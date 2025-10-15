Colombia

Fiscalía confirmó desaparición de pruebas clave en el caso contra el papá de Greeicy Rendón

Videos y registros telefónicos esenciales no aparecen en el expediente judicial, lo que podría afectar el proceso

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

La Fiscalía General de la Nación acusa al papá de la cantante de coordinar agresiones contra empleados de una finca familiar, en medio de la investigación por el robo de una caja fuerte millonaria - crédito @luisalbertoelcachorro/ Instagram

La Fiscalía General de la Nación denunció la desaparición de pruebas clave, como videos y registros de llamadas, lo que ha complicado la investigación penal que enfrenta Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, por los delitos de secuestro simple y tortura.

De acuerdo con el reporte oficial del ente acusador, parte del material probatorio vinculado a los hechos ocurridos el 8 de mayo de 2023 en la finca de la artista en Llano Grande, Antioquia, no se encuentra en el expediente, lo que generó dificultad en la reconstrucción completa de lo sucedido.

El informe indica que el caso ocurrió cuando los trabajadores de la finca, Elder Velázquez y José Francisco, fueron citados por Luis Alberto Rendón para esclarecer la desaparición de una caja fuerte que, según la investigación, contenía una cifra millonaria.

Al llegar al lugar, una camioneta con cinco hombres armados habría interceptado a los empleados. De acuerdo con el relato de las víctimas, estos individuos los golpearon y torturaron en un pequeño apartamento dentro de la propiedad. Uno de los vigilantes, al escuchar los gritos, alertó a la Policía Nacional, que acudió al sitio y halló a los trabajadores amarrados y con lesiones visibles.

Luis Alberto Rendón, investigado por su presunta participación en secuestro y tortura, permanecerá bajo vigilancia en su domicilio - crédito Greeicy / Instagram

La Fiscalía expuso en audiencia que la intervención de las autoridades permitió la captura en flagrancia de tres personas, aunque parte de las armas encontradas en la finca y el vehículo utilizado por los agresores no fueron entregados al ente investigador.

La falta de pruebas impidió, según la Fiscalía, reconstruir plenamente los hechos. Además, el expediente judicial señala que la finalidad de los actos violentos era obtener información sobre el paradero de la caja fuerte extraviada, que presuntamente contenía una suma millonaria en efectivo.

Testimonio de los trabajadores que señalan al padre de Greeicy por tortura y secuestro

Durante la audiencia, la fiscal del caso leyó el testimonio de una de las víctimas, que describió que, tras ser retenidos, los trabajadores fueron sometidos a agresiones físicas e intimidaciones. Una de las prácticas denunciadas consistió en introducir una manguera en la boca de uno de los empleados para provocar asfixia y forzar confesiones.

En medio de la audiencia, la fiscal cuestionó por qué no se denunció la desaparición de la caja fuerte de inmediato y señaló que la sospecha sobre los trabajadores motivó su retención y las agresiones sufridas.

El padre de la cantante caleña estuvo en una temporada de La Voz Senior - crédito @luisalbertoelcachorro/ Instagram

El proceso penal avanzó con la imputación de cargos por secuestro y tortura agravada contra Luis Alberto Rendón, al que la Fiscalía señaló como presunto determinador de los hechos. El imputado no aceptó los cargos, pese a la presentación de material probatorio que, según el ente acusador, respalda la hipótesis de su participación directa en el ataque en contra de los empleados.

El juez de control de garantías, tras legalizar la captura y considerar el estado de salud y la edad de Luis Alberto Rendón, determinó que la medida de aseguramiento se cumpliera en su domicilio bajo supervisión de las autoridades, en lugar de ordenar su reclusión en un centro carcelario, según la decisión judicial anunciada el 13 de octubre de 2025.

Cabe mencionar que, de llegar a comprobarse la responsabilidad del padre de Greeicy en estos delitos, la condena podría alcanzar hasta 60 años de prisión.

El caso de Luis Alberto Rendón ha llamado la atención de los seguidores de la artista - crédito Freepik y @luisalbertoelcachorro/Instagram

Hasta la fecha, Greeicy Rendón no ha realizado declaraciones públicas sobre la situación judicial de su padre y continúa compartiendo contenido en redes sociales relacionado con su carrera musical y su hijo Kai, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores, pues están a la espera de su declaración oficial sobre lo ocurrido en su finca y el proceso de su papá.

