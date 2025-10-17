“El Espíritu Santo me usó” Indignación en Santander por video de hurto a anciana durante visita religiosa

El hecho quedó grabado en video, pues los hijos de la víctima se dieron cuenta de la perdida de dinero de manera consecutiva - crédito redes sociales

La difusión de un video en redes sociales generó conmoción en Santander después de que se mostrara cómo una mujer de la tercera edad, identificada como ‘Doña Juliana’, fue grabada cuando sacaba dinero de la vivienda de otra anciana.

La acusada habría aprovechado la confianza de la víctima, a quien visitaba bajo el pretexto de acompañarla a la comunión.

El registro audiovisual, que rápidamente se viralizó, muestra el momento en que la implicada, quien gozaba de la confianza de varias familias por su rol religioso, aprovecha un descuido para tomar un monedero y extraer efectivo.

La labor de la mujer consistía en visitar a adultos mayores que, por motivos de salud o movilidad, no podían asistir a la iglesia católica.

En ese contexto, se había convertido en una figura habitual y respetada en la comunidad, encargada de acercar los sacramentos a quienes más lo necesitaban.

Sin embargo, la confianza depositada en ella se vio traicionada cuando una de las familias, alertada por la desaparición reiterada de dinero en la casa de su abuela, decidió instalar una cámara para esclarecer la situación.

La víctima del hurto, identificada como doña Teresa, recibía a la mujer en su hogar convencida de que se trataba de una mensajera de fe.

La familia de la afectada, al notar las irregularidades, optó por documentar las visitas.

“Decidimos grabarla porque sospechábamos. En el primer video no se ve nada, pero en el segundo quedó clarito cuando mete la mano y le saca la plata a mi abuela”, relató la denunciante en redes sociales.

Tras la publicación del video y la denuncia pública, la mujer señalada rompió el silencio mediante un mensaje grabado, en el que, visiblemente afectada, intentó justificar sus acciones.

“No quiero que me tilden de ladrona. El Espíritu Santo me usó para cobrar el diezmo a doña Teresa. No sé en qué momento fue ni cómo fue”, expresó entre lágrimas en declaraciones.

En ese mismo mensaje, solicitó perdón a la comunidad y manifestó estar atravesando “un momento muy difícil”, pidiendo comprensión ante la situación.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Numerosos internautas manifestaron su indignación ante lo que consideraron un abuso de confianza, especialmente por el uso del ámbito religioso como fachada para cometer el hurto.

La controversia ha puesto en el centro del debate la vulnerabilidad de los adultos mayores y la importancia de la vigilancia en el entorno familiar, incluso cuando se trata de personas con roles de confianza en la comunidad.