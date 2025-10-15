Violento asalto a una persona en silla de ruedas que quedó en video desató alarma entre vecinos de Bogotá

La agresión a una persona en silla de ruedas intensifica el reclamo por mayor presencia policial en El Claret - crédito Eduardo Parra / Europa Press/Captura video

La violencia en contra de las personas en condición de discapacidad ha generado una reacción de rechazo en Bogotá luego de que se conociera el caso de robo a un hombre en silla de ruedas en el barrio El Claret, en la localidad Rafael Uribe Uribe.

Según imágenes captadas por cámaras de seguridad, los hechos ocurrieron en la zona vehicular a plena luz del martes 14 de octubre, cuando dos asaltantes descendieron de una motocicleta para interceptar y amenazar con armas a dos personas, siguiendo su rastro desde varias cuadras atrás tras salir del aeropuerto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las grabaciones muestran cómo uno de los ladrones empujó al hombre en silla de ruedas, que evitó caer al suelo apoyándose con el brazo.

En medio de la agresión, los delincuentes lograron arrebatarle la maleta al hombre, mientras que, a escasos metros, un tercer cómplice atacó a la acompañante.

“El criminal llegó por detrás, le apuntó con la pistola e intentó pegarme con la misma”, relató a Noticias RCN la mujer afectada, quien cayó al piso durante el forcejeo pero continuó resistiéndose.

Los residentes denuncian hasta cinco hurtos diarios y exigen acciones urgentes de la Policía en el sector - crédito @PasaenBogota/X

Tras el asalto, dos de los agresores huyeron corriendo, en tanto que un tercero escapó en la motocicleta donde originalmente llegaron. El incidente, ocurrido a plena luz del día, no es un hecho aislado en la zona.

Residentes del sector reportaron que, según estimaciones de la comunidad, se estarían registrando hasta cinco robos diarios en el barrio, exigiendo así una presencia policial más robusta para contrarrestar la creciente inseguridad.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Esa ciudad necesita una limpieza urgente”; “¿Y el alcalde?… Bien gracias"; “Según los que nos gobierna estamos viviendo. ¡Sobroso!“;”Darlos de baja”; “Qué impotencia…”; “Colombia potencia mundial de la vida, dice el borracho que tenemos como presidente, sigan votando…”; “Malditas ratas!”; “Desalmados y violentos”: fueron algunos de los mensajes.

La situación refleja una tendencia preocupante en la localidad. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y agosto de este año se contabilizaron 2.249 casos de hurto a personas en Rafael Uribe Uribe, lo que representa un incremento del 18% frente al mismo periodo del año anterior.

Cámaras de seguridad captan el asalto a dos personas, una de ellas en condición de discapacidad, en plena vía pública - crédito @PasaenBogota/X

Solo las localidades de San Cristóbal, Tunjuelito, Usme, Antonio Nariño y Candelaria se ubicaron por debajo de Rafael Uribe Uribe en cuanto a reportes de este tipo de delitos.

Así ocurrió asalto a un conductor adulto mayor de plataforma, en Engativá

La serie de robos a vehículos en Bogotá sigue generando inquietud y preocupación entre los ciudadanos, especialmente tras el reciente ataque a un conductor de plataforma digital de la tercera edad en el sector de La Granja, en el noroccidente de la ciudad.

En menos de quince minutos, este hombre fue asaltado por dos sujetos que se hicieron pasar por pasajeros y terminó abandonado en el barrio Bonanza, incrementando la sensación de vulnerabilidad en la capital.

De acuerdo con la declaración que la víctima ofreció a City Tv, la secuencia de los hechos inició cuando dos hombres, uno de unos veintidós años y otro de entre treinta y treinta y dos, lo abordaron rápidamente tras su llegada al punto de recogida.

“Yo llegué al punto y a menos de cinco minutos llegaron dos tipos”, explicó el conductor, quien agregó que los pasajeros insistieron en que los llevara con prisa a su destino. “Los llevé. A los diez minutos llegamos al barrio Bonanza”, especificó.

Al hombre lo intimidaron con armas blancas, lo amordazaron y lo despojaron de sus pertenencias durante un servicio solicitado en el sector de La Granja, en el noroccidente de Bogotá - crédito Google Maps

Durante el corto trayecto, el hombre relató que los delincuentes lo sometieron de forma repentina y violenta. “Llegamos y tan pronto llegamos, se me lanzaron encima, uno con un cuchillo que iba atrás y me pasaron a la parte de atrás”, indicó el conductor en diálogo con Citytv.

Mientras se encontraba en el suelo del vehículo, los atacantes lo amordazaron y amenazaron con armas blancas, interrogándolo sobre la presencia de GPS en el auto, solicitándole claves personales de su celular y de la aplicación financiera Nequi, además de arrebatarle sus pertenencias.

La angustia del momento quedó reflejada en su relato: “Sí me amenazaron bastante. Me lanzaban improperios y como unos diez minutos me empezaron a dar vueltas. Yo no sentía, pues yo sabía que era ahí dentro del barrio de Bonanza, pero estaba como desorientado”, relató el conductor, quien aclaró que los ladrones seguían dando instrucciones y cambiando de ruta para confundirlo, hasta finalmente dejarlo abandonado. “El que iba atrás le decía al de adelante: ‘Coja por acá, coja por acá’, hasta que, pues desorientado sí estaba ahí”.