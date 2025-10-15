Apareció en video mujer acusada de abandonar a su perro en plena avenida en el sur de Bogotá: “Se los presento, se llama Chase”

La mujer implicada negó el abandono del perro y afirmó dedicarse al rescate animal, mientras el caso reaviva el debate sobre el maltrato y la denuncia ciudadana - crédito Captura video

La difusión de un video en redes sociales, donde se observa a una mujer en el sur de Bogotá mientras un perro corre tras su vehículo, generó indignación y reacciones inmediatas de autoridades y defensores de animales.

El registro audiovisual fue captado por un ciudadano el sector de Bosa Porvenir, evidenció cómo el animal intenta alcanzar el automóvil en movimiento, lo que llevó a la acusación pública de abandono.

Según la denuncia compartida en plataformas digitales, la mujer habría subido al perro al carro en un semáforo, pero, pocos metros después, lo habría dejado en la vía. Tras la viralización de las imágenes, la conductora implicada decidió grabar un video para explicar su versión de los hechos ocurridos el lunes 13 de octubre.

En su declaración, negó haber abandonado a la mascota, como lo afirmó el taxista que la siguió durante varias cuadras hasta que se detuvo en un semáforo.

“Grabo porque hay un video circulando en varias redes donde se dice que yo abandoné a este peludito. Se los presento, se llama Chase, es el consentido de la casa. Accidentalmente, se fue detrás de mi carro. Él estaba con mi esposo en el parque, por lo tanto, yo nunca imaginé que él se fuera detrás mío", aclaró en primera instancia la mujer.

De esta manera, la señalada agregó que si se le hizo raro que estuvieron pitando, “la verdad pensé que de pronto era una puerta abierta, pero jamás pensé que fuera el perro. Igual yo venía cuadrando los retrovisores y tampoco lo vi. Entonces, no fue que yo lo fuera a dejar abandonado, no fue que yo lo recogiera y lo abandonara metros después, como es lo que dicen en redes sociales.

Fue así como aclaró y mostró al canino: “El perrito está acá conmigo, como ustedes pueden ver, él es muy consentido, e incluso yo rescato perros abandonados”.

La mujer continuó diciendo que ella rescataba animales. “Les presento a Mía. ”Es una perrita que fue abandonada en un parque, la dejaron en calor, estuvo varios días en la interperie y yo la recogí. Ella tuvo sus perritos y ahorita está esterilizada e incluso ella está buscando hogar. Sin embargo, también es la consentida junto con Chase, son los consentidos de la casa", afirmó en el video viralizado.

Finalmente, la señalada de abandono animal negó cualquier acto: “Es falso de que yo maltrato animales, es falso de que yo abandono los perritos, es totalmente falso. Como ustedes pueden ver, ellos están acá y mira, están muy tranquilos al lado mío".

Las reacciones no se hicieron esperar, “Más que la actitud hipócrita de la señora, el lenguaje corporal (miedo) de los perros, lo que se ve súper fingido y hasta medio ridículo, es la muchachita “amorosa” dando beso y acariciando el beagle"; “No sé, la actitud de ella en el primer video da a entender otra cosa. Ojalá si sea como dicen, que al perrito realmente lo quieran y que su intención no haya sido abandonarlo”; “No le creo ni mierda a esa vieja, lo que pasa es que como vio que la boletearon entonces si quiso salir a posar de salvadora de animales.”; “La cara del perro la delata”. fueron algunos de los mensajes.

Sobre la denuncia

En un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, dejó ver como el perro corrió por varios segundos detrás de la camioneta de su dueña. En las imágenes se puede escuchar a la persona denunciante: “Mire esta gente, abandonan al perrito. ¿Será él? Sí, claro. El perrito está pegado a ese carro. ¡Ole! Oiga, se le quedó el perrito. ¿No la ve al perro ahí? Sí, claro. Se le quedó el perrito, se le quedó el perrito. ¿Lo iba a botar? No. No, ¿qué? ¿Cómo va a hacer eso, mi vieja? Mire, don, un animalito y ni va corriendo detrás suyo. Yo no lo veía. ¿Cómo va a ser...? No lo veía. No sea así, no sea así“.

El caso de Bosa Porvenir reavivó el debate sobre la responsabilidad en el cuidado de los animales y la importancia de la denuncia ciudadana ante posibles casos de abandono o maltrato.