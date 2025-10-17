Colombia

Gustavo Angarita y su historia de amor con Margarita marcada por la lucha: quién era la esposa del actor

El reconocido artista colombiano y su esposa enfrentaron juntos el cáncer, y dejaron un legado de fortaleza y cariño que su familia ha compartido con el público en conmovedoras declaraciones

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Quién era Margarita la esposa
Quién era Margarita la esposa de Gustavo Angarita - crédito @gusangarita/IG

La noticia del fallecimiento de Gustavo Angarita ha conmovido a Colombia, no solo por la trayectoria del actor, sino también por la historia compartida con su esposa, Margarita, marcada por la misma enfermedad que finalmente los separó de sus seres queridos.

Ambos lucharon contra el cáncer, una batalla que, según relataron sus familiares, enfrentaron con una profunda conciencia de su desenlace.

El hijo de Gustavo Angarita, el también actor Gustavo Angarita Jr., compartió públicamente el legado que su padre le dejó, destacando el respeto por el oficio actoral y, sobre todo, por las personas que lo ejercen.

En declaraciones recogidas por la emisora Bésame.fm, Angarita Jr. expresó el impacto que tuvo la partida de su madre años atrás, describiéndola como el gran amor de su padre y una figura central en la familia.

Ella era la esposa de
Ella era la esposa de Gustavo Angarita - crédito @gusangarita/IG

Incluso, en una publicación en redes sociales, el actor describió lo que ha sentido al no tener a su mamá en su vida y lo que piensa actualmente de su partida.

Y ya me resigné a no tenerte más a mi lado, no por eso he podido aprender a vivir sin ti. Nadie me ha dado tantas ganas de vivir como tú. Y ahora estoy más unido a ti por nuestra manera de pensar y dejando en el mundo nuestro legado. Gracias Ma’, por ser mi Ma’”.

La enfermedad de la señora Margarita y su proceso final fueron relatados por la familia en una entrevista concedida a La Red en 2022, ya que según explicó Gustavo Angarita Jr., su madre fue diagnosticada con cáncer y sometida a quimioterapia.

Durante el tratamiento, Margarita tomó una decisión trascendental: “Desde la segunda sesión de quimioterapia me citó a mí y a mi papá y nos dijo ‘voy a terminar este proceso y si me va bien, espero no tener que hacerlo más, pero si me vuelve a dar quiero que me den este documento firmado como constancia de que me dé el derecho de morir dignamente’”, relató el actor en la mencionada entrevista.

Gustavo Angarita y su esposa,
Gustavo Angarita y su esposa, una historia marcada por el cáncer - crédito @gusangarita/IG

El nieto de Margarita, Santiago Angarita, también compartió su perspectiva sobre esos momentos difíciles, señalando que la situación fue especialmente dolorosa por el efecto que tuvo en su abuelo.

Según sus palabras recogidas por Bésame.fm, “fue muy dura sobre todo por ver a mi papá, una persona tan sensible y amorosa”, ya que “para él mi abuela era un sol y se quedaba sin luz si mi abuela se moría”.

El día del fallecimiento de Margarita, Gustavo Angarita permaneció a su lado hasta las 21:00 y posteriormente, recibió la noticia de su muerte a las 22:30, así que regresó a casa para despedirse de ella. Además, en la entrevista con La Red, Angarita Jr. recordó: “Yo me quedé solo con ella, fue mi despedida, estaba tibiecita todavía”.

La familia afrontó la pérdida con una aceptación serena, como lo expresó el propio Gustavo Angarita en la misma conversación: “No fue ninguna sorpresa, yo sabía, ella también sabía que iba a pasar”.

La muerte de la esposa
La muerte de la esposa de Gustavo Angarita - crédito captura de pantalla Los 33

El actor, reconocido por su participación en producciones como Bella calamidades, Los 33, y El olvido que seremos, falleció a los 84 años tras una prolongada lucha contra el cáncer, la misma enfermedad que años antes se había llevado a su esposa.

Fue por medio de una publicación que se difundió la mañana del viernes 17 de octubre de 2025 en las redes sociales que se confirmó la muerte del actor colombiano, el cual es recordado por su extensa carrera en las pantallas.

Sobre la causa de la muerte de Angarita se conoció que hace un tiempo no venía bien de salud por la enfermedad que padecía, pues ya estaba en etapa de cuidados paliativos porque el cáncer le había hecho metástasis, y el 16 de octubre se reportó el suceso, pero solo hasta el día siguiente se reveló en las plataformas digitales.

