Colombia

Angélica Lozano celebró que la Corte Suprema archivara investigación en su contra: “Se cayó la mentira del metro”

La senadora fue exonerada después de más de dos años de investigación, luego de que la Sala Especial de Instrucción determinara que no existen pruebas que la vinculen con pagos irregulares en el metro de Bogotá

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez


La congresista expresó satisfacción en redes sociales tras la decisión de la Corte Suprema, que concluyó que las acusaciones en su contra carecían de fundamento y confirmó su inocencia en el caso del metro - crédito Colprensa

Luego de más de veinticuatro meses sometida al escrutinio de las autoridades, Angélica Lozano, senadora, fue eximida de toda indagación penal.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar de manera definitiva el caso que la involucraba, al determinar que no existe ninguna prueba que la relacione, ya sea de forma directa o indirecta, con supuestos pagos irregulares dentro de los procesos de contratación para el metro de Bogotá.

Recientemente, la senadora Angélica Lozano utilizó su cuenta de X para pronunciarse tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La congresista expresó satisfacción por el cierre de la investigación, manifestando: “Se cayó la mentira del metro”.

En su perfil de X, Angélica Lozano expuso que la investigación en su contra se basó en acusaciones infundadas y criticó abiertamente a quienes, según ella, promovieron dichos señalamientos para perjudicar su imagen. La senadora insistió en que la justicia confirmó su inocencia.

“SE CAYÓ LA MENTIRA DEL METRO. Nunca existieron los hechos por los que se me acusó, y la justicia ya lo dejó en claro. No nos robamos ni un peso, todo fue una estrategia de Vicky Dávila, supuesta periodista para lanzar su carrera presidencial y hacernos daño. UNA GRAN MENTIRA”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en la red social antes mencionada.


Angélica Lozano reaccionó a la decisión de la Corte Suprema sobre la investigación en su contra - crédito @AngelicaLozanoC

Junto a su mensaje, la senadora Angélica Lozano publicó un video en el que señaló a Vicky Dávila por, según ella, orquestar las acusaciones en su contra y en contra de Claudia López.

“Mentira que salió de aquí, de la revista Semana, que hace dos años, en portada, cinco páginas interiores y toda la fuerza digital de YouTube, de redes y demás, armó un montaje contra nosotras. Porque la señora Vicky Dávila, periodista que estaba montando su campaña presidencial, necesitaba hacernos daño políticamente a Claudia y a mí. Y para eso solo tenía las mentiras", comentó el material audiovisual.

En su explicación, Angélica Lozano relató que el origen de las acusaciones provino de comentarios de José Joaquín Silva, a quien describió como “un señor mayor y hablador de carreta” que se encontraba bajo interceptación telefónica por parte de la Fiscalía. Lozano detalló que Silva vendió una pequeña oficina a un ciudadano de origen chino residente en Colombia desde hace más de tres décadas.

Según la senadora, Silva asoció erróneamente la nacionalidad del comprador con el proyecto del Metro y especuló: “Ah, si es chino, es de los chinos del Metro, luego tienen plata”. Añadió que Silva compartió este supuesto chisme con su esposa y su hermano, infiriendo que hubo dinero del Metro destinado a su campaña.

Junto a su mensaje, la senadora Angélica Lozano publicó un video en el que señaló a Vicky Dávila por, según ella, orquestar las acusaciones en su contra y en contra de Claudia López - crédito @AngelicaLozanoC

A lo anterior la senadora agregó: "¿Y qué hizo la revista Semana? Ese pedacito, “esto es un chisme”, lo borró y nunca salió aquí. Apenas se publicó la revista, la Corte Suprema de Justicia citó a Silva".

Lozano agregó que, tras la publicación, la Corte Suprema de Justicia citó a Silva, quien “lloró, se retractó, pidió perdón y reconoció que era un chisme, que él no sabe nada, que no nos conoce”. Según explicó Lozano, Silva incluso declaró que todo fue “un chiste, que era una broma sobre nosotros”, ya que suele hablar mal de todos los políticos.

De igual manera, resaltó que tanto la Fiscalía como la Procuraduría concluyeron que las acusaciones eran infundadas. Explicó que la empresa Metro de Bogotá denunció al implicado, la Fiscalía archivó el caso y la Procuraduría cerró las investigaciones al no hallarse pruebas en su contra ni en contra de Claudia López.

Lozano agregó que, tras la
Lozano agregó que, tras la publicación, la Corte Suprema de Justicia citó a Silva, quien “lloró, se retractó, pidió perdón y reconoció que era un chisme, que él no sabe nada, que no nos conoce” - crédito Prensa Angélica Lozano

“La empresa Metro de Bogotá denunció penalmente a ese tipo por mentiroso y fue la fiscalía, el 24 de septiembre del año pasado, la que archivó el proceso porque demostró que no sucedieron los hechos. La Procuraduría General de la Nación, que investiga a los servidores públicos, a la entonces alcaldesa Claudia López y a mí como senadora, nos archivó el proceso este año, el 20 de mayo, porque no existieron los hechos”, dijo.

Y añadió: “El 9 de octubre, la Corte Suprema de Justicia archivó de fondo porque no sucedieron los hechos que nos han endilgado. La señora Vicky Dávila encontró un aliado impensable. RTVC Noticias y todo el ecosistema digital de canales de conversación de WhatsApp, Facebook y demás difundieron esta mentira y la han seguido difundiendo y machacando estos años para hacernos daño político a nosotros”.

