Hay cambios en la cúpula militar: salió de su cargo William Prieto Ruiz, comandante de la Primea División del Ejército

Además del brigadier Prieto, se sumó la salida de otro comandante, y otras por decisiones discrecionales y procesos de reorganización interna, según el Gobierno

La cúpula del Ejército Nacional
La cúpula del Ejército Nacional formalizó la salida de su comandante de la Primera División tras una reunión reservada en Bogotá - crédito @Ejercito_Div1/X

El general William Fernando Prieto Ruiz, brigadier de la Primera División del Ejército Nacional de Colombia, fue retirado del Ejército Nacional de forma discrecional, según confirmaron este miércoles fuentes militares.

La decisión deja libre el despacho del responsable militar de los departamentos de La Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena y el sur de Bolívar.

La salida del general se produjo mientras las Fuerzas Militares enfrentan disputas entre el ELN, el Clan del Golfo y ‘los Pachencas’ en la región Caribe y en la Sierra Nevada de Santa Marta.

De acuerdo con información recibida por El Tiempo, la baja de Prieto fue resultado de una reunión privada sostenida en las últimas horas entre el comandante del Ejército Nacional, Luis Emilio Cardozo, y el propio Prieto.

Posteriormente, la cúpula militar informó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que ratificó la salida del alto oficial.

Fuentes consultadas por el medio vinculan su retiro a un proceso iniciado durante su paso por el Comando de Combate de Inteligencia Militar, donde ejerció funciones hasta febrero. Prieto había asumido la jefatura de la Primera División en marzo.

