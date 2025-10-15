Colombia

El mensaje de Vicky Dávila para Greeicy Rendón luego de la controversia de su padre: “Nada, ni nadie, ni lo que otros hagan puede dañar su buen nombre”

El arresto de Luis Alberto Rendón, padre de la artista, por presuntos delitos generó reacciones en el país, mientras figuras como Vicky Dávila defienden la reputación de la cantante ante la opinión pública

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

La periodista y precandidata presidencial
La periodista y precandidata presidencial expresó su apoyo a la cantante luego de la detención de Luis Alberto Rendón, acusado de secuestro y tortura, en medio de la polémica que sacude a Colombia - crédito Colprensa y @greeicy/IG

La reciente captura de Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy Rendón, generó conmoción en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación lo acusa de participar en secuestro y tortura agravada, luego de un robo millonario en la propiedad de la artista en Llanogrande, Antioquia. La noticia impactó tanto en la opinión pública como en el sector judicial.

La situación desatada tras la detención de Luis Alberto Rendón provocó una oleada de reacciones y opiniones diversas. En medio de estos comentarios, la precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos​, más conocida como Vicky Dávila, expresó su respaldo a Greeicy Rendón con un mensaje de aliento: “Nada, ni nadie, ni lo que otros hagan puede dañar su buen nombre”.

La periodista y precandidata aprovechó su cuenta de X para manifestar solidaridad con Greeicy Rendón tras la controversia que involucra a su padre.

En su mensaje, resaltó las cualidades personales y profesionales de la artista, reconociéndola como una madre ejemplar, trabajadora y fiel cumplidora de la ley.

Además, subrayó la importancia de no dejarse influenciar por las acciones de terceros, reafirmando que la reputación de Rendón permanece intacta frente a la polémica.

“Un abrazo apretado para Greeicy Rendón. Una mamá, una gran artista y una colombiana trabajadora, talentosa y cumplidora de la ley. Nada, ni nadie, ni lo que otros hagan puede dañar su buen nombre @Greeicy_rendon”, escribió por medio de su cuenta de la red social X la comunicadora.

Varios usuarios reaccionaron a la publicación de la periodista y manifestaron opiniones críticas. Uno de ellos, @garbageontop escribió: “¿Qué qué? Es decir, esa familia, acusada de secuestrar y torturar, es ‘buena’ porque una integrante es cantante? ¿Es decir que el malo malo es el que no es famoso? Lo que otros hagan? Cuando dice otros se refiere al papá?, ¡estás de clínica oye!”.

Además de Vicky Dávila, el abogado Iván Cancino también opinó sobre el caso, haciendo énfasis en que Greeicy Rendón no tiene responsabilidad legal en lo sucedido. Destacó que los medios deberían centrar la cobertura en la figura del verdadero implicado, dado que la artista no está vinculada formalmente al proceso judicial.

“En muchas ocasiones me he referido al tema y lo vuelvo a hacer. La imagen y nombre que deberían aparecer en las noticias no deberían ser las de @Greeicy_rendon, ella no ha sido indiciada de nada, es su papá; la imagen de él y su nombre debería ocupar las noticias”, escribió en su mensaje de X el abogado.

Temas Relacionados

Vicky DávilaGreeicy RendónLuis Alberto RendónPapá de Greeicy RendónCaptura papá de Greeicy RendónColombia-Noticias

