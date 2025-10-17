“Cazadores de demonios del K-pop” lidera el ranking de películas más vistas por el público infantil en Netflix Colombia hoy

Las producciones animadas más vistas por niños en Colombia en Netflix combinan historias divertidas, valores positivos y personajes inolvidables que marcan tendencia en las familias. (Captura: Netflix)

Las preferencias de los espectadores más jóvenes en las plataformas de streaming evolucionan constantemente, y Netflix se ha consolidado como uno de los servicios favoritos del público infantil en Colombia. Su variado catálogo, que reúne grandes éxitos animados junto a producciones internacionales, ha situado varias películas dirigidas a este público entre las más populares del país.

En las semanas recientes, algunas producciones para niños han destacado no solo por su alta calidad de realización, sino también por el impacto generado en redes sociales, foros y conversaciones diarias entre familias. Tramas atractivas, mensajes positivos y personajes memorables han impulsado su rápido ascenso en los rankings nacionales.

A continuación, presentamos el listado de las 10 películas más vistas por el público infantil en Netflix Colombia al 17 de octubre, un reflejo de las tendencias actuales entre los usuarios más pequeños y una referencia útil para descubrir nuevas historias recomendadas.

Las cinco películas infantiles que no puedes perderte en Netflix Colombia

Cazadores de demonios del KPop

Las guerreras k-pop se encuentra en el top de películas más vistas por el público infantil en Netflix Colombia. (Netflix Latinoamérica)

En el universo de la música K-pop, el grupo femenino Huntr/x enfrenta una doble vida como ídolas y cazadoras de demonios. Rumi, Mira y Zoey, más allá de brillar en los escenarios, defienden a la humanidad de bandas de demonios como los Saja Boys, quienes planean robar las almas de sus fans para fortalecer al malvado Rey Demonio Gwi-Ma.

A través del poder de sus voces y sus lazos de amistad, las protagonistas luchan para mantener la barrera entre ambos mundos, mientras enfrentan secretos familiares y desafíos de identidad que las ponen a prueba como grupo y como heroínas.

La vida secreta de las mascotas 2

(Universal)

Max, el terrier, debe afrontar grandes cambios en su vida cuando su dueña se casa y tiene un bebé. Cuando la familia viaja al campo, Max, nervioso, tiene numerosos encontronazos con vacas intolerantes a los perros, zorros hostiles y un pavo aterrador.

Por suerte para Max, pronto encuentra alivio al conocer a Rooster, un perro de granja rudo que intenta curar la neurosis del adorable perrito.

Lilo, Lilo, Cocodrilo

Josh y sus padres se impactan al encontrar a un cocodrilo que canta en su ático, pero pronto aprenden a quererlo. Lamentablemente, su gruñón vecino no parece sentir lo mismo. (Netflix)

Cuando la familia Primm se muda a Nueva York, su hijo pequeño Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y a sus nuevos amigos. Todo cambia cuando descubre a Lyle, un cocodrilo cantor amante de los baños, el caviar y la buena música, viviendo en el ático de su nuevo hogar.

Se hacen amigos rápidamente, pero cuando la existencia de Lyle se ve amenazada por el malvado vecino, el Sr. Gruñón, los Primm deben unirse al carismático dueño de Lyle, Héctor P. Valenti, para demostrarle al mundo que la familia puede surgir de los lugares más inesperados y que no hay nada de malo en un gran cocodrilo cantor con una personalidad aún más arrolladora.

Sonic el erizo 3

Shadow hace su debut en el primer adelanto de "Sonic 3. ( Youtube/Paramount Pictures México)

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano con poderes nunca vistos. Con sus habilidades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic debe buscar una alianza improbable con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

Cazadores de demonios del KPop- Canta a coro

Canta las películas más populares de la película con tus personajes favoritos (Netflix)

Canta las canciones que te encantan y ayuda a sellar el Honmoon con esta edición especial de la película que encabeza las listas de éxitos y que es aclamada como un fenómeno cultural.

Netflix en la guerra por el streaming

El servicio de streaming más popular a nivel mundial ha revolucionado la manera de disfrutar series y películas. Inicialmente comenzó como un sistema de alquiler de DVD por correo, y en 2011 amplió su alcance al streaming en América Latina y el Caribe, extendiéndose luego a Europa y Asia con un crecimiento constante.

Desde ese año también inició la producción de contenido original con series como House of Cards. En 2016 creó su propio estudio y para 2018 ya era una cadena global de televisión por internet, con producciones premiadas como The Square y éxitos virales como Squid Game y La casa de papel.

Actualmente, su catálogo incluye una gran variedad de títulos, aunque la disponibilidad depende de la región. El servicio es accesible en televisores inteligentes, consolas, computadoras y dispositivos móviles, y ofrece planes de suscripción con distintas calidades de reproducción y número de pantallas simultáneas.