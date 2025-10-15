Acusaciones contra el papá de Greeicy Rendón, se conocen relatos de víctimas y policías: “Me metieron una manguera en la boca y abrían la llave del agua”

Declaraciones de trabajadores y policías exponen el trato sufrido y la brutalidad hallada en el caso de Luis Alberto Rendón - crédito montaje Freepik - @luisalbertoelcachorro/Instagram

El hallazgo de dos trabajadores en estado de shock, con lesiones visibles y rastros de sangre en la ropa y en el entorno, marcó el inicio de una investigación que ha puesto en el centro de la polémica a Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón.

Según el testimonio de un policía consignado en el expediente judicial y recogido por Semana, al ingresar a la finca ubicada en el sector de Llano Grande, en Rionegro, Antioquia, los agentes encontraron a uno de los empleados sentado, sin responder a las preguntas y con una herida en la cabeza.

La intervención policial se produjo el 10 de mayo de 2023, cuando la situación ya había escalado a niveles de violencia extrema. El informe policial, citado por Semana, detalla que, ante la presencia de individuos armados y en superioridad numérica, fue necesario solicitar refuerzos.

La Fiscalía, en audiencia ante un juez de control de garantías, presentó los elementos de prueba que vinculan a Luis Alberto Rendón con los delitos de secuestro y tortura.

Entre las pruebas, se incluyeron las declaraciones de las víctimas, quienes relataron con detalle el trato recibido tras ser citados por Rendón para una supuesta entrevista con personal de seguridad.

La Fiscalía recolectó testimonios de víctimas que narran episodios de violencia y tortura durante su permanencia en la propiedad vinculada a Luis Alberto Rendón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@luisalbertoelcachorro/Instagram

Según el testimonio leído en la audiencia y recogido por Semana, los trabajadores fueron separados, amarrados y golpeados con armas de fuego mientras se les exigía información sobre el paradero de una caja fuerte.

El relato de un policía que ingresó al predio, recogido en el expediente, describe el estado en que fueron halladas las víctimas. El uniformado relató que, al abrir la puerta de un apartamento independiente de la residencia principal, encontró a un hombre adulto sentado en un mueble, con sangre en la ropa y en el piso, además de una lesión en la cabeza.

“De forma inmediata un uniformado abre la puerta del apartamento independiente a la residencia principal, y se observa sentado en una mueble una persona de sexo masculino mayor de edad; con sangre en su ropa y en el piso, así mismo, con una lesión en la cabeza, a quien se le pregunta qué estaba sucediendo, pero este no contesta. Se le pregunta nuevamente, pero este, al no reaccionar, se saca de la habitación, se ubica en la grama y se le brindan los primeros auxilios, ya que estaba en un estado temeroso”, dice el testimonió revelado por Semana.

Solo después de recibir los primeros auxilios y tras calmarse, el trabajador solicitó sus audífonos, ya que era sordo, y explicó que había sido agredido por personas que se encontraban junto a la piscina, quienes, según sus palabras, actuaron por indicación de Luis Alberto Rendón.

Uno de los trabajadores describió que, tras ser despojado de su teléfono móvil y conducido a otra habitación, fue atado a una columna de acero con una cuerda de color café claro. En ese lugar, recibió golpes con puños, un martillo y la culata de una pistola, lo que le provocó la pérdida de conocimiento.

El Cuerpo Técnico de Investigaciones documentó evidencia física, como lazos, martillos y rastros de sangre, utilizados en los hechos denunciados - crédito Shutterstock

“Me pegaba puños en la cara y en el cuerpo. Luego el tipo robusto sacó una pistola de color negro y me pegó un cachazo en la cabeza y me la reventó. Este mismo cogió una cuerda que había ahí de color cabuya, como café clarita, y me amarró todo el cuerpo a una columna de metal que había en ese apartamento. Me sigue golpeando y cogió un martillo y me pegó un golpe con ese martillo en el brazo y en el pecho, yo empecé a perder el conocimiento”, relató la víctima en su declaración ante la Fiscalía según lo reveló el medio ya mencionado.

La brutalidad de los hechos se evidenció también en el uso de métodos de asfixia. El testimonio de la víctima, recogido por Semana, señala: “En esas, me tiraron al piso y me metieron una manguera en la boca y le abrían a la llave del agua y me cogía del cuello hasta que me intentaba ir todo el aire, me soltaban y otra vez repetían el mismo proceso. Eso lo hicieron varias ocasiones y me pegaron varias veces. Después de esto, nos encerraron en una habitación bajo llave”.

Durante la inspección realizada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Gaula Oriente, se hallaron en la finca un martillo, un lazo, una manguera y rastros de sangre, elementos que, según las víctimas, fueron utilizados en las torturas. “Yo ya esperaba la muerte, porque estaba indefenso, asustado, amarrado completamente con esa cuerda, mientras ese tipo me golpeaba, mientras que uno de ellos me custodiaba para que yo no intentara hacer nada y, de manera constante, entraba y salía otro de los tipos”, declaró el trabajador afectado, según consta en el expediente revelado por Semana.

El expediente judicial incluye declaraciones sobre el uso de métodos de asfixia y golpes con objetos contundentes a los trabajadores de la finca - crédito @greeicy/ Instagram

La investigación sostiene que Luis Alberto Rendón fue quien citó a los empleados a la finca y los dejó bajo custodia de los hombres armados, identificados como escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía. La Fiscalía considera a Rendón como el determinador de los hechos, ya que los trabajadores acudieron al lugar por su llamado y fueron posteriormente incomunicados y sometidos a tratos crueles.

El juez encargado del caso determinó que Luis Alberto Rendón debía cumplir detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial, en el que se le imputan los delitos de secuestro y tortura.