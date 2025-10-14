Comediante que criticó a los petristas extremos ahora arremetió contra los uribistas: “Todo era mejor”

Andrés Molinares ha creado varios personajes para sus rutinas - crédito @elmolipollo/IG

El comediante bogotano Andrés Molinares dio de qué hablar en redes sociales, luego del video que publicó en su cuenta de de Instagram en el que hace una crítica por medio de un sketch (escena breve) a los petristas extremos.

Ahora repitió la dosis, pero para la contraparte: los uribistas, y cómo se reconoce una parte de la derecha de la política colombiana.

Luego del que el 6 de octubre de 2025 Molinares compartió el primer video de los petristas (cuya posición política se menciona la grabación como de izquierda), el lunes 13 de octubre se difundió la versión del jardín infantil que dio a conocer en la primera entrega (la guardería ‘Semillitas Mamertas’), pero en esta segunda versión apuntó contra la población adulta mayor uribista.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Como suelen iniciar estas piezas de comedia (sketch), y teniendo como referencia que en estos escenarios se suele crear una necesidad para publicitar un falso servicio o producto, todo inicia con una simple conversación entre un abuelo y su nieto.

crédito @elmolipollo/IG

“Con Uribe todo era mejor. Antes de él no se podía viajar por tierra, porque a uno lo secuestraba la guerrilla. Ahora en cambio, con Petro uno no se puede agachar en un tiroteo porque se lo culean”, dice el adulto mayor (uno de los personajes creados por Molinares, llamado Rogelio Mamanares).

“Abuelo, yo solo le pregunté que si quería ir por tierra a Medellín”, le contesta el nieto a don Rogelio.

Acto seguido el falso vendedor (interpetrado por el humorista Fabian Lievano) hace su aparición: “¿Le ha pasado esto? ¿Sus familiares mayores no pueden parar de ser uribistas? Pues tranquilo, porque ya llegó la guardería para uribistas. Aquí podrán descargar su uribismo haciendo exposiciones".

La guardería para abuelos uribistas, luego de “Semillitas mamertas”

Mostrando cómo son las actividades que realizan los uribistas en el jardín infantil, también aparece otra de las caras conocidas dentro de las rutinas de Molinares, otra adulta mayor (doña Sara Pastroza, y a quien la da vida la también comediante Sara Lara) cuenta lo que hizo para su trabajo.

“Mi exposición de hoy es qué pasaría si Uribe fuera presidente mañana. Primero, se inventaría la cura contra la homosexualidad. Segundo, volvería Miguel Uribe (Turbay) en forma de Robocop”, detalla doña Sara.

crédito @elmolipollo/IG

En cambio, don Rogelio señaló: “Miren, esto es lo que tiene que hacer el próximo presidente: uno, quitarle los subsidios a comunidades afroindígenas; dos, con eso financiar las Fuerzas Militares; y tres, con eso exterminar a las comunidades afro e indígenas”.

Continuando con las actividades que se ofrecen en la guardería, el vendedor comenta: “Aquí van a hacer ejercicio haciendo marchas uribistas, es decir, con la camiseta de la selección Colombia y sin que duren un culo”.

“¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Derrotamos al castrochavismo!“ dicen doña Sara y don Rogelio mientras levantan sus manos.

La oferta de actividades prosigue: “Aquí hacemos lo que más les gusta, emputarlos con noticias falsas de Petro”, explica el vendedor, y acto seguido muestra uno de estos ejemplos: “Rogelio, Rogelio, mire esto: Petro envía Terminator al pasado para matar a (Álvaro) Uribe joven?”

crédito @elmolipollo/IG

“Eso no es nada. Yo leí que viajó al pasado para metérselo a un mono y ahí empezó el sida”, responde doña Sara.

Para finalizar, y en una clara referencia a un congresista de la República, la última parte del sketch se lo dedicaron al representante a la Cámara Miguel Polo Polo (que cuenta con un lugar en la circunscripción especial para comunidades afro, raizales y palenqueras).

“Aquí van a poder jugar charadas uribistas”, termina el vendedor antes del ejemplo, mientras aparece don Rogelio haciendo mímicas.

“Algo que quiero. Ese algo lo chupa. Es bien mongólico. ¡Miguel Polo Polo, Miguel Polo Polo!“, dice doña Sara, que se emociona cuando don Rogelio le confirmar que ese sí era el personaje.

La grabación ha sido recibida en su mayoría, con comentarios de apoyo hacia Molinares, por considerar que su “humor se caga en todo”.

crédito @elmolipollo/IG

“Amo que no tienen filtro, perreo pa’ los petristas, perreo pa’ los uribistas”; “son los mejores”; y “excelentes propuestas”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer.

Al final, uno de los comentarios que reunió las visiones de algunos de los usuarios fue: “Me encantan como se burlan de todos por igual”.