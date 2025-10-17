Colombia

Armando Benedetti calificó como “golpe de Estado” la ponencia que propone tumbar la reforma pensional: “Una cosa vil”

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, indicó que la Cámara de Representantes no subsanó vicios de trámite

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el procurador General de la Nación coincide en que la Cámara sí subsanó el vicio de trámite de la reforma pensional - crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció a través de su cuenta de X luego de que fuera revelada la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, que propone declarar inexequible la reforma pensional (Ley 2381 de 2024). De acuerdo con el togado, la Cámara de Representantes no subsanó el vicio de procedimiento analizado en el Auto 841 proferido por la Sala Plena el 17 de junio de 2025.

El jefe de la cartera aseguró que la decisión del magistrado, cuya emisión se ha esperado durante meses, constituye un golpe de Estado. Su fin sería afectar directamente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, que impulsó la iniciativa, que fue aprobada por el Congreso de la República en 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En consecuencia, Benedetti tildó al presidente de la Corte Constitucional de estar actuando políticamente y de ejercer el liderazgo de la oposición al Gobierno.

“Golpe de Estado! Resulta que ahora el líder de la oposición, “magistrado Ibáñez”, sabe más de la Ley Quinta que quien fue más de una década secretario general del Congreso, Gregorio Eljach, hoy Procurador! Hasta pasa por encima del Congreso! Una sola persona!”, escribió el ministro en la red social.

En un video difundido en redes, el jefe de la cartera aseguró que es falso que la Cámara de Representantes no haya subsanado el vicio de trámite que advirtió la Corte Constitucional en su momento y recordó que el procurador General de la Nación coincide en esa premisa.

Lo que aquí hay es solamente una cosa vil por parte del magistrado Ibañez, de quererle hacerle daño al presidente Petro, llevándose a más de tres millones de, eh, adultos mayores por delante”, añadió.

Temas Relacionados

Reforma pensionalArmando BenedettiCorte ConstitucionalJorge Enrique Ibáñez NajarColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

La barranquillera reinterpretó varios de los grandes éxitos de su carrera, incluidos en un lanzamiento especial con el que celebró los aniversarios de ambas producciones

Shakira se suma a las

Más de la mitad de los colombianos vive con dolor diario por el trabajo y tiene miedo a contarlo, según estudio

Seis de cada diez personas en Colombia aseguran que el malestar físico interfiere con su concentración, pero el miedo a ser juzgadas las mantiene en silencio

Más de la mitad de

Números ganadores del Super Astro Sol de este 17 de octubre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Números ganadores del Super Astro

Abuchearon a Petro durante un evento en la Casa de Nariño: “Deje de burlarse de nosotros, que estamos en un acto de reconocimiento”

El mandatario colombiano hizo una reflexión y pidió perdón por las acciones del Estado que afectaron a la ciudadanía

Abuchearon a Petro durante un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Shakira se suma a las

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Sofía Vergara lanzó ácido comentario contra Starbucks: “No entiendo”

“Las guerreras k-pop” lidera el ranking de películas más vistas por el público infantil en Netflix Colombia

Deportes

Estos serían los primeros refuerzos

Estos serían los primeros refuerzos de Millonarios para 2026: tendría cinco posiciones para buscar jugadores

Esta es la razón por la que James Rodríguez no rinde en León como en la selección Colombia: técnico Ignacio Ambriz lo explicó

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: Max Verstappen calienta la previa en Austin

Hora y dónde ver el UFC Vancouver, el regreso del ecuatoriano ‘Chito’ Vera al octágono

ABC del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025: la selección Colombia comienza otra nueva ilusión