Mike Bahía respaldó a Greeicy Rendón en medio del escándalo por la detención de su padre: “Cada día más”

Mike Bahía respalda a Greeicy en medio de la detención domiciliaria de su suegro

El entorno de la cantante Greeicy Rendón se encuentra en el centro de la atención pública tras conocerse que el padre de la artista, Luis Alberto Rendón, enfrenta un proceso judicial por los delitos de tortura y secuestro.

En respuesta a esta situación, Mike Bahía, pareja de la artista y padre de su hijo, manifestó su respaldo tanto a Greeicy como a su familia, en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

La investigación contra Luis Alberto Rendón se originó tras la denuncia de dos trabajadores de una finca propiedad de Greeicy. Estos empleados declararon haber sido maltratados física y psicológicamente después de ser señalados como responsables del robo de una caja fuerte que contenía más de mil millones de pesos. Los hechos se remontan a 2023, tras un millonario robo registrado en la finca ubicada en Medellín.

Mientras avanzan las investigaciones, un juez impuso a Luis Alberto Rendón la medida de detención domiciliaria. El proceso sigue abierto y permanece bajo análisis de las autoridades judiciales.

La pareja de la cantante caleña demostró su apoyo ante el presunto caso de tortura que inculpa al padre de Greeicy -crédito redes sociales

Hasta el jueves 16 de octubre, Greeicy no se había pronunciado sobre la situación de su padre. Ese día publicó un video en sus redes sociales acompañado de un mensaje donde aseguró: “Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, honestamente a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta”.

Mike Bahía expresó públicamente su apoyo con un mensaje en la publicación: “Te admiro cada día más, amor de mi vida!”, comentario que también replicó en sus historias de Instagram. Varios personajes del mundo del entretenimiento reaccionaron ante la postura de la cantante, entre ellos Maite Perroni, Juliana, Mónica Fonseca y Lina Tejeiro.

El cantante y pareja de Greecy demostró el apoyo a la caleña por el proceso que lleva su padre por el caso de presunta tortura - crédito @mikebahia / Instagram

La situación mantiene expectante a la opinión pública, mientras la justicia continúa recogiendo las declaraciones y pruebas dentro del caso.

Fiscalía detalla pruebas y abusos físicos en la investigación contra el papá de Greeicy Rendón

El proceso judicial contra Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy Rendón, se sostiene sobre testimonios y hallazgos que describen episodios de violencia extrema en una finca ubicada en el sector de Llano Grande, Rionegro, Antioquia.

En la intervención policial realizada el 10 de mayo de 2023, dos trabajadores fueron encontrados en estado de shock, con lesiones visibles y rastros de sangre en la ropa y en el entorno.

Uno de los policías que asistió al operativo declaró que, al abrir la puerta de un apartamento independiente dentro de la propiedad, halló a un hombre adulto, con sangre en la ropa y una herida en la cabeza, quien no reaccionaba ante los intentos de diálogo. El trabajador recibió los primeros auxilios en el lugar y luego, tras recuperar la calma y pedir sus audífonos debido a su discapacidad auditiva, relató que había sido agredido por personas junto a la piscina, siguiendo instrucciones de Luis Alberto Rendón.

Durante las audiencias judiciales, una de las víctimas relató los vejámenes sufridos, incluyendo golpes y amenazas con armas, tras ser interceptada en la finca de la familia - crédito @luisalbertoelcachorro/ Instagram

De acuerdo con la declaración de una de las víctimas, los empleados fueron citados bajo el pretexto de una entrevista con personal de seguridad, separados y posteriormente atados y golpeados mientras se les exigía información sobre el robo de una caja fuerte millonaria. Uno de ellos describió: “Me pegaba puños en la cara y en el cuerpo. Luego el tipo robusto sacó una pistola de color negro y me pegó un cachazo en la cabeza y me la reventó… me amarró todo el cuerpo a una columna de metal… me sigue golpeando y cogió un martillo y me pegó un golpe con ese martillo en el brazo y en el pecho, yo empecé a perder el conocimiento”.

Las declaraciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación incluyen relatos de asfixia mediante una manguera, golpes reiterados e incluso amenazas de muerte con arma de fuego. “Me metieron una manguera en la boca y le abrían a la llave del agua y me cogía del cuello hasta que me intentaba ir todo el aire, me soltaban y otra vez repetían el mismo proceso”, afirmó otra de las víctimas en audiencia. Los elementos recuperados durante la inspección, un martillo, un lazo, una manguera y rastros de sangre, coinciden con los objetos descritos en los testimonios.

Declaraciones de trabajadores y policías exponen el trato sufrido y la brutalidad hallada en el caso de Luis Alberto Rendón - crédito montaje Freepik - @luisalbertoelcachorro/Instagram

La audiencia de control de garantías concluyó con la medida de detención domiciliaria para Luis Alberto Rendón, imputándole los delitos de secuestro y tortura, mientras se desarrolla el proceso judicial y se recopilan nuevos elementos probatorios.