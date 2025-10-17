Martín Elías Jr. presumió la lujosa camioneta que compró a los 17 años: “Cumpliendo mis sueños”

El joven cantante presumió enredes sociales la compra de una camioneta de lujo por sus 17 años - crédito @martineliasjr/ Instagram

La reciente adquisición de una camioneta de alta gama por parte de Martín Elías Jr. ha generado un notable revuelo en redes sociales, no solo por el lujo del vehículo, sino también por el significado que representa en la trayectoria del joven cantante.

A sus 17 años, el heredero del legado vallenato celebró este logro junto a su madre, Claudia Varón, en un emotivo momento que compartió con sus seguidores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El artista, quien atraviesa una etapa de consolidación en su carrera musical, documentó la entrega de su nueva camioneta en un video difundido en sus redes sociales. En las imágenes, se observa cómo Martín Elías Jr. llega al concesionario acompañado de su madre, donde el vehículo permanecía cubierto, aumentando la expectativa del momento.

Tras unas palabras de la vendedora, el joven retiró la funda y dejó al descubierto la camioneta, manifestando su satisfacción por alcanzar este objetivo a tan corta edad. “17 años y cumpliendo mis sueños”, expresó el cantante, quien no ocultó su alegría y agradecimiento hacia su madre, a quien dedicó una fotografía y el mensaje: “Gracias madre mía porque eres el motor de todo”.

El joven cantante compartió el emotivo momento en redes sociales - crédito @martineliasjr/ Instagram

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. La mayoría de los comentarios en redes sociales han sido de felicitación, destacando el esfuerzo y la dedicación que le han permitido a Martín Elías Jr. acceder a un vehículo de estas características. Muchos de sus admiradores incluso manifestaron su “envidia de la buena” por el logro alcanzado.

Uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado entre el público es el valor de la camioneta, pues el precio de una Toyota TXL en Colombia puede superar los 400 millones de pesos, dependiendo de la versión y los accesorios personalizados. Este modelo, uno de los más solicitados en el país, se ha convertido en símbolo de éxito para el joven artista, quien continúa sumando hitos en su carrera.

Martín Elías Jr celebró la compra de la camioneta junto a su madre Caya Varón - crédito @martineliasjr/ Instagram

Mientras disfrutaba de este momento de celebración, Martín Elías Jr. también se encontraba inmerso en la promoción de su próximo álbum, Dejando huella, previsto para noviembre. En sus redes sociales, el cantante compartió adelantos del proyecto, incluyendo un video conceptual en el que se transforma en tigre, haciendo referencia a su abuelo, Diomedes Díaz, y anticipando fragmentos de la canción ‘Ventana marroncita’, dedicada por el ‘Cacique de la Junta’ a Patricia Acosta, abuela del joven.

Martín Elías Jr. salió ileso tras sufrir un accidente en cuatrimoto en Casanare

No obstante, la agenda profesional de Martín Elías Jr. en el departamento de Casanare se vio alterada por un incidente que generó preocupación entre sus seguidores. El cantante sufrió un accidente mientras conducía una cuatrimoto en una zona rural, en compañía de varios amigos.

Según reportó la página Televallenata, “momentos de gran angustia vivió este fin de semana Martín Elías Jr., hijo del fallecido cantante Martín Elías Díaz, tras sufrir un accidente mientras disfrutaba de un paseo en cuatrimoto en zona rural del departamento de Casanare”.

Testigos del hecho relataron que el joven perdió el control del vehículo en una curva, lo que provocó que la cuatrimoto diera varias vueltas y se arrastrara por el terreno. “La moto dio casi tres vueltas, pensamos lo peor”, relató uno de los presentes. A pesar de la aparatosidad del accidente, el saldo fue mínimo: Martín Elías Jr. solo sufrió una raspadura y no presentó lesiones de gravedad.

El joven heredero del legado de Diomedes Díaz vivió fuerte accidente en cuatrimoto - crédito redes sociales

El propio artista se encargó de tranquilizar a sus seguidores al publicar imágenes posteriores al incidente, en las que se le observa en buen estado de salud y participando en la recuperación de la cuatrimoto volcada. En los videos, Martín Elías Jr. aparece sonriente y relajado, lo que transformó el accidente en una simple anécdota sin mayores consecuencias. Más tarde, compartió un nuevo video conduciendo la cuatrimoto con normalidad y, por la noche, publicó momentos de su presentación en Paz de Ariporo, donde cumplió con el concierto programado ante una multitud.

La rápida recuperación y la actitud positiva del joven cantante tras el accidente han sido destacadas por sus seguidores y medios especializados, quienes subrayan la fortaleza y el entusiasmo con los que Martín Elías Jr. afronta tanto los éxitos como los imprevistos en su ascendente carrera artística.