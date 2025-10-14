Colombia

Gobierno pidió información sobre la posesión de Carlos Camargo, previo a la votación de la reforma pensional en la Corte Constitucional

El alto tribunal inició el 14 de octubre el estudio que definirá el futuro de la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro, en medio de tensiones institucionales y recusaciones contra magistrados

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Un documento conocido recientemente muestra
Un documento conocido recientemente muestra que la Presidencia de la República solicitó información sobre la posesión del magistrado Carlos Camargo antes de la votación en la Corte - crédito Presidencia y Senado

El Gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra a la expectativa por la sesión que la Corte Constitucional celebrará el martes 14 de octubre, en la que se decidirá el destino de la reforma pensional aprobada por el Congreso, una de las iniciativas más emblemáticas del actual mandato.

Sin embargo, el debate no solo ha estado marcado por los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del trámite legislativo, sino también por tensiones entre el Ejecutivo y el alto tribunal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con un documento conocido previo a la votación en Sala Plena, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, respondió a una solicitud del secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo, que pidió información sobre el acto de posesión del magistrado Carlos Ernesto Camargo Assis, elegido el 3 de septiembre y considerado independiente del Gobierno.

El Gobierno del presidente Gustavo
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está a la expectativa por la decisión, considerada una de las más importantes de su agenda legislativa - crédito Rama Judicial

En la carta fechada el 14 de octubre de 2025, el magistrado Ibáñez señaló que “las diligencias correspondientes a la toma de posesión se realizaron ante el coordinador Administrativo de la Corte Constitucional, conforme a lo indicado en la certificación expedida el 10 de octubre de 2025”.

El documento, dirigido al secretario jurídico de la Presidencia, agrega que “el 1.º de octubre de 2025 el magistrado Carlos Ernesto Camargo Assis tomó posesión ante la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, Vicepresidenta de la Corte Constitucional, en el recinto de la Sala Plena de esta Corporación, de acuerdo con el Acta de Posesión No. 452 de la misma fecha”.

El presidente de la Corte precisó además que el acto se realizó ante la vicepresidenta en razón de la incapacidad médica que tuve desde el mediodía del 30 de septiembre de 2025 hasta el día 5 de octubre siguiente”, por lo que los trámites respectivos “no se adelantaron ante la Presidencia de la Corte Constitucional”.

La demanda contra la Ley
La demanda contra la Ley 2831 de 2024, que creó el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, fue interpuesta por Paloma Valencia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Cabe recordar que el magistrado Carlos Camargo había presentado una solicitud de impedimento ante la Sala Plena de la Corte, argumentando que la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia había participado en la votación de su elección, lo que podría representar un conflicto de interés. Sin embargo, el 1 de octubre la Corte declaró infundado su impedimento, por lo que el magistrado podrá participar en la deliberación sobre la reforma.

El estudio del caso ha incluido requerimientos de documentos al Congreso y el análisis de las sesiones en las que fue aprobada la iniciativa. En junio de 2025, la Corte devolvió el texto a la Cámara de Representantes por un error en la votación, y el Gobierno convocó sesiones extraordinarias para subsanarlo. No obstante, las actas de esas sesiones también fueron cuestionadas, lo que llevó al magistrado Ibáñez a exigir nuevamente su entrega.

Ahora, el alto tribunal debe resolver dos recusaciones pendientes contra el magistrado Héctor Carvajal, ternado por el presidente Gustavo Petro y exabogado del mandatario. Las recusaciones, presentadas por el concejal Daniel Briceño y la senadora Paloma Valencia, sostienen que Carvajal habría tenido vínculos contractuales con Colpensiones, entidad directamente afectada por la reforma.

Tres posibles escenarios enfrenta la reforma

La decisión que adopte la
La decisión que adopte la Corte tendrá efectos directos sobre el sistema pensional colombiano y sobre la capacidad del Gobierno Petro para implementar su reforma sociales - crédito Corte Constitucional

El fallo que emita la Corte Constitucional será decisivo para la viabilidad del nuevo modelo pensional. Según la jurisprudencia, existen tres escenarios posibles frente al estudio de constitucionalidad:

  1. Declaración de exequibilidad total: si la Corte determina que el trámite legislativo cumplió con los requisitos constitucionales, la reforma podrá ser implementada bajo supervisión del Ministerio de Trabajo.
  2. Inexequibilidad total: si se comprueba un vicio grave e insubsanable, la ley será declarada inconstitucional y se mantendrá el actual sistema de pensiones.
  3. Inexequibilidad parcial o diferida: si se encuentran errores corregibles, la Corte podría anular solo algunos artículos o conceder un plazo al Congreso para su corrección.

La sesión de este 14 de octubre se realizará en Sala Plena y contará con la participación de los nueve magistrados. En ella se analizarán los documentos finales y los votos sustitutivos presentados por las ponencias, con el objetivo de determinar si la reforma se ajusta o no a la Constitución.

Temas Relacionados

Reforma pensionalCorte ConstitucionalCarlos CamargoJorge Enrique IbáñezGobierno PetroPaloma ValenciaHéctor CarvajalVicios de trámiteColombia-Noticias

Más Noticias

Quedó definida la fecha del DIM vs. Santa Fe, pendiente por la Liga BetPlay, que podría marcar el futuro de los Cardenales

El cuadro bogotano deberá conseguir una buena suma de puntos frente a rivales como el Medellín, Cali, Millonarios, entre otros, para acceder a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

Quedó definida la fecha del

Petro negó haber citado a senadores de la Comisión Séptima a la Casa de Nariño y lanzó pullas a Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro: “Me incumplieron”

El presidente de la República, en sus redes sociales, le salió al paso a la congresista y expresidenta de la comisión, la conservadora Nadia Blel, que señaló lo que sería un “corto circuito” entre el jefe de Estado y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, frente al trámite de la reforma a la salud

Petro negó haber citado a

Exsenador del Partido Liberal fue condenado a diez años de prisión tras pactar votos con paramilitares

La Corte Suprema confirmó que Carlos Emiro Barriga permitió que el grupo armado ilegal instalara una base paramilitar en una finca de su propiedad

Exsenador del Partido Liberal fue

Cámara de Comercio de Bogotá premiará las mejores vitrinas navideñas de la capital y municipios aledaños: así puede participar

Empresas de todos los sectores podrán participar en una competencia que busca transformar espacios urbanos y fomentar la interacción ciudadana durante las festividades

Cámara de Comercio de Bogotá

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: uno de los ‘cerebros’ del crimen seguirá en prisión tras importante decisión judicial

El Juzgado 29 Penal del Circuito confirmó la detención de Héctor Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, tras considerar válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Juanes fue confirmado como parte

Juanes fue confirmado como parte del Vive Latino 2026 en México: no es el único colombiano en el cartel

Claudia Bahamón mostró porqué está más enamorada que nunca: “Los seres hermosos que nos unieron”

Seguridad del expresidente Álvaro Uribe rescató a los empleados que habrían sido torturados por el papá de Greeicy Rendón

Karina García destapó los delitos que cometió en su juventud y que hoy la avergüenzan: “Era una niña y no tenía platica”

Andrea Valdiri contestó a la hermana de Yina Calderón por las amenazas que lanzaron en su programa: “Abogada de Temu”

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

Tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay: así está la pelea por la Libertadores y Sudamericana luego de la goleada de Independiente Medellín

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

En Europa elogian a Néiser Villarreal por su actuación con Colombia en el Mundial Sub-20: “Representa el sueño de su vida”

Técnico de la selección Colombia Sub-20 bajó de las nubes a jugadores e hinchas antes del partido contra Argentina: “No hemos conseguido nada”