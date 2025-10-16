Presuntos feminicidas “confesos” de Sharit Ciro podrían quedar libres: la joven de 19 años fue asesinada tras acudir a una entrevista de trabajo

El cuerpo de Sharit Ciro presentaba heridas de arma blanca y posibles signos de violencia sexual - crédito Red Social Facebook/Freepik

La Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Tolima solicitaron un acompañamiento especial de los entes judiciales y administrativos para evitar que los presuntos responsables del asesinato de Sharit Ciro Parra recuperen la libertad, una solicitud a la que también se sumaron allegados de la víctima.

El hallazgo del cuerpo sin vida de la joven de 19 años fue reportado el 8 de marzo de 2025 en una zona boscosa de la comuna seis de Ibagué: desde entonces, las autoridades avanzaron en una investigación, que rápidamente condujo a la captura de los principales sospechosos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La joven había sido citada bajo el pretexto de una oportunidad laboral, pero fue asesinada. El cadáver presentaba heridas de arma blanca y posibles signos de violencia sexual, según la información obtenida por Caracol Radio.

Las capturas de los sospechosos se produjeron el 16 de marzo: Brandon Andrés Archila Cruz, de 21 años, fue arrestado en el barrio Kennedy de Bogotá, mientras que Santiago Hurtado González, de 19, fue detenido en un barrio de Ibagué: ambos jóvenes permanecen privados de la libertad como presuntos autores del feminicidio.

El grupo psicojurídico de la Secretaría de la Mujer del Tolima ha presentado memoriales para evitar que los presuntos feminicidas de Sharit Ciro queden libres - crédito Freepik

Siete meses después, el 15 de octubre, la Secretaría de la Mujer del Tolima y la familia de la víctima informaron que la defensa de los acusados busca su liberación argumentando vencimiento de términos. La audiencia para resolver esta solicitud está programada para el 16 de octubre.

Luz Nelly Arbeláez, secretaria de la Mujer del Tolima, expresó la inquietud institucional ante la inminencia de la audiencia: “Hemos hecho un acompañamiento muy exhaustivo con la familia de la joven Sharit Ciro, pero hoy con preocupación debemos informar que este 16 de octubre se realizará una audiencia en la cual la defensa pedirá libertad para los presuntos victimarios. Queremos un especial acompañamiento de los entes judiciales y administrativos para que este caso no se dé, para que esta muerte no quede impune”, manifestó Arbeláez a Caracol Radio.

El grupo psicojurídico de la Secretaría de la Mujer del Tolima ha presentado memoriales ante todos los entes de control administrativos y judiciales, solicitando que no se conceda la libertad a los procesados por el vencimiento de términos.

La Secretaría de la Mujer del Tolima y la familia de Sharit Ciro informaron que la defensa de los acusados busca su liberación argumentando vencimiento de términos - crédito Freepik

En esa línea, la familia de Sharit Ciro Parra comparte la preocupación institucional: Luis Eduardo Ciro, hermano de la víctima, relató a Caracol Radio que la fiscal encargada del caso le informó sobre la solicitud de libertad presentada por la defensa: “La fiscal que lleva el caso se comunica conmigo y me dice que el abogado defensor solicitó la libertad de los acusados por vencimiento de términos. Esto nos preocupa porque es soltar a las personas que cegaron la vida de mi hermana”, contó.

El hermano de la joven también manifestó el temor de que, si los acusados quedan en libertad, puedan evadir la justicia: “Aunque la familia ha dado el tiempo prudente para que el proceso avance bajo la ley, tememos que los individuos salgan sueltos y se vuelen, impidiendo que mi hermana obtenga la justicia que requiere”, declaró Luis Eduardo Ciro a la citada emisora.

Los audios de los presuntos asesinos de Sharit Cano con los que confesaron el crimen

Una serie de grabaciones difundidas por el medio regional El Olfato, contienen declaraciones de Santiago Hurtado González, uno de los dos detenidos por el caso, y han sido incorporadas como evidencia clave en el proceso judicial.

Una serie de audios de dos de los jóvenes implicados en el feminicidio de la joven podrían ser la prueba clave que demuestre la culpabilidad en el caso - crédito Freepik

El contenido de los audios, de 31 segundos y 24 segundos respectivamente, expone con crudeza la participación de Hurtado en los hechos ocurridos el 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Ese día, el cuerpo de Sharit Ciro fue hallado en inmediaciones del CAI La Gaviota, según la información publicada por El Olfato.

En uno de los fragmentos, Hurtado González no solo reconoce su implicación en el crimen, sino que también involucra a un tercer individuo: Archila Cruz, de 21 años. De acuerdo con el reporte de El Olfato, Hurtado señala que el padrastro de Archila habría sido el encargado de organizar el encuentro con Sharit Ciro y una amiga de la víctima: “El padrastro de Brandon Archila nos informó que iba a hacer una cita con dos mujeres, yo no sé con qué fines”, se escucha en la primera grabación.

El segundo audio, según lo revelado por El Olfato, contiene una descripción detallada de la agresión sexual y el homicidio. En este fragmento: “El socio la violó, yo también la violé, el chino la fue a robar y yo estuve ahí enterado de todo. Después emprendimos la huida y ella quedó ahí”, afirmó Hurtado González.