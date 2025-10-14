Oposición culpó a Gobierno Petro del ataque al carro de campaña de Abelardo de la Espriella: “No atiende los llamados”

Hubo una lluvia de críticas a Petro por ataque a campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

El ataque contra la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella intensificó el debate sobre la seguridad y las garantías para la oposición en Colombia. El incidente, ocurrido el 13 de octubre de 2025, involucró la incineración del vehículo de Juan Carlos Santamaría, coordinador departamental en Arauca, un hecho que el equipo de campaña del abogado calificó como un acto de intimidación política y violencia injustificable.

A través de un comunicado dirigido a la opinión, el movimiento Defensores de la Patria, grupo político encabezado por De la Espriella, expresó rechazo absoluto al atentado.

Según el equipo de campaña, “el movimiento Defensores de la Patria, liderado por el doctor Abelardo de la Espriella, rechaza de manera categórica el atentado perpetrado el día de ayer, 13 de octubre de 2025, contra nuestro coordinador departamental en Arauca, Juan Carlos Santamaría, cuyo vehículo, identificado con los emblemas del movimiento, fue incendiado por desconocidos en un acto de evidente intimidación política y violencia injustificble“.

La reacción de la clase política no se hizo esperar, diversas figuras manifestaron su preocupación por el clima de hostilidad que enfrentan los sectores opositores. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, sostuvo que este episodio refleja la situación actual de quienes se oponen al gobierno Petro.

De hecho, responsabilizó directamente al Ejecutivo del presidente de la República, Gustavo Petro, por la falta de garantías electorales, afirmando que “desafortunadamente, este es un gobierno que ha desprotegido este derecho a la oposición para poder hacer ahora campaña; no hay garantías electorales y esto lo hemos venido denunciando desde las diferentes bancadas. Y, por supuesto, esto tiene que ver mucho con ese discurso que ha venido ejerciendo o encarnando el mismo presidente de la República. Un discurso de polarización, de odio. Una vez más decimos que aquí hay una responsabilidad directa del Estado, que no atiende los llamados que ha venido haciendo la oposición y que también lo denunció el precandidato”, dijo en entrevista con Semana.

El director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, también intervino en el debate, advirtiendo sobre el impacto de estos hechos en el proceso democrático a pocos meses de las elecciones presidenciales. Gómez señaló al medio citado que “es el tono que debemos esperar de un gobierno que no quiere la democracia y pues que un día sí, otro día también, invoca la bandera de la guerra a muerte contra todo aquel que tenga una opinión diferente o represente una opción democrática diferente. Y, obviamente, rechazar la intimación violenta con la cual se está impidiendo que se haga el lógico proselitismo y difusión de las ideas de Abelardo en el departamento de Arauca”.

Por su parte, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, expresó su solidaridad con la campaña de De la Espriella y condenó la situación de inseguridad que, a su juicio, afecta a la oposición. Forero manifestó que “en primer lugar, solidarizarme con el doctor Abelardo de la Espriella, con su campaña, y rechazar categóricamente esto que está sucediendo en el país. Realmente nos sentimos desprotegidos después de todo lo que ha venido sucediendo, no tenemos unos mensajes claros y contundentes de parte del presidente de la República”.

Mientras que Abelardo de la Espreilla publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirma que hay una estrategia para sacarlo de la contienda electoral, por miedo a que se convierta en presidente de Colombia.

“Soy un tigre que no ruge por poder, sino por defender la patria. Yo, convencido como estoy, de que solo la unión nos llevará a derrotar a los únicos enemigos que reconozco: Petro y sus cómplices”, expuso el aspirante presidencial.