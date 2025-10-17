‘La estrategia del caracol’, ‘La Pena Máxima’ y ‘El Olvido que seremos’: Esta es la filmografía en la que participó el actor Gustavo Angarita

Con más de cinco décadas en la actuación, el actor ha dejado una huella imborrable en cine, televisión y teatro, inspirando a nuevas generaciones y recibiendo premios como el India Catalina y Simón Bolívar - crédito @DiamandDM

Con más de cincuenta años dedicados a la actuación, Gustavo Angarita se consolidó como una de las figuras más reconocidas del arte dramático colombiano.

Su versatilidad y presencia en cine, televisión y teatro lo convirtieron en un referente tanto en el ámbito nacional como internacional.

A lo largo de su carrera, Angarita recibió múltiples galardones, entre ellos, los prestigiosos premios India Catalina y Simón Bolívar, y el Toda una Vida, de los Premios TV y Novelas, en 2016, que reconocen su aporte a la cultura y su influencia en generaciones de actores.

El recorrido de Angarita en las artes escénicas comenzó en la década de 1970, cuando, siendo estudiante de Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, descubrió su verdadera vocación.

Aunque no concluyó sus estudios universitarios, su pasión por la actuación lo llevó a crear pequeños escenarios en cafeterías y a integrarse en grupos teatrales.

Su formación se consolidó en la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y se enriqueció con una especialización en la Université Internationale de Théâtre de París.

Durante su estancia en la capital francesa, Angarita se sintió atraído por la obra de artistas como Salvador Dalí, René Magritte y Joan Miró.

Sin embargo, él mismo sostuvo que su trabajo pictórico no responde a influencias directas, aunque muchos observadores lo asocian con el surrealismo y el arte pop.

En el teatro, Angarita formó parte de colectivos fundamentales para la escena colombiana, como La Candelaria y el Teatro Popular de Bogotá (TPB).

Junto a otros actores, recorrió el país con montajes como Ricardo III, La ópera de los tres centavos y I Took Panama, consolidando su reputación como intérprete comprometido y versátil. S

u salto a la televisión se produjo quince años después de sus primeros pasos en el teatro, marcando el inicio de una etapa en la que su rostro se hizo familiar para el público colombiano.

Cine colombiano: películas y reconocimientos

El cine ha sido otro de los grandes escenarios donde Angarita ha dejado huella.

Su filmografía incluye títulos emblemáticos como:

La estrategia del caracol” (1993), “La abuela” (1981), “Rodrigo D No Futuro” (1990), “La gente de la Universal” (1993) y “Visa USA” (1986). También destacan “De amores y delitos: El alma del maíz” (1995), “No morirás” (1989), “La mujer del piso alto” (2007), “El pacto” (2012), “Sin mover los labios” (2017), “Gente de bien” (2014) y “Los actores del conflicto” (2008).

Su trayectoria cinematográfica se inició con el cortometraje “Enterrar a los muertos” (1976) de Jorge Alí Triana, y se extendió a largometrajes como “El día que murió el silencio” (1998), “Pena máxima” (2001), “Malamor” (2003), “Bolívar soy yo” (2002), “Perder es cuestión de método” (2004), “Suave el aliento” (2015), “Encerrada” (2014) y “El olvido que seremos” (2020). En el ámbito internacional, participó en producciones rodadas en Colombia como “Encerrada” (Gallows Hills, 2014), dirigida por el español Víctor García, y “Los 33”, bajo la dirección de la mexicana Patricia Riggen y con la actuación de Antonio Banderas.

Televisión colombiana: series y telenovelas

En televisión, Angarita ha sido parte de proyectos que marcaron época y contribuyeron a la cultura popular colombiana. Entre sus trabajos más recordados figuran “Don Chinche” (1982-1989), “La casa de las dos palmas” (1991), “Leche” (1996), “Francisco el matemático” (1999), “La mujer del presidente” (1997), “El laberinto” (2012), “El Capo” (2009), “Amor en custodia” (2009), “Los Victorinos” (2009) y “Anónima” (2015). Además, participó en producciones como “Rasputín” (1979), “Teatro Universal”, “Revivamos nuestra historia”, “Suspenso 7:30”, “Historia de dos hermanos”, “El bazar de los idiotas”, “La dama del pantano” (1999), “El precio del silencio” (2002), “Traga Maluca” (2000) y “La Potra Zaina” (1993), entre otras.

Premios y legado en el arte dramático colombiano

El reconocimiento a su labor ha llegado en forma de numerosos premios. Angarita recibió el India Catalina a Mejor Actor por “La casa de las dos palmas” (1990), distinción que también le valió el premio Simón Bolívar en la misma categoría. Obtuvo un segundo India Catalina como Mejor Actor de Reparto por “Hombres” (1998). En el cine, su interpretación en “Tiempo de morir” (1985), dirigida por Jorge Alí Triana, le mereció un Tucán de Oro a Mejor Actor y un galardón en el Festival de Cine de Acapulco. Por “Sofía y el Terco” (2012), de Andrés Burgos, fue distinguido como Mejor Actor en el segundo Festival Binacional de Cine entre Venezuela y Colombia. Además, recibió el premio a Toda una Vida en la segunda edición de The Colombian Film Festival New York, consolidando su prestigio más allá de las fronteras nacionales.

La influencia de Angarita trasciende su trabajo en pantalla y escenarios. Su participación en grupos teatrales emblemáticos y su formación artística han dejado una huella profunda en el desarrollo del arte dramático colombiano. Ha sido inspiración para nuevas generaciones de actores y actrices, quienes ven en su trayectoria un ejemplo de dedicación y excelencia. A pesar de su extensa carrera y de los reconocimientos obtenidos, Angarita mantiene una visión modesta sobre su propio trabajo y prefiere valorar el talento de sus colegas antes que contemplar sus propias actuaciones.