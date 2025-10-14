Caso Álvaro Uribe Vélez: Tribunal Superior de Bogotá aprobó decisión de segunda instancia

Álvaro Uribe Vélez fue condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal - crédito Colprensa

La Sala de decisión penal número 19 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dio un paso relevante en el proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El Tribunal aprobó la decisión de segunda instancia que se tomó sobre el recurso de apelación que presentaron la defensa del exmandatario y el delegado del Ministerio Público frente al fallo emitido previamente por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá (jueza Sandra Liliana Heredia) en el expediente identificado con el radicado 110016000102202000276-09.

El tribunal, conformado por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, deliberó y aprobó la decisión. Y, según el comunicado, la fecha en la que se dará lectura a la decisión será informada oportunamente a todas las partes e intervinientes en el proceso.

El exmandatario afirma que es inocente de los cargos por los cuales fue acusado y condenado a 12 años de prisión domiciliaria. Su defensa asegura que, de ser necesario, recurrirá a la casación.

En desarrollo...