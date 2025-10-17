Esmeralda Hernández le respondió a Miguel Polo Polo por su ausencia en el Congreso y llegar a votar el Presupuesto General de la Nación, y tras su cruce con Alfredo Mondragón: “Solo para torpedear”

Este video provocó la reacción de la senadora Esmeralda Hernández - crédito @MiguelPoloP/X

Una discusión entre los representantes a la Cámara Alfredo Mondragón (coalición del Pacto Histórico) y Miguel Polo Polo (ocupa la curul de la Circunscripción Afrodescendientes), que pasó del Congreso de la República a las redes sociales, provocó la reacción, una vez más, de la senadora Esmeralda Hernández.

Todo esto se dio en medio de la sesión del miércoles 15 de octubre de 2025 y que dio como resultado la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, y tanto del Senado (que se hizo el jueves 16 de octubre) como la Cámara de Representantes ya se dio aval, por lo que solo restaría que llegue a manos del presidente Gustavo Petro para que la firme.

Sin embargo, el episodio que más se llevó las reacciones en redes sociales fue el cruce entre Polo Polo y Mondragón, debido a que cada uno, con celular en mano, comenzó a grabar señalamientos del otro.

Todo en medio de la consulta y ante la mirada de varios de los legisladores.

Sin embargo, todo habría iniciado por el representante Polo Polo, y Mondragón le respondió de la misma forma: subiendo el video a redes.

Es decir, se tuvo las dos miradas de una misma pelea, solo que aquí Hernández terminó por reafirmar parte de las declaraciones de Mondragón en contra de Polo Polo: marcadas por las denuncias de ausentismo en el recinto.

“No va al Congreso y nunca vota, pero cuando aparece, como ayer, es solo para torpedear, votando en contra del presupuesto nacional. Un congresista que no trabaja, que no aporta y el más desconectado de las necesidades y realidades del país”, escribió la senadora en su cuenta de X el jueves 16 de octubre.

El génesis de la discusión entre Miguel Polo Polo y Alfredo Mondragón: hasta terminó señalada María del Mar Pizarro

La noche del miércoles Polo Polo escribió en su cuenta de X el siguiente mensaje acompañado del video: “Siempre dicen que uno no se puede rebajar, pero a veces es necesario pegarle un chancletazo a las cucarachas🪳Alfredo Mondragón es de lo peorsito que tiene el congreso”.

Ya en la grabación, todo comienza con el congresista cartagenero grabándose a modo de selfie y con el representante vallecaucano de de fondo. Justo ahí menciona: “Voy a agradecer al representante Mondragón, que cuando se refiere a mí, por favor se lave su boca puerca. Mire, mire esta pinta, mire este gamín, mire esta presentación. Un gamín que su único mérito ha sido ser capturado por ser parte de la primera línea. O sea, miren esta presentación. Y esto es el congresista de la República. Qué pena. Esta es la representación del Pacto Histórico”.

Sumado a esto, Polo Polo señaló a la representante María del Mar Pizarro: “Vea, vea. Pregúntale a la que tienes atrás. Pregúntale a la que tienes atrás. Pregúntale. Pregúntale. Pregúntale a la que tienes atrás. La reina del ausentismo, la tienes ahí atrás”.

La arremetida del representante que apoya al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, continuó: “Con cero presentación personal, un gamín, un hombre que no tiene preparación profesional, un hombre que es un ignorante, que es lo más mínimo del Congreso”.

Polo Polo hizo graves señalamientos en contra de Mondragón: “Miren la pared, es un basuquero (sic), sucio, que hizo parte de la primera línea. Esos son los padres de la patria. Qué pena. Esa es la representación viva del petrismo. Esa es la representación viva del Pacto Histórico. Mírenlo, mírenlo, no da ni la cara. Mírenlo. Puro, puro, puro gamín. Puro gamín. Es lo más mínimo al Congreso. Ignorante, bruto, ignorante, bruto. Y así fue ponente de la reforma pensional”.

La respuesta de Alfredo Mondragón a Polo Polo

Mientras su colega grababa con su teléfono, Alfredo Mondragón tomó su celular y comenzó su réplica, que compartió el día siguiente (16 de octubre) en su cuenta de X.

“Polo Polo por fin viene a trabajar. Polo Polo nunca dice nada, pero por fin, por fin viene a trabajar. Pero Polo Polo, como lo ven, eso es lo único que puede hablar. Echando puro chisme, ve. Porque Polo Polo lleva... ¿Cuántas veces que te llevas? ¿Cuántas veces es que has faltado acá? Pregunta. ¿Cuántas veces es que ha faltado? Es un ladrón porque no viene a trabajar, no viene a trabajar y cobra, y cobra, y cobra. Ya, más de que dicen que cobra y sin venir. La verdad es que la gente cree que es un fantasma acá. Es una falta“.

El enfrentamiento avanzó, y Mondragón también fue adelante con más acusaciones: “Y por eso se pone a decirle a otra gente, porque él no tiene cómo argumentar. Él dice un poco de bobadas, pero yo no soy un ladrón. Yo no soy un ladrón que termina robando los recursos públicos porque no ven a trabajar. Es un mantenido del Estado y se dice que es libertario. Mantenido del Estado. Polo Polo es una vergüenza”.

El representante de Valle del Cauca no guardó reparos en sus palabras: “Pregúntele a ver qué argumentación hizo de reforma laboral. Polo Polo, vea, Polo Polo, por ejemplo, hizo proposiciones de eliminación y no argumentó ninguna. Dizque estaba en contra de la reforma laboral y no sabía explicar por qué él estaba en contra de que no le aprobaran los recargos nocturnos al pueblo colombiano. ¿Ya? Él se queda diciendo bobadas porque no puede decir nada más, pero además, porque hoy por primera vez vino Polo Polo al Congreso. Pero ya para qué Polo Polo si no vinieron. Por primera vez, ¿ya? Lo que pasa es que él tiene la boca muy cerca de la nariz y por eso está diciendo eso, ¿ya?"

En medio de las campañas políticas que siguen su curso de cara a las elecciones legislativas, Mondragón le siguió recordando varios detalles a Polo Polo: “Y a todos los que siguen a Polo Polo hay que decirles: Polo Polo es una vergüenza. Se viene acá prácticamente a robar al pueblo colombiano porque no viene a trabajar, nunca viene a trabajar. Y cuando viene, presenta proposiciones y no es capaz de argumentarla”.

Al final precisó: “Pero a él le gusta hacer cosas bobas, opinando sobre el aspecto físico de la gente, pero decirle al pueblo colombiano: Vamos a derrotar a esos miserables parásitos del Estado como Polo Polo. Polo Polo lo vamos a derrotar en las urnas y el Pacto Histórico va a salir a votar a fondo el próximo 26 de octubre”.

Los reparos de Miguel Polo Polo al Presupuesto General de la Nación

El mismo 15 de octubre, horas antes Polo Polo compartió otro video señalando sus cuestionamientos en medio de la sesión en el Congreso: “Estamos votando no al presupuesto general de la nación, un presupuesto irresponsable, un presupuesto prácticamente que aumenta más la deuda y que aparte desfinancia la inversión de las regiones en Colombia”.

El representante argumentó que es “un presupuesto que le quita plata al desarrollo de los departamentos y que aumenta más el poder del centralismo en Colombia para obviamente fortalecer la politiquería y la corrupción del Pacto Histórico y de Gustavo Petro”.

“Nos recortan el presupuesto de Educación, nos recortan el presupuesto de Vivienda, el presupuesto de Deporte y el presupuesto de Salud. Miren estas cifras. El presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo lo recortan en un -41%, en un país que se inunda cada dos meses”, detalló Polo Polo.

El congresista concluyó con más recortes: “El presupuesto de Educación Superior, que supuestamente este era el gobierno de los jóvenes, lo terminan recortando en un -39%, y el presupuesto de la vivienda, en un país que necesita casa propia, lo terminan recortando en un -48%. ¿Saben qué se aumenta? El presupuesto de la nómina, el presupuesto para los cargos públicos, para los contraticos, el presupuesto para la propaganda del Gobierno y el presupuesto para viajes, para que Gustavo Petro con la primera dama se vayan con su comitiva a vagar de manera internacional. Por esa razón voto no al presupuesto general de la nación.

