Armando Benedetti calificó como “golpe de Estado” la ponencia que propone tumbar la reforma pensional: “Una cosa vil”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el procurador General de la Nación coincide en que la Cámara sí subsanó el vicio de trámite de la reforma pensional - crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció a través de su cuenta de X luego de que fuera revelada la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, que propone declarar inexequible la reforma pensional (Ley 2381 de 2024). De acuerdo con el togado, la Cámara de Representantes no subsanó el vicio de procedimiento analizado en el Auto 841 proferido por la Sala Plena el 17 de junio de 2025.

El jefe de la cartera aseguró que la decisión del magistrado, cuya emisión se ha esperado durante meses, constituye un golpe de Estado. Su fin sería afectar directamente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, que impulsó la iniciativa, que fue aprobada por el Congreso de la República en 2024.

En consecuencia, Benedetti tildó al presidente de la Corte Constitucional de estar actuando políticamente y de ejercer el liderazgo de la oposición al Gobierno.

“Golpe de Estado! Resulta que ahora el líder de la oposición, “magistrado Ibáñez”, sabe más de la Ley Quinta que quien fue más de una década secretario general del Congreso, Gregorio Eljach, hoy Procurador! Hasta pasa por encima del Congreso! Una sola persona!”, escribió el ministro en la red social.

En un video difundido en redes, el jefe de la cartera aseguró que es falso que la Cámara de Representantes no haya subsanado el vicio de trámite que advirtió la Corte Constitucional en su momento y recordó que el procurador General de la Nación coincide en esa premisa.

“Lo que aquí hay es solamente una cosa vil por parte del magistrado Ibañez, de quererle hacerle daño al presidente Petro, llevándose a más de tres millones de, eh, adultos mayores por delante”, añadió.