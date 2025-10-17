Colombia

“El Espíritu Santo me usó” Indignación en Santander por video de hurto a anciana durante visita religiosa

Un video viral muestra a una mujer sustrayendo dinero en la casa de otra adulta mayor. La grabación generó debate sobre la confianza en figuras religiosas

Por Camila Castillo

Guardar
El hecho quedó grabado en
El hecho quedó grabado en video, pues los hijos de la víctima se dieron cuenta de la perdida de dinero de manera consecutiva - crédito redes sociales

La difusión de un video en redes sociales generó conmoción en Santander después de que se mostrara cómo una mujer de la tercera edad, identificada como ‘Doña Juliana’, fue grabada cuando sacaba dinero de la vivienda de otra anciana.

La acusada habría aprovechado la confianza de la víctima, a quien visitaba bajo el pretexto de acompañarla a la comunión.

El registro audiovisual, que rápidamente se viralizó, muestra el momento en que la implicada, quien gozaba de la confianza de varias familias por su rol religioso, aprovecha un descuido para tomar un monedero y extraer efectivo.

La labor de la mujer consistía en visitar a adultos mayores que, por motivos de salud o movilidad, no podían asistir a la iglesia católica.

En ese contexto, se había convertido en una figura habitual y respetada en la comunidad, encargada de acercar los sacramentos a quienes más lo necesitaban.

Sin embargo, la confianza depositada en ella se vio traicionada cuando una de las familias, alertada por la desaparición reiterada de dinero en la casa de su abuela, decidió instalar una cámara para esclarecer la situación.

La víctima del hurto, identificada como doña Teresa, recibía a la mujer en su hogar convencida de que se trataba de una mensajera de fe.

La familia de la afectada, al notar las irregularidades, optó por documentar las visitas.

“Decidimos grabarla porque sospechábamos. En el primer video no se ve nada, pero en el segundo quedó clarito cuando mete la mano y le saca la plata a mi abuela”, relató la denunciante en redes sociales.

Tras la publicación del video y la denuncia pública, la mujer señalada rompió el silencio mediante un mensaje grabado, en el que, visiblemente afectada, intentó justificar sus acciones.

“No quiero que me tilden de ladrona. El Espíritu Santo me usó para cobrar el diezmo a doña Teresa. No sé en qué momento fue ni cómo fue”, expresó entre lágrimas en declaraciones.

En ese mismo mensaje, solicitó perdón a la comunidad y manifestó estar atravesando “un momento muy difícil”, pidiendo comprensión ante la situación.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Numerosos internautas manifestaron su indignación ante lo que consideraron un abuso de confianza, especialmente por el uso del ámbito religioso como fachada para cometer el hurto.

La controversia ha puesto en el centro del debate la vulnerabilidad de los adultos mayores y la importancia de la vigilancia en el entorno familiar, incluso cuando se trata de personas con roles de confianza en la comunidad.

Temas Relacionados

Hurto Doña Juliana Doña Teresa Santander Adultos mayoresIglesia CatólicaPiedecuestaColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Jimena Rugeles, novia de Simón Brand, publicó contundentes palabras por la violencia y maltrato en las redes sociales

La artista decidió enfrentar los comentarios negativos que ha estado recibiendo desde que se hizo pública su relación con la expareja de Claudia Bahamón

Jimena Rugeles, novia de Simón

Influencers africanos se viralizan con versión de un clásico colombiano de Los Corraleros de Majagual

Afrotag, grupo de creadores africanos, se convirtió en sensación en redes sociales al versionar el complicado estribillo de la icónica canción de la agrupación colombiana

Influencers africanos se viralizan

Juez envío a la cárcel a alias El Negro por el feminicidio de Kelly Jhoana De Arco Hurtado, en Barranquilla

Uno de los elementos determinantes durante la audiencia fue el testimonio de una amiga cercana a la víctima, que aseguró haber sido testigo del crimen

Juez envío a la cárcel

Hasta influencer Beto Coral criticó la defensa de Petro a Juliana Guerrero: “Solo le da alas a la oposición”

El creador de contenido, conocido por su apoyo al Gobierno Petro y sus posturas ideológicas, criticó la defensa que hizo el presidente a Juliana Guerrero

Hasta influencer Beto Coral criticó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Jimena Rugeles, novia de Simón

Jimena Rugeles, novia de Simón Brand, publicó contundentes palabras por la violencia y maltrato en las redes sociales

Influencers africanos se viralizan con versión de un clásico colombiano de Los Corraleros de Majagual

‘La fresa más nea’ pidió respeto durante las exequias de Baby Demoni: aclaró cómo se desarrollarán los actos fúnebres

Hijo de Gustavo Angarita aseguró que si salía de su hospitalización no volvería “a ser el mismo”: de qué murió el actor

Yaya Muñoz reveló si siente atracción por las mujeres y a qué famosa besaría: “Me parecen exóticas”

Deportes

Histórico de la selección Colombia

Histórico de la selección Colombia reveló el problema de mentalidad que existe en el fútbol formativo del país: “Les dan medallas por perder”

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

La selección Colombia mejoró en el ranking Fifa tras los amistosos ante México y Canadá: este es el nuevo puesto de la ‘Tricolor’

Corinthians vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia en la gran final de la Copa Libertadores

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver a Luis Díaz por el clásico de Alemania por la Bundesliga