Colombia

Valentino Lázaro le ofreció disculpas públicas a Andrea Valdiri y aseguró que va por ella en la pelea de Stream Fighters

El creador de contenido admitió errores en sus comentarios pasados y anticipa un enfrentamiento directo con la ‘influencer’ después del evento, pues lleva un buen tiempo buscándola

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Andrea Valdiri recibe disculpas públicas
Andrea Valdiri recibe disculpas públicas de Lázaro - crédito @valentinolazaroh/IG

Valentino Lazaro sorprendió a sus seguidores al ofrecer disculpas públicas a Andrea Valdiri, reconociendo que cometió errores al referirse a aspectos de su vida privada.

Aunque sostuvo parte de sus opiniones previas, el creador de contenido expresó en la transmisión en vivo de Dímelo King que su respaldo será para Valdiri en la inminente pelea de Stream Fighters contra Yina Calderón y dejó claro que su intención es decírselas personalmente.

En su declaración, Lazaro admitió que algunas de sus palabras anteriores sobre la bailarina barranquillera no fueron apropiadas y aprovechó el programa para dedicarle unas palabras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Valdiri te pido unas disculpas y espero le des en la jeta a Yina por todos... Voy por ti... A pesar de que varias cosas de las que dije aún las sostengo y me siento muy feliz de haberlas dicho, hay otras cosas que estuvieron muy mal... Hubo cosas que yo dije que, que en verdad no las tenía por qué decir, porque hablé de tu vida privada, hablé de tu vida personal. Y caí como en ese juego de en vez de tener un debate con el argumento principal, empecé como a escabullir en su vida privada como para atacar”, reconoció Valentino Lázaro.

Valentino Lázaro admite que se equivocó con Andrea Valdiri y quiere decírselo personalmente - crédito @dimelo.king/tiktok

El influencer subrayó que, aunque mantiene ciertas posturas y no se arrepiente de todo lo dicho, ahora considera que parte de sus comentarios estuvieron fuera de lugar y que no debió abordar temas personales de la también figura digital.

Lázaro insistió en que su actitud corresponde a una etapa pasada de su vida, pues “Era un Valentino de antes, era un Valentino de antes. Y por eso, Andrea Valdiri te debería unas disculpas”, afirmó, reiterando su deseo de conversar directamente con la influenciadora para aclarar la situación.

El creador de contenido enfatizó que, aunque aún respalda algunas de sus afirmaciones, siente la necesidad de disculparse por haber cruzado ciertos límites y que le gustaría que fuera frente a la también modelo, pero que mientras tanto aprovecha el stream de Dímelo King para expresarlo.

Incluso, durante su intervención, en la cual se le vio conmovido, Valentino mencionó que esa es una conversación pendiente con Valdiri, la cual ha buscado en varias oportunidades por medio de terceros como el cirujano plástico Javier Soto, ya que es una persona que los conoce a los dos y esperaba que él lo pudiera ayudar a acercarse a ella.

Lazaro admite errores y respalda
Lazaro admite errores y respalda a Valdiri en Stream Fighters - crédito @valentinolazaroh/IG

Javier Soto ha hecho lo imposible, que es nuestro cirujano, para hacernos así (juntar) para hablar, pero no se ha podido dar”, explicó. Además, no descartó la posibilidad de que el encuentro se produzca en medio del proceso que tienen abierto en la Fiscalía, sugiriendo que una conversación en ese contexto podría resultar positiva, así como también sugirió que la situación legal podría ser menos negativa de lo que se imaginan varias personas.

La situación de unas consecuencias legales se conocieron tras el anuncio de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados de que asumirá la representación de Andrea Valdiri en las acciones judiciales que iniciará contra Valentino Lázaro.

En un comunicado, difundido el 24 de noviembre de 2024, se detalla que la empresaria y creadora de contenido buscará tanto sanciones penales como civiles, en respuesta a una serie de declaraciones y publicaciones de Lázaro que, según la firma, constituyen injuria y calumnia, además de atentar contra derechos fundamentales.

Valentino Lázaro en su momento responsabilizó públicamente a Andrea Valdiri del cierre de su cuenta de Instagram, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales, pero la influenciadora barranquillera respondió a estas acusaciones, señalando que forman parte de un patrón de ataques reiterados en su contra.

Andrea Valdiri tomará acciones legales
Andrea Valdiri tomará acciones legales contra Valentino Lázaro por violencia simbólica y difamación - crédito victormosqueramarinabogados/Instagram

En varios videos publicados en sus plataformas, Valdiri rechazó los señalamientos y criticó tanto a Lázaro como a la pareja que tenía en ese entonces por haberla calificado de “oxidada” y “pasada de moda”.

Frente a estos comentarios, Valdiri manifestó su decisión de priorizar su carrera y el emprendimiento, evitando involucrarse en polémicas, y advirtió sobre la posibilidad de emprender acciones legales: “Te voy a demostrar que con pruebas es que se calla a la gente”, expresó la influenciadora, anticipando la vía judicial.

En cuanto al evento de Stream Fighters, Lázaro manifestó abiertamente su apoyo a Andrea en el combate contra Yina Calderón.

Valdiri te pido unas disculpas y espero le des en la jeta a Yina por todos... Voy por ti”, aseguró, mientras le enviaba un beso.

Temas Relacionados

Valentino LázaroAndrea ValdiriStream FightersJavier SotoYina CalderónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Lotería del Quindío, último sorteo 16 de octubre 2025: premio mayor y secos ganadores

Conozca los resultados completos del sorteo la lotería que reparte más de 2.000 millones de pesos colombianos

Lotería del Quindío, último sorteo

‘La estrategia del caracol’, ‘La Pena Máxima’ y ‘El Olvido que seremos’: Esta es la filmografía en la que participó el actor Gustavo Angarita

La historia de un intérprete cuya pasión y formación internacional transformaron la escena artística y motivaron a nuevas generaciones

‘La estrategia del caracol’, ‘La

Dólar en Colombia 17 de octubre 2025: los últimos movimientos del tipo de cambio

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar en Colombia 17 de

Fiscalía denuncia “presiones desde Bogotá” para evitar inspección en finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía tras secuestro

Durante la audiencia contra Luis Alberto Rendón, padre de la cantante, la fiscal del caso aseguró que policías recibieron órdenes desde la capital para evitar la inspección de la vivienda donde ocurrieron los hechos

Fiscalía denuncia “presiones desde Bogotá”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

El hijo de ‘la Gorda’

El hijo de ‘la Gorda’ Fabiola relató molestia durante el funeral por el comportamiento de un asistente: “Le iba a tirar el teléfono al carajo”

Karen Sevillano destapó intimidad con su novio y reveló los juguetes sexuales que han comprado para su relación: “Yo soy la calenturienta”

Mike Bahía respaldó a Greeicy Rendón en medio del escándalo por la detención de su padre: “Cada día más”

A 25 años de ‘Fíjate Bien’, el LP que marcó el despegue de la carrera solista de Juanes

Blessd y Beéle dominan el ranking de canciones de Spotify Colombia, conoce sus mejores temas

Deportes

Corinthians vs. Deportivo Cali: hora

Corinthians vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia en la gran final de la Copa Libertadores Femenina

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver a Luis Díaz por el clásico de Alemania por la Bundesliga

Jorge Carrascal sigue brillando con Flamengo en el fútbol de Brasil: “Es un jugador muy diferente y especial”

Colombia se ubica entre los diez países que más entradas compran para el Mundial 2026: ya superó el millón de boletos

Hernán Torres tendría los días contados en Millonarios: llegaría un reconocido técnico para cambiar la mala imagen