Congresistas de Estados Unidos reaccionaron a ataque a carro de la campaña de Abelardo de la Espriella: “Colombia no puede volver a su pasado sangriento”

Representantes estadounidenses alertaron sobre el riesgo de que Colombia retroceda a épocas violentas luego del atentado contra el equipo de Abelardo de la Espriella, instando a reforzar la protección a candidatos

El reciente ataque en contra de la campaña del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella avivó la discusión sobre el nivel de protección y respaldo destinado a los sectores opositores en Colombia.

En el suceso, el automóvil de Juan Carlos Santamaría, coordinador en Arauca, fue incendiado, situación que los allegados a la campaña del abogado describieron como una manifestación de violencia y amedrentamiento político.

Frente al incidente mencionado, congresistas de Estados Unidos expresaron su posición respecto al ataque al equipo de campaña de Abelardo de la Espriella. La representante María Elvira Salazar y el representante Carlos Giménez manifestaron su preocupación por la situación.

En su cuenta de X, María Elvira Salazar, representante a la Cámara de Estados Unidos, se refirió al ataque sufrido por el equipo de campaña de Abelardo de la Espriella.

Salazar enfatizó la gravedad de este tipo de actos, señalando la responsabilidad del presidente colombiano de garantizar la protección de todos los aspirantes presidenciales. Además, cuestionó la postura de Gustavo Petro frente a la violencia política en el país.

“Atacar la campaña de un candidato es atacar la democracia misma. Petro debe garantizar la seguridad de todos los candidatos presidenciales. Sabemos que, por su pasado guerrillero, el presidente tiende a justificar la violencia, pero esto no es normal ni aceptable”, escribió en su mensaje de X la legisladora norteamericana.

Salazar concluyó su publicación subrayando la necesidad de rechazar cualquier forma de agresión relacionada con el ámbito electoral y advirtiendo sobre los riesgos de retroceder hacia épocas de conflicto.

“La violencia política debe ser condenada, no tolerada. ¡Colombia no puede volver a su pasado sangriento!“, comentó la representante María Elvira Salazar.

El congresista Carlos Giménez también reaccionó a los hechos ocurridos en Colombia, señalando su preocupación por el aumento de la tensión política y comparando el contexto actual con episodios violentos del pasado. Giménez hizo referencia al regreso de un clima de hostilidad política, alertando sobre los peligros de repetir ciclos de enfrentamiento y persecución en el país.

En su publicación, Giménez acusó directamente al presidente colombiano y advirtió sobre una persecución generalizada a los opositores, sin importar sus corrientes políticas.

“Regresa ‘La Violencia’ a #Colombia. Pero esta vez, la agresión es del drogadicto narcochavista de Gustavo Petro contra todos los colombianos que se oponen a su gobierno, independientemente de ideologías o partidos políticos. ¡Basta ya de la persecución hacia la oposición!“, escribió en su cuenta de X el representante a la Cámara de Estados Unidos.

En su publicación, Giménez acusó directamente al presidente colombiano y advirtió sobre una persecución generalizada a los opositores, sin importar sus corrientes políticas - crédito @RepCarlos

Esta situación no solo atrajo la atención en Estados Unidos, sino que diversas figuras políticas en Colombia también se pronunciaron al respecto. Líderes a nivel nacional expresaron preocupación ante los recientes hechos y enfatizaron la necesidad de proteger la participación opositora en el país.

En este contexto, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, manifestó su respaldo a Abelardo de la Espriella y a su equipo, subrayando la urgencia de fortalecer las medidas de seguridad para evitar que la violencia amenace de nuevo a quienes representan posturas contrarias al gobierno. Uribe hizo hincapié en la importancia de actuar con determinación ante estos episodios.

“Nuestra solidaridad con el Dr. Abelardo De La Espriella y su equipo de campaña en Arauca. Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición”, escribió en su cuenta de la red social X el líder político del partido opositor, el Centro Democrático.

Álvaro Uribe expresó su solidaridad con Abelardo De La Espriella - crédito @AlvaroUribeVel

La senadora María Fernanda Cabal se pronunció sobre el acto ocurrido contra la campaña de Abelardo De La Espriella, expresando respaldo a su equipo en Arauca y criticando la falta de respuestas adecuadas del gobierno ante la situación de violencia.

“Lamentable hecho terrorista contra la campaña de @ABDELAESPRIELLA. Nos solidarizamos con su gente que en Arauca está viviendo la violencia que el gobierno Petro ha permitido. Desde la oposición reclamamos garantías y no encontramos respuestas serias pero sí ataques por redes”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.