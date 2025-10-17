Colombia

Comenzó el tercer ciclo de pagos del subsidio de transporte escolar en Bogotá: así lo puede reclamar

Para quienes reciben el subsidio mediante Daviplata, la SED ha dispuesto un paso a paso específico que debe seguirse para reclamar el dinero

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
El Distrito Capital aprobó 149
El Distrito Capital aprobó 149 nuevas propuestas, incluyendo subsidios para transporte público que beneficiarán a estudiantes de menores recursos y personas en discapacidad - crédito Johan Largo/Infobae

El inicio del tercer ciclo de pagos del subsidio de transporte escolar en Bogotá marca un nuevo esfuerzo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial.

Con una inversión de $6.733 millones, este programa busca que ningún alumno de colegios públicos abandone sus estudios por falta de recursos para movilizarse.

Durante el año en curso, más de 19.000 estudiantes de instituciones oficiales han recibido este apoyo económico, que se ha consolidado como un recurso fundamental para las familias de bajos ingresos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La SED ha reiterado que el propósito central de este subsidio es “asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo oficial, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y el bienestar de la comunidad estudiantil”, según declaraciones recogidas por Blu Radio.

El proceso de entrega del subsidio contempla dos modalidades de pago: DaviPlata y TuLlave. Los beneficiarios deben estar atentos a las fechas establecidas por la SED para cada método, ya que el acceso oportuno a los fondos depende de cumplir con los procedimientos indicados.

Además, la entidad ha enfatizado la importancia de que los padres, madres o acudientes mantengan actualizados los datos del estudiante en el Sistema integrado de Matrículas (Simat), especialmente la cédula, el nombre y el número de celular del responsable, pues a través de esta información se envían las notificaciones de pago.

Recargar la tarjeta 'Tu Llave'
Recargar la tarjeta 'Tu Llave' desde Nequi requiere actualizar la aplicación y buscar en 'Transporte y viajes' - crédito Colprensa

Para quienes reciben el subsidio mediante DaviPlata, la SED ha dispuesto un paso a paso específico que debe seguirse para reclamar el dinero. En el caso de los pagos a través de la tarjeta TuLlave, la entidad ha informado que se realizará un segundo abono con vigencia para los 15 días restantes del mes, completando así los 30 días calendario.

“Las fechas del segundo abono serán informadas a partir al 21 de octubre”, comunicó la SED, según lo reportado por Blu Radio. El acceso al subsidio de transporte escolar está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos definidos por la SED. Estos criterios buscan asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan y que el proceso de asignación sea transparente y eficiente.

Con una inversión de $6.733
Con una inversión de $6.733 millones, este programa busca que ningún alumno de colegios públicos abandone sus estudios por falta de recursos para movilizarse - crédito Colprensa/ Maas

Bogotá avanza en el proceso de selección del nuevo operador de TransMiCable de Ciudad Bolívar

La publicación de los pliegos definitivos y la apertura formal del proceso de selección para el nuevo operador del TransMiCable en Ciudad Bolívar marcan un hito en la gestión de la movilidad en Bogotá. Según información difundida por TransMilenio, la convocatoria, ya disponible en la plataforma SECOP II, establece un cronograma detallado que busca asegurar la transparencia y la pluralidad de oferentes en la contratación de la operación de este sistema de transporte.

El proceso contractual, diseñado para maximizar la eficiencia y garantizar la competencia abierta, contempla varias etapas clave. El 17 de octubre se realizarán las audiencias de riesgos y aclaración de prepliegos, mientras que hasta el 28 de octubre se recibirán observaciones a los pliegos definitivos.

La publicación de los pliegos
La publicación de los pliegos definitivos y la apertura formal del proceso de selección para el nuevo operador del TransMiCable en Ciudad Bolívar marcan un hito en la gestión de la movilidad en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

Posteriormente, el 25 de noviembre se llevará a cabo la audiencia de recepción del sobre único de propuestas y, finalmente, el 19 de diciembre se celebrará la audiencia pública de adjudicación, encabezada por TransMilenio.

Este procedimiento responde a los compromisos adquiridos en el pacto de cumplimiento propuesto por la Administración Distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá. Dicho pacto establece la obligación de contratar un nuevo operador mediante un proceso de selección objetiva, con el objetivo de garantizar un manejo eficiente, transparente y conforme a la ley. TransMilenio ha destacado que este enfoque permite asegurar la pluralidad de empresas proponentes, uno de los principios fundamentales del proceso.

La continuidad del servicio para los habitantes de Ciudad Bolívar constituye una prioridad en este proceso. TransMilenio, en su calidad de Ente Gestor, ha asegurado que el cambio de operador no afectará ni interrumpirá la prestación del servicio, que beneficia diariamente a cerca de 25.000 personas.

La publicación de los pliegos y la apertura de la convocatoria representan un paso decisivo para fortalecer la movilidad en una de las localidades más pobladas de la capital, reafirmando el compromiso de las autoridades con la transparencia y la eficiencia en la gestión del transporte público.

Temas Relacionados

Subsidio de TransporteEstudiantesSecretaria de EducaciónTransporte BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Condenaron a prisión al millonario Felipe Rocha por la pirámide ganadera en Bogotá

El fallo histórico obliga a restituir la totalidad de los recursos a quienes perdieron su dinero en el esquema fraudulento liderado por Felipe Rocha, y que involucró a figuras de la élite

Condenaron a prisión al millonario

Por orden judicial Petro deberá disculparse públicamente con las mujeres por decir que “una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro”

En cinco días, el mandatario deberá retractarse por esa y otras polémicas frases dichas en un Consejo de Ministros: una ciudadana lo entuteló para proteger el derecho a la igualdad y la dignidad de las mujeres

Por orden judicial Petro deberá

Martín Elías Jr. sorprende a sus fans con la lujosa camioneta que compró a los 17 años: “Cumpliendo mis sueños”

El joven artista celebró la adquisición de un vehículo de alta gama, junto a su madre, en un video que publicó en sus redes sociales

Martín Elías Jr. sorprende a

En medio de un torneo de microfútbol en Bogotá atraparon a ‘Pelos, el hincha de Santa Fe que asesinó a su propio amigo por celos, el profe Duván

El crimen se dio en medio de la celebración de los 84 años del equipo de fútbol, que tuvo el 2 de marzo de 2025 en la plazoleta de la Universidad del Rosario, en el centro de la capital

En medio de un torneo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Martín Elías Jr. sorprende a

Martín Elías Jr. sorprende a sus fans con la lujosa camioneta que compró a los 17 años: “Cumpliendo mis sueños”

Un mes sin B King: así lo recordó la mamá del cantante, mientras pide respuestas y justicia

Claudia Calderón dio detalles de los últimos encuentros con Baby Demoni antes de su muerte: “No sabía que era su novio”

Andrea Valdiri le envió contundente advertencia a Yina Calderón a horas de su enfrentamiento de boxeo: “Qué prefieres”

“Cazadores de demonios del K-pop” lidera el ranking de películas más vistas por el público infantil en Netflix Colombia hoy

Deportes

ABC del Mundial Femenino Sub-17

ABC del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025: la selección Colombia comienza otra nueva ilusión

Millonarios continuaría con Hernán Torres pese a los rumores de su salida: esto se sabe

Este es el millonario premio que ganaría la selección Colombia Sub-20 en el partido por el tercer puesto ante Francia

Histórico de la selección Colombia reveló problema de mentalidad en el fútbol del país: “Les dan medallas por perder”

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile