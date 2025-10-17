Valentino Lázaro le ofreció disculpas públicas a Andrea Valdiri y aseguró que va por ella en la pelea de Stream Fighters

Andrea Valdiri recibe disculpas públicas de Lázaro - crédito @valentinolazaroh/IG

Valentino Lazaro sorprendió a sus seguidores al ofrecer disculpas públicas a Andrea Valdiri, reconociendo que cometió errores al referirse a aspectos de su vida privada.

Aunque sostuvo parte de sus opiniones previas, el creador de contenido expresó en la transmisión en vivo de Dímelo King que su respaldo será para Valdiri en la inminente pelea de Stream Fighters contra Yina Calderón y dejó claro que su intención es decírselas personalmente.

En su declaración, Lazaro admitió que algunas de sus palabras anteriores sobre la bailarina barranquillera no fueron apropiadas y aprovechó el programa para dedicarle unas palabras.

“Valdiri te pido unas disculpas y espero le des en la jeta a Yina por todos... Voy por ti... A pesar de que varias cosas de las que dije aún las sostengo y me siento muy feliz de haberlas dicho, hay otras cosas que estuvieron muy mal... Hubo cosas que yo dije que, que en verdad no las tenía por qué decir, porque hablé de tu vida privada, hablé de tu vida personal. Y caí como en ese juego de en vez de tener un debate con el argumento principal, empecé como a escabullir en su vida privada como para atacar”, reconoció Valentino Lázaro.

Valentino Lázaro admite que se equivocó con Andrea Valdiri y quiere decírselo personalmente - crédito @dimelo.king/tiktok

El influencer subrayó que, aunque mantiene ciertas posturas y no se arrepiente de todo lo dicho, ahora considera que parte de sus comentarios estuvieron fuera de lugar y que no debió abordar temas personales de la también figura digital.

Lázaro insistió en que su actitud corresponde a una etapa pasada de su vida, pues “Era un Valentino de antes, era un Valentino de antes. Y por eso, Andrea Valdiri te debería unas disculpas”, afirmó, reiterando su deseo de conversar directamente con la influenciadora para aclarar la situación.

El creador de contenido enfatizó que, aunque aún respalda algunas de sus afirmaciones, siente la necesidad de disculparse por haber cruzado ciertos límites y que le gustaría que fuera frente a la también modelo, pero que mientras tanto aprovecha el stream de Dímelo King para expresarlo.

Incluso, durante su intervención, en la cual se le vio conmovido, Valentino mencionó que esa es una conversación pendiente con Valdiri, la cual ha buscado en varias oportunidades por medio de terceros como el cirujano plástico Javier Soto, ya que es una persona que los conoce a los dos y esperaba que él lo pudiera ayudar a acercarse a ella.

Lazaro admite errores y respalda a Valdiri en Stream Fighters - crédito @valentinolazaroh/IG

“Javier Soto ha hecho lo imposible, que es nuestro cirujano, para hacernos así (juntar) para hablar, pero no se ha podido dar”, explicó. Además, no descartó la posibilidad de que el encuentro se produzca en medio del proceso que tienen abierto en la Fiscalía, sugiriendo que una conversación en ese contexto podría resultar positiva, así como también sugirió que la situación legal podría ser menos negativa de lo que se imaginan varias personas.

La situación de unas consecuencias legales se conocieron tras el anuncio de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados de que asumirá la representación de Andrea Valdiri en las acciones judiciales que iniciará contra Valentino Lázaro.

En un comunicado, difundido el 24 de noviembre de 2024, se detalla que la empresaria y creadora de contenido buscará tanto sanciones penales como civiles, en respuesta a una serie de declaraciones y publicaciones de Lázaro que, según la firma, constituyen injuria y calumnia, además de atentar contra derechos fundamentales.

Valentino Lázaro en su momento responsabilizó públicamente a Andrea Valdiri del cierre de su cuenta de Instagram, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales, pero la influenciadora barranquillera respondió a estas acusaciones, señalando que forman parte de un patrón de ataques reiterados en su contra.

Andrea Valdiri tomará acciones legales contra Valentino Lázaro por violencia simbólica y difamación - crédito victormosqueramarinabogados/Instagram

En varios videos publicados en sus plataformas, Valdiri rechazó los señalamientos y criticó tanto a Lázaro como a la pareja que tenía en ese entonces por haberla calificado de “oxidada” y “pasada de moda”.

Frente a estos comentarios, Valdiri manifestó su decisión de priorizar su carrera y el emprendimiento, evitando involucrarse en polémicas, y advirtió sobre la posibilidad de emprender acciones legales: “Te voy a demostrar que con pruebas es que se calla a la gente”, expresó la influenciadora, anticipando la vía judicial.

En cuanto al evento de Stream Fighters, Lázaro manifestó abiertamente su apoyo a Andrea en el combate contra Yina Calderón.

“Valdiri te pido unas disculpas y espero le des en la jeta a Yina por todos... Voy por ti”, aseguró, mientras le enviaba un beso.