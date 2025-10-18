Colombia

Centro Democrático salió en defensa de Uribe luego de que se conociera demanda ante el CNE por su candidatura al senado para las elecciones de 2026

La autoridad electoral abrió una indagación preliminar tras una denuncia ciudadana que cuestiona la eventual postulación del exmandatario, aunque aún no existe inscripción formal

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El Consejo Nacional Electoral abrió
El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar tras una petición ciudadana que cuestiona la eventual postulación de Uribe, aunque aún no existe inscripción formal ni acto electoral sujeto a control - crédito Lina Gasca/Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha abierto una indagación preliminar para determinar si el expresidente Álvaro Uribe Vélez puede postularse al Senado en las elecciones previstas para el 8 de marzo de 2026.

Esta decisión responde a una solicitud ciudadana que alega una presunta inscripción irregular de la candidatura de Uribe, fundamentada en una condena judicial reciente. Sin embargo, hasta el momento, no existe una inscripción formal de su candidatura, lo que ha generado debate sobre la pertinencia y el alcance de la indagación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La apertura de la investigación se basa en la petición presentada por el ciudadano Inder Alonso Ramírez Pérez, quien argumenta que la sentencia emitida el 1 de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en la que Uribe fue condenado en primera instancia a una pena privativa de la libertad por un delito no político ni culposo, constituye una causal de inhabilidad para aspirar al Congreso.

El documento oficial del CNE señala que, conforme al artículo 179 de la Constitución Política, un ciudadano no puede ser congresista si ha sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos.

El expresidente enfrenta una revisión
El expresidente enfrenta una revisión del CNE por presunta inhabilidad, pese a que su postulación al Senado no ha sido oficializada y el periodo de inscripciones aún no inicia, según documentos oficiales - crédito captura de pantalla / X

Este marco legal otorga al CNE la competencia para revocar la inscripción de candidaturas cuando existan pruebas plenas de inhabilidad constitucional o legal.

El Centro Democrático, partido al que pertenece Uribe, emitió un comunicado en el que subraya que la inscripción al Senado del expresidente no ha ocurrido.

El partido enfatizó que no puede hablarse de una “inscripción irregular” cuando ni siquiera se ha realizado la inscripción de la candidatura del exmandatario. Además, insistió en la necesidad de informar con rigor jurídico para evitar confusiones sobre hechos que aún no se han producido.

De acuerdo con la información contenida en la resolución, la autoridad electoral ha destacado que la revocatoria de inscripción de candidaturas está regulada constitucionalmente y solo puede efectuarse cuando “exista plena prueba de la causal de inhabilidad Constitucional o Legal en la que haya incurrido el candidato”.

La Constitución Política de Colombia, en el artículo 179, establece que no podrá ser congresista quien haya sido condenado a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos.

El comunicado también citó el auto del CNE, que considera improcedente realizar un análisis de la supuesta inhabilidad en este momento, dado que no existe una inscripción formal.

El partido de Álvaro Uribe
El partido de Álvaro Uribe asegura que no hay inscripción formal al Senado, critica la apertura de la indagación y pide rigor jurídico para evitar confusiones sobre hechos que aún no se han producido - crédito Centro Democrático

Desde el punto de vista jurídico, el procedimiento de revocatoria de inscripción de candidaturas solo puede activarse si la candidatura ha sido inscrita oficialmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro del periodo establecido por la ley.

El documento oficial aclara que el mecanismo de revocatoria presupone la existencia de la candidatura, respaldada por los documentos electorales correspondientes.

En este caso, la Resolución No. 2581 del 5 de marzo de 2025 de la Registraduría Nacional establece que, hasta la fecha, no ha comenzado el periodo de inscripción de listas de candidatos al Congreso.

El calendario electoral para las elecciones legislativas de 2026 fija el inicio del periodo de inscripción en una fecha posterior a la apertura de la investigación.

Por tanto, la candidatura de Álvaro Uribe al Senado no se ha formalizado y, en consecuencia, no existe un acto electoral susceptible de control por parte de la autoridad electoral.

El CNE ha dispuesto incorporar las pruebas aportadas en la solicitud ciudadana y mantener la indagación preliminar abierta hasta que se constate, en su caso, la inscripción definitiva de la candidatura.

Mientras no se formalice la inscripción de Álvaro Uribe como candidato al Senado, la autoridad electoral no realizará un análisis de fondo sobre la solicitud presentada, ya que aún no existe un acto electoral que pueda ser objeto de control.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezConsejo Nacional Electoral de ColombiaInvestigación preliminar candidaturaSenado de ColombiaCentro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

Video |La colombiana que explicó las lecciones de filosofía detrás de ‘Coraje, el perro cobarde’: “Controlamos cómo reaccionamos”

La psicóloga y escritora Luciana Beccassino analizó el trasfondo filosófico de esta serie animada, destacando que el verdadero héroe no es quien vence el miedo, sino quien actúa por amor, pese a sentirse aterrorizado

Video |La colombiana que explicó

EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

El encuentro, programado para el 18 de octubre de 2025 a las 2:00 p. m.  (horario de Colombia), se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Santiago, Chile

EN VIVO - Colombia vs.

Obra en Bogotá con 10 años de retraso será entregada: mejorará la movilidad en tres vías claves

Una importante vía en Bogotá se prepara para su apertura tras varias etapas de construcción, marcando un nuevo avance en los proyectos de infraestructura de la ciudad

Obra en Bogotá con 10

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: siga el minuto a minuto

Las “Azucareras” quieren conquistar su primer título continental y para ello medirán fuerzas ante las más veces campeonas del certamen en Buenos Aires

Corinthians vs. Deportivo Cali EN

Dane inicia encuesta multipropósito en Bogotá y Cundinamarca: esto es lo que evaluarán en los hogares

Funcionarios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística visitarán 80.000 hogares en la región para recabar datos clave sobre vivienda, salud, empleo y seguridad, buscando mejorar la toma de decisiones públicas

Dane inicia encuesta multipropósito en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de medio alternativo amenazado

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Así despidió Carlos Vives al

Así despidió Carlos Vives al actor Gustavo Angarita y otro actor con el que también trabajó en televisión

Ornella Sierra reveló detalles de su relación con Farid y entre lágrimas recordó lo que vivió cuando el hombre la expuso

Presentadora de Univisión habló sobre la pasarela de Valentina Castro en el show de Victoria’s Secret y confundió su tierra natal

La Jesuu y Juliana Calderón protagonizan nuevo entrenamiento horas antes del inicio de ‘Stream Fighters’: “Un olor espantoso”

Consuelo Luzardo compartió sentido mensaje para despedir a Gustavo Angarita: “Hasta que nos volvamos a ver”

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: siga el minuto a minuto

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para el debut en la Liga de Naciones Femenina: qué pasó con Linda Caicedo

Carlos Antonio Vélez se volvió a ir en contra de Néstor Lorenzo tras los amistosos FIFA: “Es decepcionante”

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal