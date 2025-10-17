Colombia

Juan Manuel Santos pidió parar los extremos, pero encontró fuerte rechazo entre el uribismo: “Usted nos engañó”

El expresidente pidió frenar los extremos ideológicos y buscar consensos para resolver los problemas estructurales del país; sin embargo, desde el Centro Democrático abrieron una antigua herida

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Juan Manuel Santos propuso retomar la “tercera vía” como camino político: equilibrio entre Estado y mercado - crédito @JuanManSantos/X

A través de una ‘videocolumna’ publicada en su cuenta oficial de X, el expresidente Juan Manuel Santos expresó una fuerte preocupación por el estado actual de la política en Colombia. El exmandatario, que gobernó entre 2010 y 2018, hizo un llamado claro al país para detener lo que considera una escalada de divisiones alimentada por los extremos ideológicos.

Santos dirigió su mensaje al conjunto de la sociedad colombiana, y advirtió que la creciente influencia de posiciones radicales no conduce a la solución de los problemas estructurales del país, sino a su profundización. Para él, tanto la izquierda radical como la derecha extrema representan un peligro para la gobernabilidad, la estabilidad social y la posibilidad de llegar a consensos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El país está atrapado entre los gritos de los extremos. Los extremos solamente sirven para dividir. La moderación y el centro son el camino. Hoy tenemos un extremista de izquierda. Si llega uno de derecha, lo único que obtenemos es un país ingobernable y las probabilidades de estallidos sociales y bloqueos aumentarán”, expresó el ex jefe de Estado.

El expresidente Juan Manuel Santos
El expresidente Juan Manuel Santos advirtió sobre los riesgos de la radicalización política en Colombia - crédito @JuanManSantos/X

Con un tono reflexivo, Santos advirtió que, mientras el debate público se mantenga en el terreno de la confrontación, el país se alejará cada vez más de soluciones concretas. En su mensaje insistió en la necesidad de adoptar una postura centrada en el diálogo y en la búsqueda de consensos.

El llamado a la unidad de Juan Manuel Santos

“Y así, entre gritos, el país no avanza. Necesitamos moderación, discusiones honestas para resolver problemas, no para ganar peleas”, sostuvo.

En su intervención, también se refirió a los desafíos que se presentan en sectores clave como el orden público, la economía, el sector energético y la salud. Según su visión, en lugar de construir propuestas serias frente a estos temas, los sectores más radicales se limitan a alimentar un clima de enfrentamiento.

Para el expresidente Juan Manuel
Para el expresidente Juan Manuel Santos, sin consensos no habrá gobernabilidad ni estabilidad social - crédito @JuanManSantos/X

“Nadie tiene soluciones mágicas y lo que viene serio en el orden público, en lo fiscal, en lo energético, en la salud, en lugar de escuchar ideas reales, nos dejamos llevar por el ruido de los extremos, que solamente prometen destruir al contrario”, señaló el Nobel de Paz de 2016.

Santos aprovechó su mensaje para defender la necesidad de recuperar una visión política basada en el equilibrio, algo que, según él, encarna la llamada “tercera vía”, una corriente que promueve tanto la acción del mercado como la intervención estatal, dependiendo de las circunstancias.

El expresidente señaló: “Así que es tiempo de reivindicar la sensatez, de volver al equilibrio que propone la tercera vía. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”.

El Nobel de Paz de
El Nobel de Paz de 2016 alertó sobre desafíos en orden público, salud, economía y energía - crédito Colprensa

Al final de su intervención, Santos planteó que el próximo gobierno —sucesor de Gustavo Petro— deberá construirse desde la concertación, no desde la exclusión. Hizo énfasis en la importancia de entender que ningún sector puede imponer su visión al resto del país sin consecuencias graves: “El siguiente gobierno debe ser de consenso, no de eliminación del otro, porque es la única forma de avanzar”.

Centro Democrático no compró el mensaje de reconciliación de Santos

Aunque el propósito del expresidente era enviar un mensaje en favor de los consensos y superar la polarización política del país, su intervención no fue bien recibida por el partido que lidera Álvaro Uribe Vélez.

Desde el Centro Democrático, su antigua colectividad, respondieron con críticas directas, reviviendo tensiones pasadas y dejando entrever que el problema no es la división en sí, sino la falta de sinceridad en los llamados a la reconciliación. Por lo que el colectivo de derecha publicó en la misma red social: “Lo que no necesitamos es engaños, como usted nos engañó”.

Desde el Centro Democrático cuestionaron
Desde el Centro Democrático cuestionaron la autoridad moral de Santos para hablar de consensos - crédito @CeDemocratico/X

Temas Relacionados

Juan Manuel SantosUribismoCentro DemocráticoDivisión política ColombiaÁlvaro UribeDerechaIzquierdaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Iván Cepeda denuncia sabotaje institucional contra la consulta presidencial del Pacto Histórico: “Intentan desacreditarlo por miedo”

El precandidato y senador, durante su intervención en Neiva, señaló que hay supuestas acciones dirigidas a bloquear el proceso y calificó como “nociva para la democracia” la actitud de algunos miembros del Consejo Nacional Electoral

Iván Cepeda denuncia sabotaje institucional

Abogado defendió a Alejandro Char por reconocer a su hijo tras fallo judicial: “Nadie puede abandonar a quien no conocía”

El alcalde de Barranquilla aseguró que reconocerá de manera voluntaria a Steven Castellanos Ramos como su hijo

Abogado defendió a Alejandro Char

El Tribunal de Antioquia tumba resoluciones del Ministerio de Minas en el caso Air-e y le marca límites al Gobierno de Petro

El alto tribunal declaró nulas tres resoluciones del Ministerio de Minas por extralimitar funciones en la regulación eléctrica, en medio de la crisis de Air-e

El Tribunal de Antioquia tumba

Reconocida revista internacional de viajes ubicó a una ciudad colombiana entre las urbes más felices del planeta: la razón

La ciudad colombiana se destaca en el país por su variada oferta culinaria y su ejemplo de innovación social, consolidándose como un referente internacional de desarrollo y hospitalidad en el reconocido listado internacional

Reconocida revista internacional de viajes

Juan Espinal ‘sacó pecho’ por el proceso de elección del candidato presidencial del Centro Democrático: “El único que hace un ejercicio fuerte”

El representante a la Cámara por el partido de oposición habló con Infobae Colombia de la forma en que se está llevando a cabo esta elección al interior de la colectividad, con miras a la contienda electoral que se avecina y en la que esperar volver a la Casa de Nariño tras cuatro años de Gustavo Petro

Juan Espinal ‘sacó pecho’ por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe ya le puso

Jessi Uribe ya le puso fecha al nacimiento de su hija con Paola Jara

Karina García habló de Karely Ruiz antes de su combate en ‘Stream Fighters 4′: “No subestimo a mi rival”

Valentina Castro bailó al ritmo de Karol G, tras bambalinas del Victoria’s Secret Fashion Show: “Pa’ que tenga este sabor toca que vuelva y nazca”

Greeicy Rendón defendió a su padre, acusado de secuestro y tortura: “Siempre con la frente en alto”

Jennifer Lopez cuenta su versión sobre el descontento que le causó hacer el Super Bowl junto a Shakira: “Yo quería el mío”

Deportes

Junior salió beneficiado tras su

Junior salió beneficiado tras su eliminación en Copa Colombia, según el técnico Alfredo Arias: esta es su explicación

Eduardo Pimentel arremetió contra Nicolás Gallo tras sanción contra Alfredo Morelos: “¿Se van a hacer los pendejos?”

Atlético Nacional negó algún tipo de “veto” a los entrenadores colombianos: “Buscamos un cuerpo técnico con el ADN del club”

El técnico César Torres se despediría de la selección Colombia Sub-20: tendría planes con otro equipo

La era de Juan Pablo Montoya en Williams será homenajeada por el equipo en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1