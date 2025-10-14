Colombia

Oposición culpó a Gobierno Petro del ataque al carro de campaña de Abelardo de la Espriella: “No atiende los llamados”

El abogado aseguró que hay una estrategia para sacarlo de la contienda electoral, por miedo a que se convierta en presidente de Colombia

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Hubo una lluvia de críticas
Hubo una lluvia de críticas a Petro por ataque a campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

El ataque contra la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella intensificó el debate sobre la seguridad y las garantías para la oposición en Colombia. El incidente, ocurrido el 13 de octubre de 2025, involucró la incineración del vehículo de Juan Carlos Santamaría, coordinador departamental en Arauca, un hecho que el equipo de campaña del abogado calificó como un acto de intimidación política y violencia injustificable.

A través de un comunicado dirigido a la opinión, el movimiento Defensores de la Patria, grupo político encabezado por De la Espriella, expresó rechazo absoluto al atentado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Así quedó el carro de
Así quedó el carro de campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Cuerpo de Bomberos Voluntarios Chinacota/Facebook

Según el equipo de campaña, “el movimiento Defensores de la Patria, liderado por el doctor Abelardo de la Espriella, rechaza de manera categórica el atentado perpetrado el día de ayer, 13 de octubre de 2025, contra nuestro coordinador departamental en Arauca, Juan Carlos Santamaría, cuyo vehículo, identificado con los emblemas del movimiento, fue incendiado por desconocidos en un acto de evidente intimidación política y violencia injustificble“.

La reacción de la clase política no se hizo esperar, diversas figuras manifestaron su preocupación por el clima de hostilidad que enfrentan los sectores opositores. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, sostuvo que este episodio refleja la situación actual de quienes se oponen al gobierno Petro.

De hecho, responsabilizó directamente al Ejecutivo del presidente de la República, Gustavo Petro, por la falta de garantías electorales, afirmando que “desafortunadamente, este es un gobierno que ha desprotegido este derecho a la oposición para poder hacer ahora campaña; no hay garantías electorales y esto lo hemos venido denunciando desde las diferentes bancadas. Y, por supuesto, esto tiene que ver mucho con ese discurso que ha venido ejerciendo o encarnando el mismo presidente de la República. Un discurso de polarización, de odio. Una vez más decimos que aquí hay una responsabilidad directa del Estado, que no atiende los llamados que ha venido haciendo la oposición y que también lo denunció el precandidato”, dijo en entrevista con Semana.

Enrique Gómez respaldó a Abelardo
Enrique Gómez respaldó a Abelardo de la Espriella en ataque a su campaña- crédito Enrique Gómez/Facebook - @delaespriella_style/Instagram

El director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, también intervino en el debate, advirtiendo sobre el impacto de estos hechos en el proceso democrático a pocos meses de las elecciones presidenciales. Gómez señaló al medio citado que “es el tono que debemos esperar de un gobierno que no quiere la democracia y pues que un día sí, otro día también, invoca la bandera de la guerra a muerte contra todo aquel que tenga una opinión diferente o represente una opción democrática diferente. Y, obviamente, rechazar la intimación violenta con la cual se está impidiendo que se haga el lógico proselitismo y difusión de las ideas de Abelardo en el departamento de Arauca”.

Andrés Forero se despachó contra
Andrés Forero se despachó contra Gobierno Petro por a ataque a campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/Montaje Infobae

Por su parte, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, expresó su solidaridad con la campaña de De la Espriella y condenó la situación de inseguridad que, a su juicio, afecta a la oposición. Forero manifestó que “en primer lugar, solidarizarme con el doctor Abelardo de la Espriella, con su campaña, y rechazar categóricamente esto que está sucediendo en el país. Realmente nos sentimos desprotegidos después de todo lo que ha venido sucediendo, no tenemos unos mensajes claros y contundentes de parte del presidente de la República”.

Mientras que Abelardo de la Espreilla publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirma que hay una estrategia para sacarlo de la contienda electoral, por miedo a que se convierta en presidente de Colombia.

“Soy un tigre que no ruge por poder, sino por defender la patria. Yo, convencido como estoy, de que solo la unión nos llevará a derrotar a los únicos enemigos que reconozco: Petro y sus cómplices”, expuso el aspirante presidencial.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaCampaña ElectoralOposiciónGobierno PetroCongresistasPartidos PolíticosColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Chontico Día y Noche del martes 14 de octubre, últimos sorteos

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares de Colombia

Resultados Chontico Día y Noche

Cali está buscando a 12.000 beneficiarios de Colombia Mayor que no han cobrado el subsidio: podrían perder el beneficio

Quienes aún no han realizado el retiro del beneficio económico tienen hasta el jueves para completar el trámite, con opciones de asesoría presencial y virtual

Cali está buscando a 12.000

La SAE se pronunció sobre el ‘penthouse’ en El Poblado, con el que está relacionado Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero

En respuesta a las acusaciones que relacionan al pariente del precandidato presidencial con un inmueble incautado, la entidad aclaró que el bien nunca fue cedido a personas externas y sigue estando bajo su gestión directa

La SAE se pronunció sobre

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: siga el minuto a minuto del partido en Nueva Jersey

El segundo encuentro amistoso en la fecha FIFA de octubre se jugará en el estadio Sports Illustrated, buscando una nueva victoria para los dirigidos por Néstor Lorenzo

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

Más de 11 millones de jóvenes están habilitados para votar en las elecciones juveniles de Colombia: esto es todo lo que debe saber

El proceso electoral incorpora herramientas digitales y una cifra inédita de candidaturas, consolidando un modelo pionero de inclusión y formación cívica para las nuevas generaciones en todo el territorio nacional

Más de 11 millones de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

ENTRETENIMIENTO

Hijas de Luis Díaz sorprendieron

Hijas de Luis Díaz sorprendieron con fotos en famoso lugar de Paris: “Las amo, mis princesas, dueñas de mi vida”

El partido de Colombia y Canadá tendrá show de medio tiempo con sabor colombiano: estos son los artistas elegidos

Juanes fue confirmado como parte del Vive Latino 2026 en México: no es el único colombiano en el cartel

Claudia Bahamón mostró porqué está más enamorada que nunca: “Los seres hermosos que nos unieron”

Seguridad del expresidente Álvaro Uribe rescató a los empleados que habrían sido torturados por el papá de Greeicy Rendón

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: formaciones confirmadas en Nueva Jersey

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, patearía el tablero y haría particular cambio en la portería en el duelo contra Canadá

Amistoso de la selección Colombia ante Nigeria entró en polémica: esto pasó con los africanos en las eliminatorias

Quedó definida la fecha del DIM vs. Santa Fe, pendiente por la Liga BetPlay, que podría marcar el futuro de los Cardenales

Tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay: así está la pelea por la Libertadores y Sudamericana luego de la goleada de Independiente Medellín