Colombia

Este es el empresario dueño del Mazda 626, vehículo involucrado en el atentado contra activistas venezolanos en Bogotá

Las autoridades consideran que el automóvil y los elementos hallados en su interior representan la principal pista para esclarecer el caso del atentado a los dos activistas venezolanos

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El atentado se registró en
El atentado se registró en una zona residencial en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá- crédito Mebog

El Mazda 626 Matsuri modelo 1995, color perla y placas PEI-2XX, se ha convertido en el eje de la investigación sobre el atentado contra dos activistas venezolanos en Bogotá.

Este vehículo, registrado a nombre del empresario Jhon Jairo R. R., oriundo de Risaralda, fue utilizado por los sicarios para perpetrar el ataque y posteriormente abandonado en la localidad de Suba.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades consideran que el automóvil y los elementos hallados en su interior representan la principal pista para esclarecer el caso, según información obtenida por El Tiempo.

El automóvil en cuestión, cuyas placas están bajo verificación para determinar si son originales o gemeladas, figura en los registros oficiales como propiedad de Jhon Jairo R. R..

De acuerdo con un informe de inteligencia citado por el medio mencionado, el empresario también aparece como titular de un local comercial en Dos Quebradas, identificado como peluquería y boutique.

Carro en el que se movilizaban los criminales fue abandonado en Suba- crédito Mebog

Además, el Mazda 626 ha sido rastreado en diferentes ciudades, incluyendo Circasia (Quindío) y Cartago (Valle), lo que amplía el espectro de la investigación sobre sus movimientos previos al atentado.

Al cierre de la edición, ni el propietario ni su esposa, quien ejerce como médica, habían respondido a los intentos de contacto realizados por el medio.

El ataque ocurrió hacia el mediodía del lunes 14 de octubre en el edificio Zahir, ubicado en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá.

Las víctimas, Luis Alejandro Peche Arteaga, analista político venezolano perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, y Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y activista Lgbtiq+, residían en el apartamento 504, mientras que los agresores se encontraban en el 204 del mismo edificio.

Esta proximidad facilitó la vigilancia y ejecución del atentado. Los sicarios, captados por cámaras de seguridad, salieron del edificio y abordaron el Mazda 626 para huir tras disparar a las víctimas en las piernas y el abdomen.

Los activistas venezolanos Yendri Velásquez
Los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche fueron atacados en Bogotá, lo que provocó un pronunciamiento de la ONU en Colombia - crédito suministrado a Infobae Colombia - Colprensa

La investigación, liderada por el CTI de la Fiscalía y la Policía de Bogotá, se ha centrado en la recolección de videos y testimonios en el lugar de los hechos. Los agentes verifican la autenticidad de la matrícula del vehículo y rastrean los movimientos del propietario.

En el interior del Mazda abandonado, las autoridades hallaron dos pistolas que habrían sido utilizadas en el ataque. Según el comandante de la estación de Policía de Suba, Ricardo Chaves, estas armas resultaron ser traumáticas modificadas, un detalle que las diferencia de las empleadas en otros casos similares.

El caso ha despertado sospechas sobre posibles vínculos con el Tren de Aragua, organización criminal transnacional. El Tiempo señala que los investigadores cruzan información con el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile, donde uno de los implicados pertenece a una facción de dicha organización.

Aunque en el atentado de Bogotá los sicarios abandonaron tanto el vehículo como las armas, lo que no encaja con el patrón habitual, las autoridades exploran si el objetivo era enviar un mensaje más que ejecutar un homicidio.

Además, se investiga si los responsables buscan acogerse a la ‘paz total’ propuesta por el gobierno colombiano.

Las reacciones no se han hecho esperar. El presidente Gustavo Petro anunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará los esquemas de seguridad para activistas de derechos humanos extranjeros en Colombia.

Luis Peche Arteaga y el
Luis Peche Arteaga y el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez

“Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años”, afirmó el mandatario. Por su parte, la líder opositora venezolana y premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, exigió garantías para la protección de los dos activistas, subrayando que “este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región”, según recogió El Tiempo.

Temas Relacionados

Atentado a activistas venezolanos en BogotáLuis Alejandro Peche ArteagaYendri VelásquezTren de AraguaMazda 626 MatsuriJhon Jairo R. R.Unidad Nacional de ProtecciónColombia-Noticias

Más Noticias

Hay cambios en la cúpula militar: salió de su cargo William Prieto Ruiz, comandante de la Primea División del Ejército

Además del brigadier Prieto, se sumó la salida de otro comandante, y otras por decisiones discrecionales y procesos de reorganización interna, según el Gobierno

Hay cambios en la cúpula

Carolina Corcho confirmó que mantendrá su participación en la consulta del Pacto Histórico tras la renuncia de Daniel Quintero

La precandidata presidencial y exministra de Salud expresó que espera que el exalcalde de Medellín reconsidere su decisión de retirarse del proceso

Carolina Corcho confirmó que mantendrá

El mensaje de Vicky Dávila para Greeicy Rendón luego de la controversia de su padre: “Nada, ni nadie, ni lo que otros hagan puede dañar su buen nombre”

El arresto de Luis Alberto Rendón, padre de la artista, por presuntos delitos generó reacciones en el país, mientras figuras como Vicky Dávila defienden la reputación de la cantante ante la opinión pública

El mensaje de Vicky Dávila

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

La selección Colombiana, dirigida por César Torres, buscarán la primera final en este torneo orbital, mientras que los argentinos intentarán volver a un partido decisivo por el título después de 18 años de ausencia en esta categoría

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Le robaron una millonada a reconocida creadora de contenido colombiana en un hotel de Miami: pidió ayuda para recuperar sus pertenencias

La ‘influencer’ Mav descubrió la desaparición de objetos de alto valor sentimental y económico al llegar a Colombia y compartió imágenes de los objetos sustraídos de la habitación

Le robaron una millonada a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

ENTRETENIMIENTO

Le robaron una millonada a

Le robaron una millonada a reconocida creadora de contenido colombiana en un hotel de Miami: pidió ayuda para recuperar sus pertenencias

Hermana de B King compartió video musical que habría grabado el artista antes de su muerte: “El duelo es un proceso largo”

Las lágrimas de la chef Belén Alonso por la eliminación de David Sanín de ‘MasterChef Celebrity’: “Tu papá murió dos semanas antes”

David Sanín se despide de ‘MasterChef Celebrity’: el comediante se quedó a las puertas del Top 10

Claudia Bahamón y el día en que Mary Méndez le ganó un puesto en televisión por sus senos operados

Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Estos serán los puntos que pierda Colombia en el ranking FIFA tras el empate contra Canadá: se complicó para ser cabeza de grupo

Así reaccionó la prensa internacional al empate entre Canadá y Colombia por la fecha FIFA: “Ni bonito, ni fluido”

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Néstor Lorenzo lanza advertencia tras el empate con Canadá: “Nadie tiene el puesto asegurado”