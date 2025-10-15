Las comparaciones entre Gustavo Petro y Donald Trump han sido la constante frente al conflicto en Medio Oriente - crédito REUTERS

El hecho político más importante del 2025 ha sido la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamas, pues representó un esfuerzo internacional para poner fin a años de conflicto y violencia en el Medio Oriente. El pacto incluyó disposiciones sobre el cese de hostilidades, la apertura de corredores humanitarios y el intercambio de prisioneros, con el objetivo de instaurar una nueva etapa de diálogo en la región.

El acuerdo se alcanzó tras intensas negociaciones que contaron con la mediación de varios actores internacionales, que facilitaron el acercamiento entre las partes; entre ellos, Egipto. Y estuvo marcado por reuniones en distintas capitales, en los que se lograron consensos sobre temas críticos para ambas delegaciones, tras dos años de intensas confrontaciones, que dejaron miles de muertos de lado y lado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Donald Trump no ganó el Nobel de Paz 2025, pero su nombre ya ha sido sugerido para la edición del 2026 - crédito Jonathan Ernst/REUTERS

Con este panorama, la intervención de Donald Trump fue clave en las últimas fases de la negociación. El presidente de Estados Unidos llevó a cabo gestiones diplomáticas directas con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al ofrecer el respaldo de su administración para garantizar el cumplimiento de los compromisos alcanzados y promoviendo la cooperación internacional hacia la paz duradera.

A un día de la firma del acuerdo, y de la cumbre de paz celebrada en Sharm el Sheij (Egipto), la embajada de EE. UU. en Bogotá destacó la labor del jefe de Estado norteamericano, al que denominó el “presidente de la paz”. Con lo que buscó posicionar aún más la imagen de Trump en el país, en contraste con las críticas que ha recibido de parte del presidente de la República, Gustavo Petro.

La promoción de la embajada de Estados Unidos en Colombia a Donald Trump

En su mensaje en la red social X, la delegación diplomática en Bogotá mencionó las ocho confrontaciones armadas en las que Trump ha intervenido, con resultados al parecer sobresalientes. “Presidente Trump, el presidente de la paz: terminó ocho guerras en solo ocho meses”, se leyó en la primera parte del enunciado, en el que posteriormente se relacionaron los conflictos en los que intervino.

Camboya y Tailandia

Kosovo y Serbia

República Democrática del Congo y Ruanda

Pakistán e India

Israel e Irán

Egipto y Etiopía

Armenia y Azerbaiyán

Israel y Hamas

Con esta publicación, la Embajada de EE. UU. en Bogotá promovió los logros de Donald Trump - crédito @USEmbassyBogota/X

Frente a la publicación, usuarios de la plataforma digital no dudaron en citar a la cuenta del asistente de inteligencia artificial de X, Grok, para verificar la información. Sobre todo, algunos de los simpatizantes del mandatario colombiano, que en la previa de la cumbre en territorio egipcio señaló a su par norteamericano de vetar su presencia; como manera de justificar su llamativa ausencia.

"Trump no terminó ocho guerras durante su presidencia. Aunque contribuyó a la derrota del califato de Isis en Irak y Siria, y negoció un acuerdo con los talibanes en Afganistán (implementado después por Biden), los conflictos principales como Afganistán, Irak y Siria persistieron sin resolverse formalmente bajo su mandato. Esa cifra parece una exageración sin base histórica“, respondió la IA.

Con este mensaje, la IA de X, Grok, respondió a los interrogantes sobre publicación de embajada de EE. UU. en Colombia - crédito X

Pese a esta claridad, fueron más los comentarios de respaldo hacia el gobernante extranjero, al que le pidieron terminar con la dictadura en Venezuela, tras un cuarto de siglo del régimen del chavismo; emprender la misma cruzada por la terminación del mandato comunista en la isla de Cuba y, de la misma manera, luchar por el fin del conflicto entre Ucrania y Rusia; que ya completó tres años y ocho meses.

“El verdadero líder mundial”, fue uno de los comentarios de los usuarios de esta plataforma digital, en lo que sería una pulla al lema con el que, desde sectores del progresismo colombiano se pretendió vender la imagen de Petro, y en especial su duro discurso ante la asamblea de las Naciones Unidas, como uno de los mensajes insipiradores para el fin del conflicto. No obstante, el balance parece haber sido distinto.