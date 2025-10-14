Colombia

Comediante que criticó a los petristas extremos ahora arremetió contra los uribistas: “Todo era mejor”

Tras el éxito en redes de la guardería “Semillitas Mamertas” para los petristas, el humorista Andrés Molinares esta vez apuntó contra los uribistas adultos mayores

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Andrés Molinares ha creado varios
Andrés Molinares ha creado varios personajes para sus rutinas - crédito @elmolipollo/IG

El comediante bogotano Andrés Molinares dio de qué hablar en redes sociales, luego del video que publicó en su cuenta de de Instagram en el que hace una crítica por medio de un sketch (escena breve) a los petristas extremos.

Ahora repitió la dosis, pero para la contraparte: los uribistas, y cómo se reconoce una parte de la derecha de la política colombiana.

Luego del que el 6 de octubre de 2025 Molinares compartió el primer video de los petristas (cuya posición política se menciona la grabación como de izquierda), el lunes 13 de octubre se difundió la versión del jardín infantil que dio a conocer en la primera entrega (la guardería ‘Semillitas Mamertas’), pero en esta segunda versión apuntó contra la población adulta mayor uribista.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Como suelen iniciar estas piezas de comedia (sketch), y teniendo como referencia que en estos escenarios se suele crear una necesidad para publicitar un falso servicio o producto, todo inicia con una simple conversación entre un abuelo y su nieto.

crédito @elmolipollo/IG

“Con Uribe todo era mejor. Antes de él no se podía viajar por tierra, porque a uno lo secuestraba la guerrilla. Ahora en cambio, con Petro uno no se puede agachar en un tiroteo porque se lo culean”, dice el adulto mayor (uno de los personajes creados por Molinares, llamado Rogelio Mamanares).

“Abuelo, yo solo le pregunté que si quería ir por tierra a Medellín”, le contesta el nieto a don Rogelio.

Acto seguido el falso vendedor (interpetrado por el humorista Fabian Lievano) hace su aparición: “¿Le ha pasado esto? ¿Sus familiares mayores no pueden parar de ser uribistas? Pues tranquilo, porque ya llegó la guardería para uribistas. Aquí podrán descargar su uribismo haciendo exposiciones".

La guardería para abuelos uribistas, luego de “Semillitas mamertas”

Mostrando cómo son las actividades que realizan los uribistas en el jardín infantil, también aparece otra de las caras conocidas dentro de las rutinas de Molinares, otra adulta mayor (doña Sara Pastroza, y a quien la da vida la también comediante Sara Lara) cuenta lo que hizo para su trabajo.

“Mi exposición de hoy es qué pasaría si Uribe fuera presidente mañana. Primero, se inventaría la cura contra la homosexualidad. Segundo, volvería Miguel Uribe (Turbay) en forma de Robocop”, detalla doña Sara.

crédito @elmolipollo/IG
crédito @elmolipollo/IG

En cambio, don Rogelio señaló: “Miren, esto es lo que tiene que hacer el próximo presidente: uno, quitarle los subsidios a comunidades afroindígenas; dos, con eso financiar las Fuerzas Militares; y tres, con eso exterminar a las comunidades afro e indígenas”.

Continuando con las actividades que se ofrecen en la guardería, el vendedor comenta: “Aquí van a hacer ejercicio haciendo marchas uribistas, es decir, con la camiseta de la selección Colombia y sin que duren un culo”.

“¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Derrotamos al castrochavismo!“ dicen doña Sara y don Rogelio mientras levantan sus manos.

La oferta de actividades prosigue: “Aquí hacemos lo que más les gusta, emputarlos con noticias falsas de Petro”, explica el vendedor, y acto seguido muestra uno de estos ejemplos: “Rogelio, Rogelio, mire esto: Petro envía Terminator al pasado para matar a (Álvaro) Uribe joven?”

crédito @elmolipollo/IG
crédito @elmolipollo/IG

“Eso no es nada. Yo leí que viajó al pasado para metérselo a un mono y ahí empezó el sida”, responde doña Sara.

Para finalizar, y en una clara referencia a un congresista de la República, la última parte del sketch se lo dedicaron al representante a la Cámara Miguel Polo Polo (que cuenta con un lugar en la circunscripción especial para comunidades afro, raizales y palenqueras).

“Aquí van a poder jugar charadas uribistas”, termina el vendedor antes del ejemplo, mientras aparece don Rogelio haciendo mímicas.

“Algo que quiero. Ese algo lo chupa. Es bien mongólico. ¡Miguel Polo Polo, Miguel Polo Polo!“, dice doña Sara, que se emociona cuando don Rogelio le confirmar que ese sí era el personaje.

La grabación ha sido recibida en su mayoría, con comentarios de apoyo hacia Molinares, por considerar que su “humor se caga en todo”.

crédito @elmolipollo/IG

“Amo que no tienen filtro, perreo pa’ los petristas, perreo pa’ los uribistas”; “son los mejores”; y “excelentes propuestas”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer.

Al final, uno de los comentarios que reunió las visiones de algunos de los usuarios fue: “Me encantan como se burlan de todos por igual”.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezExpresidente UribeGuardería para uribistasUribistas adultos mayoresPetristasSemillitas mamertasAndrés MolinaresColombia-Noticias

Más Noticias

La Valdiri contestó a la hermana de Yina Calderón por las amenazas que lanzaron en su programa: “Abogada de Temu”

La bailarina defendió a La Jesuu y dirigió fuertes palabras a la abogada, y le advirtió que sus actitudes, según Valdiri, contradicen la ética y podrían tener consecuencias legales en redes sociales

La Valdiri contestó a la

La SAE se pronunció tras solicitud de Gustavo Petro enviar oro incautado para reconstrucción de Gaza: no descartó la viabilidad de la orden

La Sociedad de Activos Especiales comenzó evaluaciones técnicas y legales para determinar si el oro bajo su administración puede destinarse a la reconstrucción en Gaza

La SAE se pronunció tras

Procuraduría abre acción preventiva contra CRC por requerir información de medios; alerta sobre posible censura y vulneración de prensa

La entidad advierte sobre posibles riesgos para la libertad de prensa, la autonomía editorial y la confidencialidad de las fuentes, y exige aclaraciones sobre la voluntariedad y el uso de los datos solicitados

Procuraduría abre acción preventiva contra

Denuncia de violento asalto que destruyó puesto de arepas en Bogotá: víctima pide justicia por pérdida total de su negocio

La joven relató que fue golpeada y amenazada por una deuda ajena, lo que resultó en la destrucción de su emprendimiento en la localidad de Bosa

Denuncia de violento asalto que

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

La Tricolor quiere superar la histórica participación en el Mundial 2003, cuando de la mano de Reinaldo Rueda y una generación dorada de futbolistas colombianos terminaron en el tercer puesto

Colombia vs. Argentina: hora y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Luis Alberto Rendón,

Quién es Luis Alberto Rendón, músico y padre de Greeicy Rendón, involucrado en presunto caso de secuestro y tortura

Yina Calderón enfrentaría dura sanción si no se presenta en ‘Stream Fighters’: esta es la millonada que le tendría que pagar a Westcol

Karina García contó cuánto dinero pagó por cada una de las carillas de su nuevo diseño de sonrisa: más de un salario mínimo por diente

Yina Calderón respondió a supuestas amenazas del novio de Andrea Valdiri: “Eres una carnicera activa”

Yina Calderón contó que debió subir de peso para quedar a la par en la pelea contra Andrea Valdiri: “Estoy gruesita”

Deportes

Elogios provenientes desde Europa a

Elogios provenientes desde Europa a Néiser Villarreal por su gran actuación con Colombia en el Mundial Sub-20: “Representa el sueño de su vida”

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

Técnico de la selección Colombia Sub-20 bajó de las nubes a jugadores e hinchas de cara al duelo decisivo ante Argentina: “No hemos conseguido nada”

Egan Bernal sigue subiendo posiciones en el ráanking UCI y se acerca al top 30 de los mejores del mundo

Así fue la única semifinal que jugó Colombia en el Mundial Sub-20: esta es la historia