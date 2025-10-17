Colombia

Abogado defendió a Alejandro Char por reconocer a su hijo tras fallo judicial: “Nadie puede abandonar a quien no conocía”

El alcalde de Barranquilla aseguró que reconocerá de manera voluntaria a Steven Castellanos Ramos como su hijo

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Alejandro Char se negó a
Alejandro Char se negó a hacerse pruebas de AND que demostrarían su paternidad - crédito Colprensa

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, decidió reconocer a Steven Castellanos Ramos como su hijo, luego de que el Tribunal de Bogotá ratificara el fallo del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogotá, que ordenó que se hiciera un cambio en el registro civil del joven. Esto, con el fin de que quede identificado como Steven Char Ramos, estableciendo legalmente su parentesco con el mandatario local.

La decisión surgió gracias a los resultados de pruebas periciales y testimoniales que confirman que existe una filiación entre ambos y que Alejandro Char es el padre biológico del joven. En ese sentido, el hombre identificado como Jorge Eliécer Castellanos Moreno no sería el verdadero papá del ciudadano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tribunal de Bogotá confirma la
Tribunal de Bogotá confirma la paternidad de Alejandro Char sobre hijo no reconocido

A través de un comunicado, el alcalde de Barranquilla confirmó que, de manera voluntaria, decidió reconocer al joven como su hijo, pese a que con anterioridad, y en dos ocasiones, se había negado a hacerse una prueba de ADN para determinar su paternidad.

“A través de memorial de fecha 20 de agosto de 2025, solicité reconocimiento voluntario dirigido a mi abogado y al juzgado en mención. En dicho documento manifesté mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, indicó.

La politóloga Karol Solís Menco se pronunció al respecto, poniendo en duda la voluntad de Char de reconocer a su hijo y lo señaló de haber abandonado al joven y de no haberse responsabilizado de sus responsabilidades como padre.

Char no “reconoció voluntariamente” a su hijo. Lo hizo tras negarse a dos pruebas de ADN y ver lo que venía. Más que “chisme”, la reflexión es que 33 años de ausencia son espejo de un país donde la paternidad es opcional y el abandono se normaliza”, precisó.

La politóloga Karol Solís puso
La politóloga Karol Solís puso en duda la voluntad que tuvo Alejandro Char de reconocer a su hijo - crédito @KarolSolisMenco/X

El abogado Iván Cancino rechazó las declaraciones de Solís, asegurando que el alcalde sí reconoció al joven como su hijo de manera voluntaria. Asimismo, aseguró que el exmandatario jamás lo abandonó, puesto que no lo conocía.

Si lo reconoció y así lo dice la decido (sic). Con claridad. Y no, no son años de abandono, nadie puede abandonar a quien no conocía ni sabía que existía. Tan es así que está a reconocido como hijo de otra persona. Aquí dejo la parte de la decisión donde lo dice con absoluta claridad”, señaló.

En efecto, lo establecido en el fallo indica lo siguiente: “Tenemos que el reconocimiento voluntario por parte del demandado de la paternidad de un hijo extramatrimonial, es decir, el reconocimiento del señor Alejandro Char Chaljub a Steven Castellanos Ramos, tiene efectos jurídicos por tratarse de una confesión y de una declaración unilateral y personal, siendo irrevocable, al efectuarse por una persona capaz y ser un acto libre y espontáneo”.

Iván Cancino salió en defensa
Iván Cancino salió en defensa de Alejandro Char - crédito @CancinoAbog

Solís respondió recordando que la mamá del joven informó a Char sobre su paternidad desde que ella estaba en embarazo y puso en duda los motivos por los cuales el mandatario se negó a realizarse la prueba de ADN.

“¿Se enfermó, alguna vez, por coincidencia del universo, cuando debía realizarse prueba de paternidad? Justamente, me interesa la parte que subraya el carácter “voluntario” del reconocimiento por parte del “demandado””, precisó.

La politóloga Karol Solís aseguró
La politóloga Karol Solís aseguró que la mamá del joven que Alejandro Char reconoció como hijo había informado sobre su embarazo desde el inicio - crédito @KarolSolisMenco/X

Cancino se mantuvo en su posición y recalcó que Alejandro Char desconocía su paternidad, tanto así, que durante 30 años, el joven tuvo otro padre, por lo que insinuó que la mamá pudo haber engañado a la Registraduría al registrar el nombre de otra persona como padre de su hijo.

No sabía, y tan es así, que tuvo un reconocimiento de otro padre por 30 años. Entonces sabiendo quién era el padre engañó a la registraduría la mamá? Obvio que no. Es un caso que se diferencia de la triste generalidad que vive el país. Y que quieren igualar con otros”, aseveró.

El abogado Iván Cancino aseguró
El abogado Iván Cancino aseguró que Alejandro Char no sabía que tenía un hijo por fuera del matrimonio - crédito @CancinoAbog/X

Temas Relacionados

Alejandro CharIván CancinoAbogadoSteven Castellanos RamosHijo de Alejandro CharKarol SolísColombia-Noticias

Más Noticias

Iván Cepeda denuncia sabotaje institucional contra la consulta presidencial del Pacto Histórico: “Intentan desacreditarlo por miedo”

El precandidato y senador, durante su intervención en Neiva, señaló que hay supuestas acciones dirigidas a bloquear el proceso y calificó como “nociva para la democracia” la actitud de algunos miembros del Consejo Nacional Electoral

Iván Cepeda denuncia sabotaje institucional

El Tribunal de Antioquia tumba resoluciones del Ministerio de Minas en el caso Air-e y le marca límites al Gobierno de Petro

El alto tribunal declaró nulas tres resoluciones del Ministerio de Minas por extralimitar funciones en la regulación eléctrica, en medio de la crisis de Air-e

El Tribunal de Antioquia tumba

Reconocida revista internacional de viajes ubicó a una ciudad colombiana entre las urbes más felices del planeta: la razón

La ciudad colombiana se destaca en el país por su variada oferta culinaria y su ejemplo de innovación social, consolidándose como un referente internacional de desarrollo y hospitalidad en el reconocido listado internacional

Reconocida revista internacional de viajes

Juan Espinal ‘sacó pecho’ por el proceso de elección del candidato presidencial del Centro Democrático: “El único que hace un ejercicio fuerte”

El representante a la Cámara por el partido de oposición habló con Infobae Colombia de la forma en que se está llevando a cabo esta elección al interior de la colectividad, con miras a la contienda electoral que se avecina y en la que esperar volver a la Casa de Nariño tras cuatro años de Gustavo Petro

Juan Espinal ‘sacó pecho’ por

Jessi Uribe ya le puso fecha al nacimiento de su hija con Paola Jara

En una reciente entrevista, la pareja reveló que ya cuentan los días para ser padres de su primer bebé, y hasta revelaron que tuvieron una falsa alarma recientemente

Jessi Uribe ya le puso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe ya le puso

Jessi Uribe ya le puso fecha al nacimiento de su hija con Paola Jara

Karina García habló de Karely Ruiz antes de su combate en ‘Stream Fighters 4′: “No subestimo a mi rival”

Valentina Castro bailó al ritmo de Karol G, tras bambalinas del Victoria’s Secret Fashion Show: “Pa’ que tenga este sabor toca que vuelva y nazca”

Greeicy Rendón defendió a su padre, acusado de secuestro y tortura: “Siempre con la frente en alto”

Jennifer Lopez cuenta su versión sobre el descontento que le causó hacer el Super Bowl junto a Shakira: “Yo quería el mío”

Deportes

Junior salió beneficiado tras su

Junior salió beneficiado tras su eliminación en Copa Colombia, según el técnico Alfredo Arias: esta es su explicación

Eduardo Pimentel arremetió contra Nicolás Gallo tras sanción contra Alfredo Morelos: “¿Se van a hacer los pendejos?”

Atlético Nacional negó algún tipo de “veto” a los entrenadores colombianos: “Buscamos un cuerpo técnico con el ADN del club”

El técnico César Torres se despediría de la selección Colombia Sub-20: tendría planes con otro equipo

La era de Juan Pablo Montoya en Williams será homenajeada por el equipo en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1