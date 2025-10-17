Daniel Sancho conversó con criminóloga en medio del juicio en su contra por el crimen del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia: “Lo quería descifrar”

Daniel Sancho quería ser cocinero antes de asesinar a Edwin Arrieta en Tailandia - crédito redes sociales

En agosto de 2023 se registró el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, que se encontraba con el ciudadano español Daniel Sancho en Tailandia antes de que se reportara su desaparición. Horas más tarde, el europeo confesó que había terminado con la vida del latino.

En su confesión, el hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho indicó que Arrieta lo tenía encerrado en una “jaula de cristal” y reveló que había desmembrado el cuerpo para arrojarlo al mar y a un vertedero cerca del hostal en el que se estaba hospedando.

En ese momento, la prensa de España y Colombia cubrió todo lo relacionado con el crimen, por el que existía la posibilidad de que Sancho fuera juzgado con pena de muerte, principalmente porque las autoridades indicaron que se trataba de un asesinato premeditado.

Sin embargo, luego de más de un año de proceso judicial, Sancho fue condenado a cadena perpetua y, desde entonces, permanece en la prisión de Surat Thani en Tailandia.

Daniel Sancho lleva dos años preso en Tailandia, en donde fue condenado a cadena perpetua - crédito EFE

Lo último que se expuso en el caso es que la defensa del español ya entregó un documento de más de 400 páginas con el que solicitó repetir el juicio contra su cliente, aludiendo a que se registraron varias irregularidades por parte de las autoridades, principalmente en las declaraciones que Sancho entregó sin presencia de un traductor.

En medio de la polémica, la criminóloga y abogada Beatriz de Vicente reveló en el pódcast del periodista español Álex Fidalgo que, en medio del juicio, tuvo la oportunidad de conversar con el confeso asesino.

En primer lugar, indicó que se trató de un encuentro “fortuito” durante una de las pausas del juicio registrado en Tailandia, en el que le permitieron compartir durante algunos minutos con Sancho.

Los secretos que guardó la criminóloga durante más de un año

Daniel Sancho afirmó que Edwin Arrieta lo tenía encerrado en una "jaula de cristal" - crédito EFE

“Tuve la oportunidad de hablar con Daniel Sancho un rato. Fue una situación fortuita y muy rápida en la sala después de un breve receso”, indicó inicialmente Beatriz de Vicente.

En ese sentido, la profesional indicó que su objetivo fue “descifrar” lo que pasaba por la cabeza de Sancho, que hasta ese momento se presentaba ante su círculo más cercano como heterosexual.

“Quería descifrar, no entender, por qué un chico que ha nacido en el seno de una familia muy bien situada y cómoda económicamente, queda con un tío en una fiesta y termina descuartizándolo tirando sus trozos”, expresó.

Para De Vicente, uno de los misterios más grandes era entender cómo terminó envuelto en un crimen de esa índole en Tailandia. “¿Qué ha pasado? Daniel Sancho quería ser cocinero y se proyectaba en redes", cuestionó la criminóloga.

Defensa del español afirma que el colombiano agredió primero a su cliente - crédito Redes Sociales

Sin entregar detalles de lo que conversó con el confeso asesino, De Vicente indicó que ella ha entendido los motivos que llevaron a Daniel Sancho a cometer el crimen mencionado: “Qué situación vital le ha llevado hasta ahí para cometer semejante barbaridad. De pronto comprendo muchas cosas que ni siquiera voy a contar públicamente”.

Por último, confesó que decidió aconsejar en varios aspectos al español por la sensación de empatía que tuvo en ese momento con él en el país asiático.

“Conseguí hablar con Daniel y le di varios consejos, porque se estaba defendiendo a sí mismo. Se levantaba con sus cadenas y yo veía al chico que ha tomado una mala decisión. Esto no te hace perder la sensibilidad con la familia ni mucho menos”, concluyó la criminóloga, que evitó hablar sobre la posible repetición del juicio, puesto que la decisión será anunciada después de que el tribunal de Tailandia analice por completo el documento entregado por la defensa.