Altafulla habría dejado una indirecta a Karina García tras reencuentro con su madre en Barranquilla: “La Ross está feliz”

Altafulla habría enviado indirecta a Karina García con un video junto a su madre - crédito cortesía Canal RCN

El reencuentro público entre Andrés Altafulla y sus padres en Barranquilla después de su ruptura con Karina García generó interpretaciones sobre posibles mensajes dirigidos a la modelo.

El ganador de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia se mostró acompañado de su familia en imágenes y videos difundidos en redes sociales, en medio de la atención mediática hacia el final de su relación.

Durante su visita a Barranquilla, Altafulla compartió escenas junto a sus padres durante la promoción de su nueva canción Paila. El video mostraba a los tres sonrientes y, aunque sus padres no dominan los ritmos urbanos, participaron activamente.

Junto al contenido audiovisual, el cantante publicó el mensaje “La Ross está feliz”, en referencia a su madre. Esta frase fue interpretada por numerosos usuarios y medios digitales como una indirecta dirigida a Karina García.

Altafulla habría enviado indirecta a Karina con reencuentro que tuvo con su madre en Barranquilla -crédito @altafulla / Instagram

La presunta indirecta adquiere sentido para los seguidores del artista por la “aparente fría relación” entre la madre de Altafulla, apodada “la Ross”, y la modelo. El vínculo entre ambas no comenzó bien después de la visita de la madre a La casa de los famosos Colombia, donde expresó abiertamente su descontento respecto a la relación de su hijo.

Tras el reality, cuando Andrés Altafulla invitó a Karina García a Barranquilla para conocer a su familia, nunca la mostró cerca de su madre. Esta distancia reforzó la percepción, entre fanáticos del cantante, de que la relación entre la modelo y la señora Ross se mantuvo distante durante el noviazgo.

Incluso recientemente, en una entrevista para el programa de radio Mix, el cantante reveló que García se llevaba bien con su hermana, situación que no era igual con su mamá. “Mi hermana sí se llevaba bien con ella y mi papá también, salimos a comer varias veces... Mi mamá es una persona que hay cosas que no le gustan y ya y es que es mi mamá y punto”, dijo Altafulla.

El cantante ya había revelado que su madre no tenía una buena relación con Karina - crédito @jeiminsontv/Tiktok y Cortesía Canal RCN

El mensaje “La Ross está feliz” compartido por Altafulla junto a la promoción de su sencillo musical se convirtió en el foco de interpretaciones y comentarios en redes sociales acerca del vínculo familiar, contexto que continúa alimentando la conversación digital sobre la expareja.

Altafulla reaparece con mujer en redes y desata comparaciones con Karina García

La reciente aparición de Altafulla junto a otra mujer en redes sociales originó una ola de comparaciones y comentarios entre seguidores que aún recuerdan su relación con Karina.

La situación se intensificó luego de que en la cuenta de TikTok de Alix Gamarra, quien acumula más de 1,9 millones de seguidores, se publicara un video donde Altafulla aparece con la influenciadora. Ambos participaron en uno de los trends musicales populares de la red social, usando la canción “Shiny”, de Easy Kid.

Esta colaboración generó revuelo en la sección de comentarios, donde los usuarios debatieron sobre la posibilidad de que se trate de una nueva relación sentimental. Entre las reacciones más destacadas se leen frases como “La buscó igualita a Karina”, “Papi Alti, ¿esa es la nueva reina? Habla claro para defenderla”, “Está muy linda”, “No tiene ni punto de comparación con Karina García”, “Lo que es con Karina es con nosotros”, y “Bueno, para los que dicen que es la novia, ¿es que Altafulla no puede tener amigas? Ahora todo el mundo se ataca y le sacan novia de donde no tiene, maduren”.

El cantante desató reacciones al aparecer con 'influencer' que fue comparada con Karina Garía - crédito @alixgamarra_oficial/ TikTok

Otros usuarios remarcaron el contexto de la ruptura con Karina García. La exconcursante había sorprendido a sus seguidores el lunes 29 de septiembre al publicar varias historias en las que confirmaba la separación. “Hola a todos. Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta, hoy quiero compartir algo muy personal, porque sé que han seguido mi historia. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su FIN”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Karina García reconoció que sus palabras podían generar desconcierto, ya que previamente Altafulla había hecho declaraciones en medios de comunicación que permitían interpretar que la relación seguía estable.

Después de su comunicado en redes sociales, Karina no se ha referido a su ruptura con Altafulla - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“La verdad no es así. No sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, de olvidar, de seguir con mi vida y eso me duele y me hace mucho daño y de paso, ustedes siguen ilusionados con una relación que ya no existe, no soy perfecta, pero lo di todo. Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”, detalló en su mensaje.