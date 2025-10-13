Colombia

Vicky Dávila respondió a Petro por decir que Colombia no quiere un Benjamín Netanyahu como Presidente: “Quiere un líder”

La precandidata presidencial cuestionó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, asegurando que Colombia necesita un dirigente que “enfrente a los criminales y que no los abrace”

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Vicky Dávila, precandidata presidencial; Gustavo
Vicky Dávila, precandidata presidencial; Gustavo Petro, presidente de Colombia- crédito @VickyDavilaH/X/Andrea Puentes/Presidencia

La precandidata presidencial Vicky Dávila respondió en redes sociales a un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en la plataforma X.

En su declaración, Dávila aseguró que Colombia no busca repetir un liderazgo similar al del actual jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Colombia quiere una persona líder, que dé ejemplo, que trabaje incansablemente para solucionar los problemas de los ciudadanos”, indicó en su mensaje.

La periodista puntualizó que el país necesita un dirigente que “enfrente a los criminales y que no los abrace, que no les dé beneficios; alguien que luche contra los corruptos, no que gobierne con ellos”.

Destacó además la importancia de combatir el narcotráfico y de proteger los recursos públicos.

Vicky Dávila respondió a la
Vicky Dávila respondió a la publicación de Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/X

“Quiere a alguien que no despilfarre el dinero y que sufra y luche por los colombianos antes que por cualquier otro”, agregó Dávila.

En su publicación, la precandidata presidencial también se refirió a la labor de las Fuerzas Armadas y al respeto por la libertad de prensa. Sostuvo: “Que ame a nuestros héroes de las Fuerzas Armadas, que respete la libertad de prensa y que no persiga a la oposición”.

Esta nueva crítica se suma a la realizada contra el mandatario por la obtención de María Corina Machado del Nobel de la Paz.

La periodista aseguró que el mandatario colombiano sí defendió al dictador Nicolás Maduro, que tildó como el jefe del Cartel de los Soles, jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dueño de la cocaína.

Vicky Dávila afirmó que ya
Vicky Dávila afirmó que ya no debe existir diálogos con Nicolás Maduro, porque, según la precandidata, ya existe un presidente electo en Venezuela - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Presidencia de Colombia

Por tal motivo, Vicky Dávila afirmó que ya no debe existir diálogos con Nicolás Maduro, porque, según la precandidata, ya existe un presidente electo en ese país.

“Usted (Gustavo Petro) sí defiende a Nicolás Maduro, sabiendo que es el jefe del Cártel de los Soles. Sabiendo que es el jefe del ELN en la frontera y el dueño de la cocaína en esa zona del país.Sabiendo que su cabeza tiene precio por barco y sabiendo que se robó las elecciones. Cuál diálogo. No más diálogo. Ya hay un presidente electo, si no se va, que Trump lo tumbe", afirmó Vicky Dávila.

La periodista aseveró que las declaraciones del presidente Gustavo Petro “lo dejan ver” como una persona envidiosa y mezquina.

Qué dijo Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro expresó que en la historia política de Colombia han existido mandatarios similares a Benjamín Netanyahu, a quienes atribuyó ser responsables de la muerte de 700.000 colombianos.

No sé si Colombia quiera un Netanyahu de presidente. Creo que ya han tenido varios y ha dejado 700.000 colombianos asesinados”, comentó Petro.

Gustavo Petro aseguró que Colombia
Gustavo Petro aseguró que Colombia ya ha tenido presidentes como Benjamín Netanyahu - crédito @petrogustavo/X

Pese a las críticas, Petro aseguró que durante su gestión se respetará el proceso democrático y la libertad de los ciudadanos para elegir a sus dirigentes en el año 2026.

“El pueblo es libre de escoger su destino. El presidente garantizará las elecciones”, enfatizó Petro.

Las declaraciones del presidente surgen en respuesta a Juan Carlos Pinzón, que se desempeñó como ministro de Defensa durante el mandato de Juan Manuel Santos.

Pinzón, por su parte, mostró su apoyo a la labor de Donald Trump y Benjamín Netanyahu en el ámbito internacional.

“Paz a través de la fuerza. Trump y Netanyahu a quienes conozco han demostrado que la defensa de los pueblos, los valores, la democracia, y la libertad se deben hacer con toda la fuerza, determinación, y amor. Solo así la paz se convierte en un hecho posible”, afirmó el exministro.

Además, Pinzón expuso su visión sobre el futuro de Colombia en materia de política exterior, señalando que el país podría recuperar un rol destacado en el escenario internacional y fortalecer relaciones con otras democracias.

“En mi gobierno Colombia recuperará su estatus internacional y tendrá una relación estratégica con las naciones democráticas en el mundo. Felicitaciones a Estados Unidos e Israel”, concluyó.

Temas Relacionados

Vicky DávilaGustavo PetroBenjamín NetanyahuGazaIsraelPresidente de ColombiaLiberación de rehenesColombia-Noticias

Más Noticias

Registrador Nacional anunció las nuevas tecnologías que implementarán para blindar las elecciones de 2026: “Hemos avanzado mucho”

La entidad electoral implementará biometría, automatización y nuevas aplicaciones digitales para fortalecer la transparencia, agilizar resultados y garantizar la seguridad en los próximos comicios presidenciales y legislativos en Colombia

Registrador Nacional anunció las nuevas

Paloma Valencia le pidió a Gustavo Petro no tergiversar lema del Centro Democrático: “Eso exige que el presidente se dedique a trabajar, trabajar y trabajar”

La senadora pidió al mandatario enfocarse en sus funciones, en medio de un nuevo cruce de declaraciones públicas entre ambos líderes políticos en redes sociales

Paloma Valencia le pidió a

Brutal riña en Soledad, Atlántico: hombre murió apuñalado después de una fiesta

Ronald Enrique Goethe Medina, de 39 años, compartió horas antes del ataque con quien después sería su verdugo

Brutal riña en Soledad, Atlántico:

Enrique Gómez respondió al senador Ariel Ávila por cuestionar la lealtad que tiene con la fuerza pública: “Torta burocrática”

El director del partido Movimiento Nacional acusó al senador de la Alianza Verde de ser un supuesto defensor de las extintas Farc

Enrique Gómez respondió al senador

La investigación sobre el asesinato de B King y Regio Clownn da nuevos detalles: conexiones con el narcotráfico son las principales hipótesis

Bayron Sánchez y Jorge Luis Huertas fueron hallados muertos tras participar en una fiesta en la Ciudad de México, en un caso vinculado con drogas sintéticas y organizaciones criminales que ahora examinan autoridades de ambos países

La investigación sobre el asesinato
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri presume su increíble

Andrea Valdiri presume su increíble cambio físico antes de su combate con Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4′

La investigación sobre el asesinato de B King y Regio Clownn da nuevos detalles: conexiones con el narcotráfico son las principales hipótesis

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

DJ Exotic asegura que video de Marcela Reyes pateando la puerta fue planeado: “Ya se habían acabado las cosas”

James Rodríguez y David Ospina protagonizan un baile familiar tras la victoria de Colombia ante México

Deportes

Los cuatro ciclistas colombianos que

Los cuatro ciclistas colombianos que están sin equipo para el 2026: tres han ganado etapas en las grandes vueltas

Cabo Verde, la nación africana con apenas medio millón de población que puede ser rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

Sebastián Villa en 57 segundos peleó con el árbitro, soltó un puñetazo, vio dos amarillas y se fue expulsado

Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate

Colombia tiene nuevo rival en la Copa del Mundial de la FIFA 2026: estas son las 21 selecciones clasificadas