a develar, a poner en evidencia la improvisación de cada una de las decisiones que toma la administración de Carlos Fernando Galán”, cuestionó la concejal sobre un artículo (La paradoja de la rumba en Bogotá: los bares caen mientras los conciertos crecen) publicado por parte de la versión en Colombia del medio español.

Sánchez se fue con toda
Sánchez se fue con toda en contra del alcalde Galán - crédito @heidy_up/IG

Qué menciona el Decreto 293 de 2025 sobre horarios y zonas de rumba en Bogotá

El nuevo decreto obliga a todos los bares, discotecas y similares a cerrar sus puertas a las 3:00 a. m., eliminando la figura de zonas con permisos especiales, vigentes desde 2022, donde el horario podía extenderse hasta las 5:00 a. m..

Así, sectores emblemáticos como Lourdes-Hippies, Zona Rosa – Zona T (todas en la localidad de Chapinero), Primero de Mayo (Kennedy), Modelia (Fontibón), Subazar (Suba) y Galerías (Teusaquillo), han perdido ese privilegio al menos de manera temporal, tras lo revelado el 1 de julio.

La administración distrital anunció en aquella ocasión que en un plazo de 90 días se evaluarán nuevas Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido, que solo podrán operar hasta las 5:00 a. m. si cumplen condiciones técnicas de seguridad, convivencia y orden urbano, medidas que, a juicio de Sánchez, no contemplan el impacto inmediato sobre el tejido empresarial y laboral del sector.

Sánchez aseguró que el daño social ya es visible: “Y esto no por cuenta de la reforma laboral, sino por cuenta de las decisiones de la administración de Carlos Fernando Galán”, reiteró ante el Concejo y ante su audiencia digital.

Según datos del Distrito, la decisión se tomó tras una consulta ciudadana en la que la mayoría respaldó la unificación de los horarios nocturnos para mejorar la seguridad y reducir incidentes de violencia y desórdenes.

Las cifras oficiales muestran que un 35,9% de los homicidios por conflictos de convivencia ocurren entre la medianoche y las 6:00 a. m., mientras que el 31,3% de los atracos y el 26,5% de los hurtos se presentan en el mismo rango horario.

Sánchez compartió su intervención el jueves 14 de octubre, y días después su video se replicó en redes sociales - crédito @heidy_up/IG

Además, llamadas ciudadanas por ruido, riñas y disparos también se concentran en la madrugada. A esto se suma un bajo pie de fuerza policial: Bogotá cuenta con apenas 201 policías por cada 100.000 habitantes, lejos del estándar internacional recomendado.

Decreto 293 de 2025 estaría promoviendo operación de establecimientos fuera del marco legal en Bogotá

A pesar de esta justificación, Sánchez denunció que la administración no ha escuchado las necesidades del sector nocturno y ha dejado de lado a quienes no forman parte de los grupos económicos más fuertes: “Para el alcalde es importante la participación, siempre y cuando se trate de los sectores que financiaron su campaña: el sector constructor, el sector inmobiliario (...) pero la participación para este decreto y estos tres meses de prueba sí no se ha tenido en cuenta. No se ha hablado ni se ha tenido en cuenta las mínimas sugerencias que se han tenido del sector nocturno”.

Otro de los puntos abordados por la concejala fue el impacto colateral del decreto, que, según afirmó, ha incentivado la proliferación de negocios ilegales, fuera del marco regulatorio.

“Ahora, el alcalde y el secretario de Seguridad (César Restrepo) se han opuesto y han denunciado en este Concejo ,en medios de comunicación, la proliferación de negocios ilegales que bajo la figura del sindicato funcionan hasta las cinco o más horas de la mañana. Pues bueno, volvemos y reiteramos que con esta medida lo que ha hecho es expandirse este tipo de negocios”, argumentó Sánchez.

De igual forma, la dirigente apeló también a las promesas de campaña de Galán, recordando que el entonces candidato defendía la idea de una Bogotá 24/7 y la importancia de la movilidad nocturna segura.

La cabildante cuestionó a Galán,
La cabildante cuestionó a Galán, debido a que en campaña aseguró que trabajaría por una Bogotá 24/7, pero con el decreto estaría demostrando lo contrario, según Sánchez - crédito @heidy_up/IG | Alcaldía Mayor de Bogotá

En campaña decía que para él era muy importante que si su hijo o hija decidía salir de fiesta, pudiera salir a las cinco de la mañana, tener transporte público. Pues no, a las tres de la mañana, no solamente las personas que salen de fiesta, sino todas y todos los trabajadores que sostienen la economía nocturna en esta ciudad no consiguen trabajo a las tres de la mañana”.

La discusión resalta la complejidad de equilibrar la seguridad urbana, la economía nocturna y los derechos laborales.

Mientras la administración prioriza la reducción de incidentes y el orden público, una parte del concejo y asociaciones como Asobares alertan sobre el riesgo de pérdida de empleos y el debilitamiento del tejido productivo.

El Decreto conocido como “Garrote” del alcalde Galán ha afectado gravemente a los billares en Bogotá, que ahora solo pueden operar hasta las 11:59 p. m., a diferencia de la rumba general que finaliza a las 3:00 a. m. Esta restricción ha golpeado el horario de mayor venta, que va de 9:00 p. m. a 3:00 a. m., forzando a casi 2.300 billares a reducir sus operaciones en 45%, indicó la representante María del Mar Pizarro - crédito @mariadelmarpizarro/IG

Temas Relacionados

Horario de rumba en BogotáZonas y horarios de rumbaDecreto 293 de 2025Heidy SánchezConcejal de BogotáCríticas a Carlos Fernando GalánAlcalde de BogotáReducción de empleadosDespidos de trabajadoresComerciantes afectadosBares y billaresInseguridad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Infidelidad, mujeres y secretos de la campaña Samper, detalles del libro del último amor de Gilberto Rodríguez Orejuela

En diálogo con Infobae Colombia, Aura Rocío Restrepo entregó detalles de su nueva obra, que será presentado en Cali

Infidelidad, mujeres y secretos de

Exfuncionaria alerta que la CUN, como la Universidad San José con Juliana Guerrero, gradúa sin cumplir requisitos académicos: “Es la punta del iceberg”

Una denuncia interna conocida por Infobae Colombia señala que la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) funcionaría como una fachada académica para emitir títulos sin cumplir normas educativas y acceder a contratos estatales sin auditoría

Exfuncionaria alerta que la CUN,

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal

La velada promete ser una de las más importantes del streaming de creadores de contenido en 2025, con combates largamente esperados y artistas invitados

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′

Juez de Paloquemao fue absuelto por presunto abuso sexual contra menor: fallo revocó su condena de 12 años

La decisión judicial señaló que las versiones entregadas por la presunta víctima fueron inconsistentes y que no se hallaron elementos que demostraran la ocurrencia del delito

Juez de Paloquemao fue absuelto

Francisco Barbosa respondió a ataques de Petro por asesinato de Marcelo Pecci: “Prepárese para responderle a la justicia americana en 2026″

El exfiscal general de la Nación planteó dudas sobre los supuestos vínculos del presidente de la República con figuras del crimen organizado

Francisco Barbosa respondió a ataques
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Órale Wey Fest anunció segunda

Órale Wey Fest anunció segunda fecha en El Campín: incluye invitado especial

Harry Magic y las sensaciones de volver a su patria: “No creerán lo que está sucediendo”

Yina Calderón lanzó controvertido mensaje antes de su pelea con Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4′: hizo advertencia a Westcol

Así despidió Carlos Vives al actor Gustavo Angarita y otro actor con el que también trabajó en televisión

Ornella Sierra reveló detalles de su relación con Farid y entre lágrimas recordó lo que vivió cuando el hombre la expuso

Deportes

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal

EN VIVO Deportivo Cali vs. América, fecha 16 de la Liga BetPlay: se juega el clásico vallecaucano en Palmaseca

Deportivo Cali le dijo adiós al título de la Copa Libertadores Femenina: perdió en penales ante Corinthians

Colombia no solo igualó su mejor presentación en un Mundial Sub-20: estos fueron sus números

Colombia superó a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile