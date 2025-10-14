Centro Democrático ya tiene fecha para definir a su candidato por la Presidencia 2026

Las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, conocidas como las 'generalas', compiten junto a Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño - crédito redes sociales

El partido de derecha Centro Democrático confirmó oficialmente que el 28 de noviembre de 2025 será la fecha en que se seleccionará a su candidato presidencial para las elecciones de 2026. La decisión fue anunciada a través de una publicación en las redes sociales del colectivo que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que genera expectativa por su proceso interno para determinar a la persona que los representará al en los comicios nacionales.

De acuerdo con lo que el partido dijo en el pasado, el proceso de selección del candidato presidencial se llevará a cabo mediante una encuesta interna, un mecanismo que ya fue utilizado en las elecciones presidenciales de 2018.

Esta estrategia busca garantizar que el candidato elegido cuente con el respaldo de una amplia mayoría dentro del partido, permitiendo una representación fiel de sus bases.

El partido de derecha Centro Democrático confirmó que el 28 de noviembre elegirá a su candidato presidencial para 2026 - crédito @CeDemocratico/X

Precandidatos y líderes del Centro Democrático

El partido tendrá que elegir entre cinco precandidatos, que incluyen a los senadores Paloma Valencia, Paola Holguín, y María Fernanda Cabal, quienes son conocidas como las ‘generalas’, a ellas se suman Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.

Cabe resaltar que Miguel Uribe Londoño, que se presenta como una figura central del partido, es papá de Miguel Uribe Turbay, senador asesinado en 2025. Esta situación personal añade un componente emocional a su participación en la contienda interna del Centro Democrático, con muchos miembros del partido exp

Noticia en desarrollo...