Colombia

Apareció en video mujer acusada de abandonar a su perro en plena avenida en el sur de Bogotá: “Se los presento, se llama Chase”

La conductora implicada grabó un video para rechazar las acusaciones, y aseguró que nunca dejó “tirada” la mascota y que se dedica al rescate animal

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
La mujer implicada negó el
La mujer implicada negó el abandono del perro y afirmó dedicarse al rescate animal, mientras el caso reaviva el debate sobre el maltrato y la denuncia ciudadana - crédito Captura video

La difusión de un video en redes sociales, donde se observa a una mujer en el sur de Bogotá mientras un perro corre tras su vehículo, generó indignación y reacciones inmediatas de autoridades y defensores de animales.

El registro audiovisual fue captado por un ciudadano el sector de Bosa Porvenir, evidenció cómo el animal intenta alcanzar el automóvil en movimiento, lo que llevó a la acusación pública de abandono.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la denuncia compartida en plataformas digitales, la mujer habría subido al perro al carro en un semáforo, pero, pocos metros después, lo habría dejado en la vía. Tras la viralización de las imágenes, la conductora implicada decidió grabar un video para explicar su versión de los hechos ocurridos el lunes 13 de octubre.

En su declaración, negó haber abandonado a la mascota, como lo afirmó el taxista que la siguió durante varias cuadras hasta que se detuvo en un semáforo.

Tras la viralización de las imágenes donde el canino se vio corriendo detrás de una camioneta y generó alerta en la comunidad - crédito @ColombiaOscura/X

“Grabo porque hay un video circulando en varias redes donde se dice que yo abandoné a este peludito. Se los presento, se llama Chase, es el consentido de la casa. Accidentalmente, se fue detrás de mi carro. Él estaba con mi esposo en el parque, por lo tanto, yo nunca imaginé que él se fuera detrás mío", aclaró en primera instancia la mujer.

De esta manera, la señalada agregó que si se le hizo raro que estuvieron pitando, “la verdad pensé que de pronto era una puerta abierta, pero jamás pensé que fuera el perro. Igual yo venía cuadrando los retrovisores y tampoco lo vi. Entonces, no fue que yo lo fuera a dejar abandonado, no fue que yo lo recogiera y lo abandonara metros después, como es lo que dicen en redes sociales.

Fue así como aclaró y mostró al canino: “El perrito está acá conmigo, como ustedes pueden ver, él es muy consentido, e incluso yo rescato perros abandonados”.

La mujer continuó diciendo que ella rescataba animales. “Les presento a Mía. ”Es una perrita que fue abandonada en un parque, la dejaron en calor, estuvo varios días en la interperie y yo la recogí. Ella tuvo sus perritos y ahorita está esterilizada e incluso ella está buscando hogar. Sin embargo, también es la consentida junto con Chase, son los consentidos de la casa", afirmó en el video viralizado.

La mujer implicada negó el
La mujer implicada negó el abandono del perro y afirmó dedicarse al rescate animal, mientras el caso reaviva el debate sobre el maltrato y la denuncia ciudadana - crédito Rawpixel/Freepik

Finalmente, la señalada de abandono animal negó cualquier acto: “Es falso de que yo maltrato animales, es falso de que yo abandono los perritos, es totalmente falso. Como ustedes pueden ver, ellos están acá y mira, están muy tranquilos al lado mío".

Las reacciones no se hicieron esperar, “Más que la actitud hipócrita de la señora, el lenguaje corporal (miedo) de los perros, lo que se ve súper fingido y hasta medio ridículo, es la muchachita “amorosa” dando beso y acariciando el beagle"; “No sé, la actitud de ella en el primer video da a entender otra cosa. Ojalá si sea como dicen, que al perrito realmente lo quieran y que su intención no haya sido abandonarlo”; “No le creo ni mierda a esa vieja, lo que pasa es que como vio que la boletearon entonces si quiso salir a posar de salvadora de animales.”; “La cara del perro la delata”. fueron algunos de los mensajes.

Sobre la denuncia

En un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, dejó ver como el perro corrió por varios segundos detrás de la camioneta de su dueña. En las imágenes se puede escuchar a la persona denunciante: “Mire esta gente, abandonan al perrito. ¿Será él? Sí, claro. El perrito está pegado a ese carro. ¡Ole! Oiga, se le quedó el perrito. ¿No la ve al perro ahí? Sí, claro. Se le quedó el perrito, se le quedó el perrito. ¿Lo iba a botar? No. No, ¿qué? ¿Cómo va a hacer eso, mi vieja? Mire, don, un animalito y ni va corriendo detrás suyo. Yo no lo veía. ¿Cómo va a ser...? No lo veía. No sea así, no sea así“.

El canino salió detrás de una camioneta al parecer de su dueña en el sur de la ciudad - crédito @ColombiaOscura/X

El caso de Bosa Porvenir reavivó el debate sobre la responsabilidad en el cuidado de los animales y la importancia de la denuncia ciudadana ante posibles casos de abandono o maltrato.

Temas Relacionados

Maltrato animal BogotáDenuncia mujerAbandono perroVersión mujerNegar maltrato contra perroVideo viralBosa PorvenirSur de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Goyo revive su paso por Victoria’s Secret y celebra el éxito de Karol G en la pasarela de lencería más famosa

La exintegrante de Chocquibtown compartió su emoción por el desfile y recordó cómo su participación abrió puertas para las artistas colombianas

Goyo revive su paso por

Dorado Mañana números sorteados 15 de octubre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana números sorteados 15

Caso Álvaro Uribe: esta es la nueva fecha en la que se leerá el fallo de segunda instancia en su contra

El Tribunal de Bogotá comunicó que los tres magistrados responsables del caso, bajo la ponencia de Manuel Antonio Merchán, ya alcanzaron un veredicto

Caso Álvaro Uribe: esta es

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Néstor Lorenzo se mantiene invicto en partidos amistosos con la selección Colombia: su rendimiento supera el 90%

Cuando llegó a dirigir la selección nacional, el entrenador nacido en Argentina dirigió 25 partidos sin conocer la derrota, pero la racha terminó con la final perdida de la Copa América USA 2024

Néstor Lorenzo se mantiene invicto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

ENTRETENIMIENTO

Goyo revive su paso por

Goyo revive su paso por Victoria’s Secret y celebra el éxito de Karol G en la pasarela de lencería más famosa

Cris Valencia señaló a Westcol de frenar su carrera musical y el ‘streamer’ reveló malos tratos que recibieron por parte del cantante: “Era para haberle metido la mano”

Creadora de contenido española probó frutas colombianas y compartió la experiencia causando varias reacciones en las redes sociales: “Me recuerda al plástico fundido”

Juliana, hermana de Yina Calderón, aclaró si amenazó a La Jesuu: “Lo que hicimos fue advertirlas”

Valentina Castro hace historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret

Deportes

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Néstor Lorenzo se mantiene invicto en partidos amistosos con la selección Colombia: su rendimiento supera el 90%

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Así ve la prensa argentina a la Selección Colombia de cara al duelo del Mundial Sub-20: “Una semi caliente”

Deportivo Cali recibirá millonaria cifra tras llegar a acuerdos con empresas y personas a las que les debe plata: “Cesó la horrible noche”