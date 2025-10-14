Colombia

Manifestantes se toman el centro comercial San Martín en Bogotá: impiden la entrada y salida de algunas personas

La jornada de protestas de este martes en Bogotá alteró el orden público en el centro comercial San Martín, donde manifestantes bloquearon accesos y generaron afectaciones en la movilidad

Por Camila Castillo

Manifestantes se toman el centro
Manifestantes se toman el centro comercial San Martín - Crédito redes sociales

En la mañana de este martes 14 de octubre se reportaron manifestaciones en distintas zonas de Bogotá, una de ellas en el centro comercial San Martín, ubicado en la Carrera 7 con calle 32, donde se encuentra la sede del Ministerio de Agricultura.

En este punto, varios encapuchados cubrieron con pintura las cámaras de vigilancia del centro comercial y obstaculizaron el funcionamiento del sistema de seguridad.

Frente a la alteración del orden público, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, dispuso la evacuación de la sede central de esa entidad.

La protesta reúne tanto a comunidades indígenas como a integrantes de movimientos campesinos y urbanos, que se sumaron para exigir garantías sobre las reformas pensional y de salud, además de la presentación del proyecto orgánico del Sistema General de Participaciones.

Según imágenes difundidas en redes sociales, los manifestantes instalaron lonas sobre los techos para protegerse de la lluvia y levantaron carpas con la intención de permanecer indefinidamente.

Los voceros de las organizaciones anunciaron que la protesta se mantendrá hasta lograr acuerdos no solo con el Gobierno nacional, sino también con la Corte Constitucional y el Congreso.

Frente a este panorama, la alcaldía de Bogotá desplegó equipos de gestión del riesgo y personal de seguridad en las áreas afectadas, reiterando su voluntad de abrir canales de diálogo institucionales. Las protestas continúan mientras se espera una respuesta oficial a las solicitudes de los manifestantes, con bloqueos y tomas en espacios públicos y privados.

